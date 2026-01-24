Search here...

„Nie miej dzieci”: ze łzami w oczach ostrzega przed trudnościami macierzyństwa

Rodzicielstwo
Léa Michel
@weatheredanystorm/TikTok

Rozdzierający serce film opublikowany na TikToku przez @weatheredanystorm poruszył w ostatnich dniach miliony internautów. Młoda matka, ze łzami w oczach, filmuje moment skrajnego cierpienia, deklarując, że zostanie rodzicem było „najgorszym błędem w jej życiu”.

Surowy i niesfiltrowany krzyk o pomoc

Film @weatheredanystorm, nakręcony w chwili samotności i wyraźnego wyczerpania, rzuca światło na rzadko spotykaną rzeczywistość: matkę przytłoczoną emocjonalnym, psychicznym i fizycznym ciężarem wychowywania dziecka, być może autystycznego. W filmie mówi: „Jeśli nie jesteś gotowa na dziecko autystyczne czy coś w tym stylu… nie miej dzieci”. Zwierza się, że nie wie już, jak sobie z tym poradzić: „Nie wiem, czy wytrzymam to do końca życia. Zamierzam zabrać go do ojca, mimo że nie reaguje, i zostawić go tam na kilka dni”. Te słowa, wypowiedziane w stanie skrajnego wyczerpania, zostały szeroko rozpowszechnione, wywołując zarówno współczucie, jak i refleksję.

@weatheredanystorm Nie wiem, czy wytrzymam z tym całe życie. Unikam zabierania go do ojca, mimo że nie odpowiada, i zostawiam go na kilka dni. #foryoupage #spectrum ♬ dźwięk oryginalny - Rani

Fala wsparcia… i ostrzeżenia

W komentarzach wielu internautów, często sami rodzice dzieci neuroatypowych, wyraża swoje zrozumienie: „Zapisz go jak najszybciej do żłobka, potrzebujesz drzemki!” lub „Jako matka dziecka autystycznego… musisz w głębi duszy opłakiwać to, jak wyobrażałaś sobie macierzyństwo. Wtedy, zapewniam cię, to, co robi, wyda ci się bardziej interesujące niż trudne”. Niektórzy dzielą się również własnymi doświadczeniami, wspominając o pomocy, jaką otrzymali po skontaktowaniu się z opieką społeczną: „Doszłam dokładnie do tego punktu. Zadzwoniłam do opieki społecznej i otrzymałam mnóstwo materiałów”.

Ostatecznie, choć film @weatheredanystorm mógł być szokujący, to przede wszystkim uwypukla on utrzymujące się tabu: żal rodzicielski, wyczerpanie matek i pilną potrzebę wsparcia dla samotnych matek. To dobitne przypomnienie, że macierzyństwo nie zawsze jest instynktowne i proste – i że rozmowa o nim bez osądzania to pierwszy krok w kierunku większej solidarności.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Voici les 5 meilleures applications pour vivre sa grossesse sereinement

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Bądź matką, ale zachowaj szczupłą sylwetkę”: przerywa milczenie na temat presji, jakiej poddawane są młode matki

W społeczeństwie, w którym obsesyjnie dba się o wizerunek, macierzyństwo niestety nie jest wolne od standardów estetycznych. Uwięzione...

W rodzinie członek ten może być osobą, która najbardziej wyczerpuje rodziców.

W rodzinie każde dziecko niesie ze sobą własne wyzwania, ale wydaje się, że bycie najmłodszym jest najbardziej wymagające...

W wieku 17 lat jej gest w stronę matki wzruszył internautów

Aman Duggal, 17-letni brytyjski nastolatek, niedawno trafił na pierwsze strony gazet, spłacając długi całej rodziny pieniędzmi zarobionymi na...

„Instynktowne macierzyństwo” – łagodne podejście, które pozwala matkom na nowo nawiązać kontakt z ich naturą.

Instynktowne macierzyństwo zachęca kobiety do polegania na swojej intuicji i naturalnych odczuciach, aby wychowywać dziecko z życzliwością i...

Po wprowadzeniu polityki jednego dziecka Chiny starają się zwiększyć wskaźnik urodzeń.

Czterdzieści pięć lat po wprowadzeniu w kraju drastycznej polityki kontroli urodzeń, Chiny stoją obecnie przed bezprecedensowym wyzwaniem: zbyt...

12 sekund, żeby uśpić dziecko? Ten film wywołuje poruszenie

Uśpienie dziecka w zaledwie 12 sekund: pomysł wydaje się wręcz zbyt piękny, aby mógł być prawdziwy. Jednak film...

© 2025 The Body Optimist