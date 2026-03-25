Krytykowana za kontynuowanie karmienia piersią swojej 4-letniej córki, ta matka broni swojej decyzji

Karmienie piersią czterolatka może być zaskakujące, a nawet szokujące w niektórych kulturach. Jednak dla niektórych matek ten wybór jest częścią naturalnej i asertywnej wizji rodzicielstwa. Tak jest w przypadku Shinnai Visser (@mindful_mamma_za), która opowiada się za dłuższym karmieniem piersią, pomimo krytyki.

Wybór, który budzi kontrowersje

Shinnai Visser, południowoafrykańska matka dwójki dzieci, nie stroni od codziennego życia. Na Instagramie dzieli się swoimi doświadczeniami z karmieniem piersią metodą „baby-on-lead”, czyli podejściem, w którym tempo karmienia jest dostosowywane do potrzeb dziecka. Ten wybór, daleki od powszechnej akceptacji, wywołał liczne reakcje. Niektórzy internauci uważają ten rodzaj karmienia piersią za „niewłaściwy”, sugerując nadmierną zależność lub przywiązanie uważane za „zbyt intensywne”.

W odpowiedzi na tę krytykę autorka stwierdza po prostu : problem nie ma podłoża biologicznego, lecz kulturowego. W wielu częściach świata i w całej historii karmienie piersią po ukończeniu drugiego roku życia nie było niczym niezwykłym. To przede wszystkim obecne normy zachodnie skróciły tę praktykę.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Shinnai | Pierwotne macierzyństwo | Podróże rodzinne (@mindful_mamma_za)

Rytm, który ewoluuje wraz z dzieckiem

Wbrew powszechnemu przekonaniu, karmienie piersią czterolatka w niczym nie przypomina karmienia piersią niemowlęcia. Dla jej najstarszej córki te chwile stały się rzadkie, krótkie i spokojne. Może to być sporadyczne karmienie, czasem raz dziennie, a czasem wcale przez kilka dni. Dziecko wybiera karmienie zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.

Jednak dla jej 20-miesięcznej córki karmienie piersią nadal jest częstsze. Jest to szczególnie przydatne w łagodzeniu bólu ząbkowania, podczas skoków rozwojowych lub dla zapewnienia komfortu. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) podkreśla ważną kwestię: z wiekiem karmienie piersią bardziej odżywia emocje niż ciało. Staje się narzędziem regulacyjnym, sposobem na ukojenie wciąż rozwijającego się układu nerwowego.

Podejście oparte na linkach

Dla tej matki te długie sesje karmienia piersią to przede wszystkim chwile bliskości. Porównuje je do kojących rytuałów, których dorośli mogą szukać w swoim codziennym życiu. Według niej, jej najstarsza córka odnajduje w nich poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Obserwuje również u córki większą zdolność do radzenia sobie z emocjami i rosnącą pewność siebie. Broni tezy często podnoszonej przez niektórych specjalistów: niezależność dziecka nie wynika z wymuszonej separacji, lecz z bezpiecznego przywiązania.

Wybór osobisty, który dotyczy tylko i wyłącznie każdej osoby z osobna.

W centrum tej debaty leży kluczowe pytanie: kto decyduje, co jest „normalne”, a co nie w macierzyństwie? Karmienie piersią, zarówno krótkie, jak i długie, jest głęboko osobistym wyborem. Dotyczy ciała matki, jej uczuć, ale także dobra dziecka. Tego rodzaju decyzji nie można sprowadzić do zewnętrznych osądów ani do jednego zestawu standardów.

Krytykowanie matki za sposób karmienia lub uspokajania dziecka ignoruje różnorodność doświadczeń, kultur i potrzeb. Niektóre kobiety czują się komfortowo z przedłużonym karmieniem piersią, inne nie. Niektóre przerywają karmienie przedwcześnie, inne kontynuują. W każdym przypadku te decyzje zasługują na szacunek.

Oddział położniczy, który przede wszystkim słucha siebie

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) z kolei odmawia ustalenia konkretnej daty odstawienia od piersi. Woli pozwolić, by sprawy rozwijały się naturalnie, w zależności od córki i jej własnych odczuć. W obliczu krytyki zachęca przede wszystkim do nawiązania kontaktu ze sobą: do edukacji, słuchania swojego ciała i zaufania intuicji.

Ostatecznie jej podejście, czasami postrzegane jako „nietypowe”, przypomina nam o jednej istotnej rzeczy: nie ma jednego, właściwego sposobu na bycie matką. Każda kobieta, każde ciało, każde dziecko buduje swoją własną równowagę. A w intymnej przestrzeni macierzyństwa szacunek, życzliwość i wolność wyboru powinny zawsze dominować.