Przy narodzinach to 6-kilogramowe dziecko zaskoczyło wszystkich.

Blandine, pochodząca z Tuluzy, urodziła swoje drugie dziecko, Émile, 6 listopada 2025 roku. Dziecko ważyło 6 kilogramów i mierzyło 51 centymetrów, czyli prawie dwa razy więcej niż średnia masa urodzeniowa we Francji (od 2,5 do 3,5 kg). Jego spektakularne przyjście na świat wywarło niezatarte wrażenie na całym zespole medycznym kliniki, ale poród przebiegł bez komplikacji.

Badanie USG wykazało już „nieprawidłowy” rozmiar

Dwa tygodnie przed terminem porodu badania prenatalne oszacowały wagę Émile'a na około 4,6 kg. Ta wartość mogła budzić niepokój, ale Blandine postanowiła nie informować o tym ginekologa, mimo że rosnący brzuch stawał się coraz trudniejszy do utrzymania. Poród ostatecznie wywołano drogą pochwową. „Położna nie mogła w to uwierzyć; powiedziała mi, że wygląda jak sześciomiesięczne dziecko” – opowiada matka.

Rzadki wzmożony ruch na oddziale położniczym

Po narodzinach klinika była pełna emocji. „Wszyscy przychodzili do Émile'a” – wspomina Blandine z nutą humoru. Był za duży na zwykłe pieluchy, więc natychmiast ubrano go w rozmiar 6 miesięcy. Chociaż jego waga pobiła lokalny rekord, noworodek był w doskonałym zdrowiu.

Rozwój sytuacji jest monitorowany uważnie, ale nie ma powodów do niepokoju.

Od urodzenia Émile rozwija się harmonijnie. W połowie stycznia 2026 roku mierzył już 61 cm, utrzymując swoją pierwotną wagę 6 kg. U matki nie stwierdzono objawów cukrzycy ciążowej, a przyczyny tej wyjątkowej wagi pozostają niewyjaśnione. Przypadek ten przypomina przypadek dziecka urodzonego w Teksasie w grudniu 2025 roku o podobnej wadze (5,9 kg), które również było zdrowe.

Naturalny poród, który matka z radością przyjmuje

„Cieszę się, że odmówiłam cesarskiego cięcia, mimo że nie było to pewne” – mówi Blandine, dumna ze swojego porodu. Dziś Émile jest żywym, ciekawym świata niemowlęciem, ma dobry apetyt i regularnie śpi. Łagodny olbrzym, który przynosi radość swoim rodzicom.

Zjawisko rzadkie, ale monitorowane.

Dzieci klasyfikowane jako „makrosomy” (o wadze powyżej 4,5 kg) mogą być narażone na ryzyko przy urodzeniu, takie jak hipoglikemia czy problemy z oddychaniem. Émile jednak przeczy wszelkim statystykom: rozwija się idealnie. To rzadki przypadek, ale przypomina nam, że natura czasem skrywa niespodzianki, nawet dla najbardziej doświadczonych pracowników służby zdrowia.

Podsumowując, narodziny Émile'a na zawsze pozostaną w pamięci jako niezwykłe wydarzenie, zarówno ze względu na jego imponującą wagę, jak i bezproblemowy przebieg porodu. Poza ciekawością, jaką budzi, jego historia świadczy przede wszystkim o zdolności ludzkiego ciała do zaskakiwania i znaczeniu troskliwej opieki medycznej. Wyjątkowy początek życia dla dziecka, które już teraz budzi podziw.