Zamiast mówić „Przestań płakać”, oto 5 zwrotów, które pomogą dzieciom wyrazić swoje emocje

Rodzicielstwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : AI25.Studio Studio / Pexels

Łzy dziecka mogą być niepokojące. Niezależnie od tego, czy wynikają ze zmęczenia, czy z odruchu, kusząca jest chęć jak najszybszego zatrzymania płaczu. Jednak rozpoznanie emocji zamiast ich tłumienia pozwala dziecku lepiej je zrozumieć i rozwinąć cenne umiejętności, które pomogą mu dorastać w pokoju.

Dlaczego należy unikać tego małego zwrotu

„Przestań płakać” to jedno z tych zdań, których wielu dorosłych używa bez złych intencji. Jednak może ono sprawić, że dziecko poczuje, że to, co czuje, jest nie do zaakceptowania lub że powinno ukryć swoje emocje. Specjaliści od rozwoju dziecka przypominają nam, że dziecko nie ma jeszcze takich samych możliwości emocjonalnych jak osoba dorosła. Płacz jest często najbardziej naturalnym sposobem na rozładowanie frustracji, strachu, smutku lub skrajnego zmęczenia. Celem nie jest zatem zanik emocji, ale ich podtrzymanie.

1. „Widzę, że jesteś smutny, jestem tutaj.”

To zdanie ma natychmiastowy efekt uspokajający. Ubierając obserwowaną emocję w słowa, pomagasz dziecku zidentyfikować, co czuje. Dodając „Jestem tutaj”, pokazujesz mu, że może przetrwać ten trudny czas, nie będąc samemu. To poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne do nauki lepszego zarządzania swoimi emocjami w dłuższej perspektywie.

2. „Masz prawo płakać, każdemu się to zdarza”.

Płacz nie jest oznaką słabości ani zachowaniem, które należy korygować. Przypominając dziecku, że każdy może odczuwać smutek lub zniechęcenie, normalizujesz te emocje. Pomaga to dziecku zrozumieć, że jego uczucia są uzasadnione i nie ma się czego wstydzić. To proste przesłanie, ale szczególnie cenne dla budowania zdrowego poczucia własnej wartości.

3. „Wolisz przytulenie czy chwilę ciszy?”

Nie wszystkie dzieci reagują tak samo, gdy są zdenerwowane. Niektóre szukają kontaktu fizycznego, podczas gdy inne potrzebują odrobiny przestrzeni. Dając wybór, zachęcasz dziecko do określenia, co w danej chwili poprawiłoby mu humor. To również świetny sposób, aby nauczyć je słuchania swoich potrzeb i wyrażania ich.

4. „Czy możesz mi pokazać, gdzie to czujesz w swoim ciele?”

Emocje często wyrażane są poprzez ciało, zanim zostaną ujęte w słowa. Gniewowi, strachowi lub smutkowi może towarzyszyć gula w żołądku, gula w gardle czy uczucie gorąca. Zachęcanie dzieci do rozpoznawania tych doznań pomaga im lepiej zrozumieć, czego doświadczają. Ta świadomość stopniowo rozwija ich inteligencję emocjonalną i cielesną.

5. „Kiedy będziesz gotowy, porozmawiamy o tym razem”.

Czasami dziecko po prostu nie potrafi wyjaśnić, co czuje w danej chwili. Chęć natychmiastowej odpowiedzi może wtedy nasilić jego dyskomfort. To zdanie daje mu niezbędny czas na uspokojenie się, jednocześnie pokazując mu, że nadal będziesz gotowy, by go wysłuchać. Buduje atmosferę zaufania i szanuje jego tempo.

Ostatecznie te kilka zdań łączy jedno: uznają emocje, zamiast je odrzucać. Kilka dobrze dobranych słów może przekształcić kryzys w autentyczną okazję do nauki. To troskliwe podejście wzmacnia więź zaufania i wyposaża dziecko w cenne narzędzia życiowe.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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