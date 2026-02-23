Matka i wyczynowa sportsmenka, ta kobieta na nowo definiuje pojęcie równowagi.

Becs Gentry, matka, ultramaratończyk i trenerka Peloton, na nowo definiuje równowagę między macierzyństwem, byciem w związku i osiągnięciami sportowymi, szczerze stwierdzając, że prawdziwa „idealna równowaga nie istnieje”.

Nie ma idealnej równowagi, ale są jasno określone priorytety.

W niedawnym wywiadzie dla magazynu People , nowa globalna ambasadorka marki HOKA opowiedziała o swojej osobistej wizji „równowagi”. Wyjaśniła, że umieszcza to słowo w cudzysłowie, ponieważ jej zdaniem nie istnieje coś takiego jak idealna równowaga między różnymi sferami życia. Zamiast dążyć do absolutnej harmonii, postanawia zaakceptować, że niektóre priorytety tymczasowo będą miały pierwszeństwo przed innymi: intensywny trening, życie rodzinne czy wsparcie, jakiego udziela partnerowi.

To realistyczne podejście daje jej swobodę poruszania się między zobowiązaniami sportowymi – od wymagających ultramaratonów po regularne treningi Peloton – a życiem matki córki Talullah, bez poczucia winy. Podkreśla, że ten kompromis pozwala jej w pełni angażować się w każdą ze swoich aktywności, jednocześnie pielęgnując pasję do biegania i więź z rodziną.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Becs Gentry (@becsgentry)

Zgrany duet, który na zmianę znajduje się w centrum uwagi

Becs Gentry wyjaśnia, że polega na swoim partnerze, Austinie Curtisie, którego opisuje jako prawdziwą „skałę”, w znalezieniu równowagi między ich wspólnymi celami. Kiedy jedno z nich poświęca się poważnemu wyzwaniu, drugie przejmuje wsparcie logistyczne i emocjonalne, tworząc niezbędną komplementarność. Ta dynamika pozwoliła im wspólnie pokonywać niezwykłe chwile, na przykład gdy Austin Curtis i ich córka towarzyszyli jej podczas jej wyczynu, jakim było przebiegnięcie siedmiu maratonów na siedmiu kontynentach w ciągu siedmiu dni – wyzwania, którego nie mogłaby podjąć sama.

Według Becs Gentry, ta wzajemność pozwala im unikać wypalenia i zachować pewną formę harmonii – z pewnością niedoskonałej, ale głęboko szanującej wzajemne potrzeby i ambicje. Podkreśla, że to właśnie ta rodzinna współpraca sprawia, że jej sportowe osiągnięcia są nie tylko możliwe, ale i trwałe w perspektywie długoterminowej.

Od biegów ultra do podiów HOKA

Ogłoszona w lutym 2026 r. globalną ambasadorką marki HOKA, Becs Gentry uosabia wizję biegania, która celebruje zarówno wyczynowe osiągnięcia, jak i przyjemność płynącą z codziennego biegania, co idealnie współgra z jej własną ewolucją po porodzie.

Była zawodniczka brytyjskich kwalifikacji olimpijskich i ceniona trenerka, propaguje zrównoważone i uważne podejście do treningu. Podkreśla na przykład, jak ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zwolnić i pozwolić sobie na chwile wolności: „Zostaw zegarek w domu i po prostu biegaj dla przyjemności” – radzi, podkreślając, że te przerwy są niezbędne, aby uniknąć wypalenia i utrzymać zdrową relację z bieganiem, które uprawia zarówno z pasji, jak i dla wyników.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Becs Gentry (@becsgentry)

Becs Gentry pokazuje, że można być matką i sportowcem na wysokim poziomie, rozwijając elastyczność i sieć wsparcia, zamiast gonić za złudnym dążeniem do perfekcji. Jej droga – od biegów górskich po maratony świata, w tym czas spędzony z Peloton – dowodzi, że kluczem do szczęścia i równowagi jest akceptacja wzlotów i upadków.