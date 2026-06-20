Ta matka dzieli się „surowymi zasadami”, które narzuca swoim dzieciom w okresie letnim, co wywołało podziały wśród internautów.

Wraz ze zbliżaniem się wakacji wiele rodzin zadaje sobie pytanie: czy utrzymać stały system edukacyjny, czy pozwolić dzieciom cieszyć się całkowitą swobodą? Amerykańska influencerka Vidya (@queencitytrends), obserwowana przez miliony subskrybentów na TikToku, niedawno ponownie rozpaliła debatę, ujawniając zasady, jakie stosuje wobec swoich dwójki dzieci podczas wakacji.

Aktywne lato, a nie lato bez kierunku

Vidya Gopalan, znana na TikToku jako @queencitytrends, podzieliła się swoją wizją wakacji w filmie, który stał się viralem. Jako matka dwójki dzieci w wieku 11 i 14 lat, wyjaśnia, że lato oznacza dla niej relaks… ale nie bezczynność. Zanim opowie o codziennych czynnościach swojej rodziny, wyjaśnia, że to organizacja, która działa na korzyść jej gospodarstwa domowego. Według niej, zapewnienie dzieciom zajęć pomaga „uniknąć pewnych problematycznych zachowań związanych z nudą i sprzyja bardziej zrównoważonemu życiu codziennemu”.

Czytanie kontra ekrany: zasada, która wywołuje poruszenie

Zasada, która przyciągnęła najwięcej uwagi internautów, dotyczyła czasu spędzanego przed ekranem. W tej rodzinie każda minuta spędzona na czytaniu oznacza jednominutowy limit czasu przed ekranem. Dla matki czytanie jest niezbędne, zwłaszcza że wiele dzieci stopniowo rezygnuje z niego poza szkołą.

Według niej, ten system naturalnie zachęca jej dzieci do czytania większej ilości książek. Vidya (@queencitytrends) twierdzi nawet, że przeczytały już kilka książek od początku wakacji. Ta metoda spodobała się wielu internautom, choć niektórzy podkreślają, że czytanie powinno kojarzyć się przede wszystkim z przyjemnością i odkrywaniem.

W programie: sport, matematyka i wypoczynek na świeżym powietrzu

Czas spędzany przed ekranem to nie jedyna kwestia, którą należy regulować. Dzieci poświęcają również około dwudziestu minut dziennie na matematykę, spędzają co najmniej dwie godziny na świeżym powietrzu i regularnie uprawiają sport. Sen również podlega pewnym zasadom. Pory pójścia spać są ustalane na konkretne godziny, a poranny sen jest zapewniony, jeśli pozwala na to harmonogram.

Dla niektórych internautów taka równowaga między odpoczynkiem, aktywnością fizyczną i nauką stanowi doskonałe przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Inni wręcz przeciwnie, uważają ją za zbyt duże obciążenie w okresie, który powinien być przeznaczony na odpoczynek.

Kierowanie bez kontrolowania: cała istota edukacji

Post Vidyi (@queencitytrends) szybko podzielił media społecznościowe. Pomiędzy komentarzami chwalącymi zorganizowane rodzicielstwo a tymi potępiającymi nadmierną kontrolę, debata wykracza daleko poza prosty kontekst wakacji. Choć dla dzieci ważne jest posiadanie ustalonych rutyn, struktura edukacyjna nigdy nie powinna stać się serią obowiązków czy trwałych ograniczeń. Bycie rodzicem oznacza również okazywanie wsparcia z życzliwością, wsłuchiwanie się w potrzeby dziecka i szanowanie jego tempa rozwoju.

Za określeniami takimi jak „surowe rodzicielstwo” czy „surowe zasady” kryje się czasem konieczność zachowania czujności. Niektóre praktyki mogą przerodzić się w formy nadmiernej kontroli, a nawet maskować toksyczne lub agresywne zachowania, pozbawiając dziecko autonomii, dobrego samopoczucia lub prawa do popełniania błędów. Wakacje to również cenny czas na relaks, rozwijanie kreatywności, marzenia, czasem nudę i budowanie własnych doświadczeń. Dziecko nie musi być ciągle aktywne ani zajęte, aby się rozwijać.

Ostatecznie kontrowersje wokół zasad amerykańskiej influencerki Vidyi (@queencitytrends) podkreślają prostą prawdę: nie ma jednego modelu. Każda rodzina znajduje własną równowagę między wolnością a strukturą. Kluczem jest zapewnienie uspokajającego, pełnego szacunku i troski środowiska, w którym dzieci mogą dorastać w spokoju, ciesząc się jednocześnie w pełni swoim dzieciństwem.