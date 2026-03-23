Będąc w ciąży, robiła zdjęcia zmian zachodzących w jej brzuchu przez okres 8 miesięcy.

Rodzicielstwo
Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

Ciężarna Amanda Macari (@macariamanda) uwieczniła 8 miesięcy swojego rosnącego brzucha na czarno-białych zdjęciach. Wzruszającą serię zdjęć obejrzały tysiące osób na Instagramie.

Intymna i poetycka seria fotografii

Brazylijska influencerka Amanda Macari (@macariamanda) udostępniła serię 16 czarno-białych portretów dokumentujących jej ciążę miesiąc po miesiącu. Dwa rzędy zdjęć przedstawiają naprzemiennie profil i przód: na początku ledwo zaokrąglony brzuch w obcisłych dżinsach; w miarę upływu miesięcy brzuch powiększa się hojnie aż do ósmego miesiąca, wciąż podkreślony prostym stanikiem i dżinsami. Te minimalistyczne ujęcia uchwycają miękkość jej krągłości, opiekuńcze dłonie i namacalny spokój.

Głębokie przesłanie duchowe

Podpis w języku portugalskim brzmi jak modlitwa: „9 miesięcy w Twoim ulubionym domu 🤰💗”. Następnie cytuje Psalm 139:13-16: „Ty stworzyłeś moje nerki i utkałeś mnie w łonie mej matki. […] Twoje oczy widziały moje dziecko w łonie, wszystkie moje dni były zapisane w Twojej księdze”. Tekst biblijny, który celebruje życie prenatalne jako boskie stworzenie, pełne cudów i przeznaczenia.

Poruszające świętowanie macierzyństwa

Ten post na Instagramie porusza prostotą i wiarą: bez filtrów i nadmiaru, tylko intymna transformacja ciała w „dom” dla dziecka. Komentarze napływają od wzruszonych przyszłych matek, dzielących się swoimi historiami. Dzięki hashtagom takim jak #gravidasnotiktok, wpis nawiązuje do brazylijskiej społeczności, w której ciąża jest codziennym cudem.

Fotografie Amandy Macari wykraczają poza proste porównanie „przed” i „po”, stając się poetycką i duchową medytacją nad stworzeniem życia. Wzruszające świadectwo, które przywołuje święte piękno dziewięciu miesięcy ciąży.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Ta gwiazda, która wyznaje zasadę „body positive”, dzieli się intymną chwilą ze swojego życia jako matka

