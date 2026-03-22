Ta gwiazda, która wyznaje zasadę „body positive”, dzieli się intymną chwilą ze swojego życia jako matka

Fabienne Ba.
Od kilku lat pewne osoby publiczne zmieniają nasze postrzeganie ciała. Dziś Iskra Lawrence, jedna z najbardziej wpływowych postaci ruchu body positivity, opowiada o bardzo osobistym aspekcie swojego życia: macierzyństwie. To szczere świadectwo wykracza daleko poza wygląd.

Wiodąca postać ruchu body positive

Iskra Lawrence ugruntowała swoją pozycję jako wiodąca postać ruchu body positivity. Brytyjska modelka zyskała rozgłos, kwestionując tradycyjne standardy piękna, zwłaszcza poprzez kampanie reklamowe dla marki Aerie. Jej charakterystyczne podejście? Pokazywanie nieretuszowanych ciał w całej ich okazałości. Cellulit, trądzik, naturalne zmarszczki: wszystkie te elementy dawno wymazane z obrazów reklamowych, a tutaj w pełni ukazane. To podejście pomogło w otwarciu bardziej inkluzywnego dialogu na temat wizerunku ciała.

Intymna refleksja na temat macierzyństwa

Dziś Iskra Lawrence robi kolejny krok, dzieląc się osobistym momentem ze swojego życia jako matki. Postanawia pokazać autentyczne macierzyństwo, dalekie od idealnych wizerunków często prezentowanych w mediach społecznościowych. Opowiada o fizycznych i emocjonalnych przemianach, które towarzyszą temu etapowi życia – temacie wciąż zbyt często pomijanym lub ignorowanym.

Ciało zmienia się po ciąży i mówi o tym szczerze. Przede wszystkim, nie nazywa tych zmian „wadami”. Wręcz przeciwnie, przedstawia je jako normalną, przeżywaną i uzasadnioną rzeczywistość. Tego rodzaju świadectwo pomaga znormalizować doświadczenia, które wiele osób zna, ale rzadko widuje w rzeczywistości. Przypomina nam, że nasze ciało może ewoluować, transformować się i pozostać w pełni godne uwagi, szacunku i życzliwości.

Wiadomość zgodna ze swoim czasem

Chociaż ruch body positivity już pomógł zmienić nastawienie, Iskra Lawrence proponuje teraz poszerzenie dyskusji o jeszcze silniejszą koncepcję: „suwerenność ciała”. O co chodzi? Masz prawo decydować o swoim ciele, bez zewnętrznej presji. Nie chodzi już tylko o akceptację swojego wyglądu, ale o odzyskanie kontroli nad wyborami, które Cię dotyczą.

Może to oznaczać odrzucenie pewnych nakazów: restrykcyjnych diet, narzuconych standardów piękna czy ciągłej samokrytyki. Z drugiej strony, zachęca do ponownego nawiązania kontaktu z własnymi potrzebami, dobrostanem i uczuciami. W świecie, w którym często słyszymy, co zmienić, ulepszyć lub poprawić, ten przekaz ma głęboko wyzwalający charakter. Przesłanie Iskry Lawrence wpisuje się zatem w szerszy ruch. Coraz więcej głosów potępia wpływ nierealistycznych standardów piękna, szczególnie na zdrowie psychiczne i poczucie własnej wartości.

Krótko mówiąc, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, Iskra Lawrence otwiera przestrzeń do bardziej szczerej i zniuansowanej dyskusji. Jej świadectwo przypomina nam, że te doświadczenia są normalne, uzasadnione i często dzielone. Jej przesłanie jest proste: twoje ciało opowiada historię, a ta historia zasługuje na szacunek.

Jak wytłumaczyć dzieciom miłość, nie wprowadzając zamieszania

