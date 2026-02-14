Search here...

Brak snu, zmęczenie psychiczne, samotność: rzeczywistość młodych matek

Rodzicielstwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Yan Krukau/Pexels

Słyszymy o absolutnej błogości, magicznym kontakcie skóra do skóry i bezwarunkowej miłości. To wszystko oczywiście istnieje. Tyle że za tymi idyllicznymi obrazami kryje się wiele młodych matek, które doświadczają również bardziej złożonej rzeczywistości: bezsennych nocy, intensywnego napięcia psychicznego i poczucia izolacji. Rozmowa o tym to pierwszy krok do ich wsparcia.

Brak snu: wyzwanie niemal powszechne

Pierwsze kilka tygodni – a często i kilka pierwszych miesięcy – po narodzinach dziecka głęboko zaburza jego rytm snu. Nocne wybudzenia w celu nakarmienia, pocieszenia lub przewinięcia noworodka przerywają noc. W rezultacie, nawet jeśli położysz się spać wcześnie, Twój sen jest często przerywany, urywany i rzadko regenerujący.

Badania pokazują , że ponad połowa kobiet po porodzie doświadcza poważnych zaburzeń snu. I nie chodzi tu tylko o liczbę godzin spędzonych w łóżku: kluczową rolę odgrywa jakość snu. Ciągłe przerywanie cykli snu uniemożliwia ciału i mózgowi pełną regenerację. Rezultatem jest obniżona koncentracja, gorsza pamięć i zwiększona wrażliwość emocjonalna.

Badania wykazują również silny związek między niską jakością snu a objawami depresji po porodzie. Innymi słowy, brak odpoczynku nie tylko męczy organizm, ale może również osłabiać równowagę emocjonalną.

Zmęczenie psychiczne: coś więcej niż tylko „dołek”

Zmęczenie psychiczne znacznie przewyższa wyczerpanie fizyczne. To wszechobecne wyczerpanie, które wpływa na zdolność jasnego myślenia, radzenia sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami i podejmowania decyzji. Bycie matką wiąże się z ciągłą adaptacją: nauką rozumienia płaczu, organizowaniem dnia wokół potrzeb dziecka, przewidywaniem wizyt lekarskich i radzeniem sobie z codziennymi zadaniami.

To ciągłe obciążenie poznawcze, w połączeniu z wahaniami hormonalnymi i brakiem snu, może nasilać stres psychiczny. Naukowcy mówią o dwukierunkowym związku między zaburzeniami snu a objawami lękowymi lub depresyjnymi: jedno może nasilać drugie i odwrotnie.

Według różnych badań klinicznych, depresja poporodowa dotyka około 10–20% młodych matek. Ta liczba przypomina, że to, czego doświadczasz, nie jest ani rzadkie, ani wstydliwe. Wyczerpanie psychiczne nie jest oznaką słabości; często jest wynikiem ogromnej odpowiedzialności, niesionej z miłością i zaangażowaniem.

Samotność: cichy ciężar

Można być otoczonym ludźmi, a mimo to czuć się samotnym. Wiele młodych matek po porodzie opisuje rodzaj odłączenia społecznego lub emocjonalnego. Dni spędzone głównie z noworodkiem, ograniczone wyjścia i transformacja tożsamości mogą wywoływać poczucie izolacji.

Dane pokazują , że brak wsparcia emocjonalnego lub praktycznego – ze strony partnera, rodziny czy sieci społecznościowej – jest silnie związany z pogorszeniem samopoczucia psychicznego. Utrudniony dostęp do usług wsparcia lub ich niewystarczające wykorzystanie może nasilać to uczucie. Brak poczucia bycia wysłuchanym lub zauważonym w swoich zmaganiach może pogłębiać izolację. A macierzyństwo nie powinno być samotnym maratonem.

Cykl, który czasami trudno przerwać

Brak snu, zmęczenie psychiczne i samotność nie działają w izolacji. Wzajemnie się napędzają. Nierówna noc utrudnia radzenie sobie z emocjami. Wyczerpanie komplikuje interakcje społeczne. Izolacja nasila stres, który z kolei dodatkowo zakłóca sen. Ten cykl może przypominać uwięzienie w niekończącej się spirali. Należy jednak pamiętać, że ten okres nie definiuje Twojej wartości ani kompetencji jako matki. Stoisz w obliczu poważnego wstrząsu biologicznego, psychologicznego i społecznego.

Przerwanie milczenia w celu lepszego wsparcia

Poza wyidealizowanymi obrazami macierzyństwa, uznanie tych realiów otwiera przestrzeń dla bardziej szczerej i pełnej współczucia komunikacji. Możesz kochać swoje dziecko głęboko i czuć się wyczerpana. Możesz być wdzięczna i potrzebować wsparcia. Te emocje nie wykluczają się wzajemnie.

Ubranie w słowa braku snu, zmęczenia psychicznego i samotności potwierdza doświadczenia wielu młodych matek. Przypomina nam również, że żadna kobieta nie musi przez to przechodzić sama. Twoja wrażliwość nie jest porażką; to znak, że jesteś człowiekiem, jesteś oddana i zasługujesz na wsparcie, które dajesz.

Krótko mówiąc, za wyidealizowanymi obrazami macierzyństwa kryją się również krótkie noce, wątpliwości i intensywne emocje. Przyznanie się do braku snu, zmęczenia psychicznego i samotności nie maluje ponurego obrazu; to oddanie sprawiedliwości rzeczywistości, której doświadcza wiele kobiet. Bo młoda matka, która jest wspierana, wysłuchana i szanowana w swoim doświadczeniu, to kobieta, która potrafi zadbać o siebie z taką samą życzliwością, jaką okazuje swojemu dziecku.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Macierzyństwo w obrazach: co pokazują stare portrety

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Macierzyństwo w obrazach: co pokazują stare portrety

W erze cyfrowej matki uwieczniają swoje dzieci z każdej perspektywy, zamieniając każdą chwilę w improwizowaną sesję zdjęciową. Jednak...

„Ona nie zostanie porzucona”: w wieku 91 lat zostaje ojcem i twierdzi, że jest niezwykłym ojcostwem

Pierre Sablé, Katalończyk mieszkający w Pirenejach Wschodnich, został ojcem po raz siódmy w wieku 91 lat. Wraz ze...

„Nie miałam wyboru”: Rozdzierająca serce decyzja matki o ratowaniu dzieci na morzu

Matka i jej trójka dzieci, uwięzieni na morzu po tym, jak ich łodzie porwał wiatr, przez wiele godzin...

Według badań posiadanie dzieci zmieniłoby nasz stosunek do „wstrętu”

Posiadanie dzieci nie tylko zmienia twoje noce, priorytety i organizację, ale może również zmienić sposób, w jaki odczuwasz...

Kompleksy przekazywane z matki na córkę: niewidzialny łańcuch

Z pokolenia na pokolenie pewne kompleksy po cichu wkradają się w więzi rodzinne. Matki, nie zawsze zdając sobie...

Pewna amerykańska para zwróciła się o radę w sprawie nadania imienia swojemu synowi.

A co, gdyby sztuczna inteligencja mogła pomóc Ci wybrać imię dla dziecka? To nieco szalone ryzyko, na które...

© 2025 The Body Optimist