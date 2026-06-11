Krytykowana za zabieranie dzieci na wędrówki w zimnie, ta matka broni swojego wyboru

Ubrane dzieci na spacer w chłodne dni nie cieszą się powszechną popularnością w mediach społecznościowych. Jednak dla Hailey Terry, matki trójki dzieci i prawie miliona obserwujących, takie wycieczki na świeżym powietrzu to coś więcej niż tylko rozrywka. W obliczu krytyki, opowiada się za stylem wychowania skoncentrowanym na przygodzie, niezależności i wspólnej radości.

Historia miłosna z naturą

Na długo przed tym, zanim została matką, Hailey Terry miała silną więź z naturą. Pochodząca z Las Vegas, dorastała w otoczeniu wypraw kempingowych i pieszych wędrówek organizowanych przez matkę. Jako nastolatka odkryła radość z trekkingu podczas wyprawy w Utah. To doświadczenie, które ją ukształtowało, przez lata podsycało jej pasję do aktywności na świeżym powietrzu. Dziś chce przekazać swoim dzieciom tę samą ciekawość otaczającego je świata i prostą radość z dnia spędzonego na łonie natury.

Kiedy piesze wędrówki stają się oddechem świeżego powietrza

Narodziny pierwszego dziecka, Kirka, w 2019 roku wywróciły jej życie do góry nogami. Kilka tygodni po narodzinach męża, został wysłany na misję zagraniczną. Następnie pandemia COVID-19 wprowadziła ograniczenia. Odizolowana i poszukująca równowagi, Hailey nie chciała spędzać dni w czterech ścianach.

Zachęcana przez matkę, po raz pierwszy odważyła się wyjść z dzieckiem w nosidełku. To doświadczenie było objawieniem. Chodzenie, oddychanie, poruszanie się: na nowo odkryła poczucie wolności, którego potrzebowała w tym nowym etapie życia. Od tamtej pory rodzinne przygody stały się sercem jej internetowego świata.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hailey Terry | Utah Hiking, Camping, and Travel Mom (@haileyoutside)

Wybory, które budzą kontrowersje

Wraz z rozwojem jej społeczności, krytyka narasta. Niektórzy uważają, że zabieranie małych dzieci na wędrówki w chłodne dni jest nieodpowiedzialne. Hailey Terry pozostaje jednak niewzruszona. Jej zdaniem, nasze społeczeństwo czasami tak bardzo priorytetowo traktuje komfort, że ignoruje korzyści płynące z trudniejszych doświadczeń.

Dla tej matki, stawianie czoła nieidealnym warunkom pogodowym, w odpowiednim otoczeniu, pozwala dzieciom rozwijać pewność siebie i zdolność adaptacji. Daleka od wizji osiągania sukcesów za wszelką cenę, broni przede wszystkim idei, że dzieci są często bardziej zdolne, niż nam się wydaje, gdy szanuje się ich potrzeby i tempo.

Organizacja zaprojektowana dla ich dobra

Za inspirującymi zdjęciami kryje się skrupulatne przygotowanie. Każde wyjście jest starannie zaplanowane, aby zagwarantować bezpieczeństwo całej rodzinie: odpowiedni ubiór, odpowiedni sprzęt i stała czujność to elementy tego równania.

Hailey podkreśla przede wszystkim jedną kluczową kwestię: jej dzieci nigdy nie są do niczego zmuszane. Jeśli pojawi się zmęczenie, zimno lub chęć powrotu do domu, wędrówka zostaje przerwana bez wahania. Celem nie jest bicie rekordów ani robienie na kimś wrażenia. Chodzi przede wszystkim o dzielenie się wyjątkowymi chwilami, tworzenie wspólnych wspomnień i pielęgnowanie miłości do odkrywania.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hailey Terry | Utah Hiking, Camping, and Travel Mom (@haileyoutside)

Decydując się na zabieranie dzieci na szlaki, nawet gdy temperatura spada, Hailey Terry promuje podejście, które z pewnością wzbudza kontrowersje. Według niej, takie doświadczenia pomagają dzieciom kształtować pewność siebie, ciekawość świata i poczucie komfortu w swoim otoczeniu. I choć jej metody wciąż wywołują dyskusje, ta matka pozostaje wierna swoim przekonaniom: najpiękniejsze przygody nie zawsze są najprzyjemniejsze, ale mogą stworzyć cenne wspomnienia na całe życie.