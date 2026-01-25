Search here...

Przy narodzinach to 6-kilogramowe dziecko zaskoczyło wszystkich.

Rodzicielstwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : the Amritdev/Pexels

Blandine, pochodząca z Tuluzy, urodziła swoje drugie dziecko, Émile, 6 listopada 2025 roku. Dziecko ważyło 6 kilogramów i mierzyło 51 centymetrów, czyli prawie dwa razy więcej niż średnia masa urodzeniowa we Francji (od 2,5 do 3,5 kg). Jego spektakularne przyjście na świat wywarło niezatarte wrażenie na całym zespole medycznym kliniki, ale poród przebiegł bez komplikacji.

Badanie USG wykazało już „nieprawidłowy” rozmiar

Dwa tygodnie przed terminem porodu badania prenatalne oszacowały wagę Émile'a na około 4,6 kg. Ta wartość mogła budzić niepokój, ale Blandine postanowiła nie informować o tym ginekologa, mimo że rosnący brzuch stawał się coraz trudniejszy do utrzymania. Poród ostatecznie wywołano drogą pochwową. „Położna nie mogła w to uwierzyć; powiedziała mi, że wygląda jak sześciomiesięczne dziecko” – opowiada matka.

Rzadki wzmożony ruch na oddziale położniczym

Po narodzinach klinika była pełna emocji. „Wszyscy przychodzili do Émile'a” – wspomina Blandine z nutą humoru. Był za duży na zwykłe pieluchy, więc natychmiast ubrano go w rozmiar 6 miesięcy. Chociaż jego waga pobiła lokalny rekord, noworodek był w doskonałym zdrowiu.

Rozwój sytuacji jest monitorowany uważnie, ale nie ma powodów do niepokoju.

Od urodzenia Émile rozwija się harmonijnie. W połowie stycznia 2026 roku mierzył już 61 cm, utrzymując swoją pierwotną wagę 6 kg. U matki nie stwierdzono objawów cukrzycy ciążowej, a przyczyny tej wyjątkowej wagi pozostają niewyjaśnione. Przypadek ten przypomina przypadek dziecka urodzonego w Teksasie w grudniu 2025 roku o podobnej wadze (5,9 kg), które również było zdrowe.

Naturalny poród, który matka z radością przyjmuje

„Cieszę się, że odmówiłam cesarskiego cięcia, mimo że nie było to pewne” – mówi Blandine, dumna ze swojego porodu. Dziś Émile jest żywym, ciekawym świata niemowlęciem, ma dobry apetyt i regularnie śpi. Łagodny olbrzym, który przynosi radość swoim rodzicom.

Zjawisko rzadkie, ale monitorowane.

Dzieci klasyfikowane jako „makrosomy” (o wadze powyżej 4,5 kg) mogą być narażone na ryzyko przy urodzeniu, takie jak hipoglikemia czy problemy z oddychaniem. Émile jednak przeczy wszelkim statystykom: rozwija się idealnie. To rzadki przypadek, ale przypomina nam, że natura czasem skrywa niespodzianki, nawet dla najbardziej doświadczonych pracowników służby zdrowia.

Podsumowując, narodziny Émile'a na zawsze pozostaną w pamięci jako niezwykłe wydarzenie, zarówno ze względu na jego imponującą wagę, jak i bezproblemowy przebieg porodu. Poza ciekawością, jaką budzi, jego historia świadczy przede wszystkim o zdolności ludzkiego ciała do zaskakiwania i znaczeniu troskliwej opieki medycznej. Wyjątkowy początek życia dla dziecka, które już teraz budzi podziw.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Nie miej dzieci”: ze łzami w oczach ostrzega przed trudnościami macierzyństwa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nie miej dzieci”: ze łzami w oczach ostrzega przed trudnościami macierzyństwa

Rozdzierający serce film opublikowany na TikToku przez @weatheredanystorm poruszył w ostatnich dniach miliony internautów. Młoda matka, ze łzami...

„Bądź matką, ale zachowaj szczupłą sylwetkę”: przerywa milczenie na temat presji, jakiej poddawane są młode matki

W społeczeństwie, w którym obsesyjnie dba się o wizerunek, macierzyństwo niestety nie jest wolne od standardów estetycznych. Uwięzione...

W rodzinie członek ten może być osobą, która najbardziej wyczerpuje rodziców.

W rodzinie każde dziecko niesie ze sobą własne wyzwania, ale wydaje się, że bycie najmłodszym jest najbardziej wymagające...

W wieku 17 lat jej gest w stronę matki wzruszył internautów

Aman Duggal, 17-letni brytyjski nastolatek, niedawno trafił na pierwsze strony gazet, spłacając długi całej rodziny pieniędzmi zarobionymi na...

„Instynktowne macierzyństwo” – łagodne podejście, które pozwala matkom na nowo nawiązać kontakt z ich naturą.

Instynktowne macierzyństwo zachęca kobiety do polegania na swojej intuicji i naturalnych odczuciach, aby wychowywać dziecko z życzliwością i...

Po wprowadzeniu polityki jednego dziecka Chiny starają się zwiększyć wskaźnik urodzeń.

Czterdzieści pięć lat po wprowadzeniu w kraju drastycznej polityki kontroli urodzeń, Chiny stoją obecnie przed bezprecedensowym wyzwaniem: zbyt...

© 2025 The Body Optimist