Eksperci twierdzą, że istnieje określony wiek, w którym ciało osiąga swój pełny potencjał.

Prawdopodobnie słyszałeś, że dwudziestka to szczyt możliwości twojego ciała. Eksperci oferują bardziej zniuansowaną perspektywę: nasz pełny potencjał fizyczny często pojawia się nieco później, około trzydziestki. I przede wszystkim, nie chodzi o „wartość” ani „zasługi”: każde ciało jest wyjątkowe, a wiek to tylko jedna z wielu liczb.

Najlepsza forma fizyczna w wieku 26-36 lat

Szwedzkie badanie przeprowadzone przez Karolinska Institutet objęło 427 mężczyzn i kobiet w wieku od 16 do 63 lat i trwało prawie 50 lat, wielokrotnie mierząc ich wydolność krążeniowo-oddechową, siłę i wytrzymałość mięśniową. Wyniki są zaskakujące: ogólna sprawność fizyczna osiąga szczyt zazwyczaj między 26 a 36 rokiem życia, osiągając maksimum około 35 roku życia, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Dokładniej rzecz ujmując, wydolność krążeniowo-oddechowa i wytrzymałość mięśniowa osiągają szczyt około 35–36 roku życia, podczas gdy siła eksplozywna, taka jak wysokość skoku, osiąga plateau nieco wcześniej, a następnie spada szybciej. Dane te pokazują, że organizm nie osiąga „szczytu formy” w wieku dwudziestu kilku lat, wbrew powszechnemu przekonaniu.

Po 35 latach: stopniowy, ale regulowany spadek

Po osiągnięciu szczytu następuje stopniowy spadek sprawności fizycznej. Według badań, sprawność spada początkowo o 0,3–0,6% rocznie, a następnie o 2–2,5% rocznie od około 50. roku życia. Między szczytem a 63. rokiem życia całkowita utrata sprawności waha się od 30 do 48%.

Jednak te liczby nie są ostateczne. Tendencja spadkowa jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych osób. Niektórzy utrzymują się na imponującym poziomie długo po 50. roku życia, podczas gdy inni doświadczają szybszego spadku. To pokazuje, że styl życia, nawyki i codzienne wybory mają znacznie większe znaczenie niż wiek wskazany w badaniach.

Przeprowadzka robi wielką różnicę

Badania podkreślają kluczową kwestię: aktywność fizyczna zmienia bieg życia. Osoby aktywne od okresu dojrzewania do dorosłości osiągają wyższy poziom aktywności, a następnie spowalniają spadek swojej sprawności. Nawet osoby, które zaczynają później, nadal zyskują od 5 do 10% więcej wydolności fizycznej w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia.

Maria Westerståhl, jedna z badaczek, podsumowuje to następująco: „Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się ruszać”. Ćwiczenia nie zatrzymują procesu pogarszania się stanu zdrowia, ale znacznie go spowalniają i odwlekają moment, w którym utrata sprawności stanie się codzienną walką.

Starzenie się zaczyna się wcześniej, niż myślimy

Wyniki potwierdzają to, co wykazały już badania przeprowadzone na sportowcach: znaczny spadek sprawności fizycznej zaczyna się przed 40. rokiem życia. Masa mięśniowa, wytrzymałość, siła: wszystko to spada stopniowo, ale początkowo subtelnie. Jednak tej biologicznej rzeczywistości nie należy interpretować jako werdyktu na temat twojej wartości czy potencjału.

Prawdziwym wyzwaniem jest nie tylko określenie wieku, w którym osiągasz „szczyt formy”, ale także zrozumienie, jak maksymalnie wykorzystać ten szczyt i przedłużyć przyjemność z bycia w dobrej formie. Wysokiej jakości sen, zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna i zdrowy styl życia pozostają kluczem do pełnego cieszenia się każdym etapem życia.

Ostatecznie, choć badanie ustala średni wiek osiągnięcia szczytowej formy fizycznej, należy traktować je z dystansem. Każde ciało jest inne, każda droga jest wyjątkowa. Wiek wskazany przez ekspertów w żaden sposób nie definiuje Twojej wartości, urody ani energii. To po prostu naukowa statystyka dotycząca ogólnych trendów, służąca lepszemu zrozumieniu Twojego ciała, a nie porównywaniu się z innymi.