Według badań spanie w tej pozycji jest zdecydowanie niezalecane

Każdego ranka ten sam rytuał: mrowienie w palcach, sztywne ramiona, potrzeba potrząsania rękami, żeby odzyskać czucie. Zwalasz to na karb nieprzespanej nocy, ale co, jeśli winowajcą jest twoja pozycja podczas snu? Ta instynktowna postawa, ramiona podkurczone do klatki piersiowej niczym u tyranozaura, zagraża twoim nerwom i codziennemu komfortowi.

Instynktowna pozycja, która szkodzi

Znana w internecie jako „pozycja T. rexa”, pozycja ta uciska nerwy w łokciach i nadgarstkach. Badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy” pokazuje, że długotrwałe zgięcie łokcia podczas snu znacząco zwiększa ciśnienie śródnerwowe w kanale łokciowym, powodując parestezje i ból u 25% osób śpiących na boku. Powtarzana noc po nocy pozycja ta może nasilać napięcie w barku i powodować podrażnienie nerwów, podobne do zespołu cieśni nadgarstka.

Znaki ostrzegawcze, których nie należy ignorować

Czy drżą Ci ręce po przebudzeniu? Czy odczuwasz ból promieniujący do ramion? Czy masz trudności z chwytaniem przedmiotów? Te objawy wskazują na utrzymujący się ucisk nerwów. Jeśli dyskomfort utrzymuje się po wstaniu z łóżka lub towarzyszy mu osłabienie w ciągu dnia, należy udać się do lekarza. Wczesna interwencja może zapobiec trwałym uszkodzeniom.

Dlaczego ciało składa się w ten sposób?

Ten odruch wynika z naszego instynktu obronnego: przewlekły stres, lęk lub zmęczenie powodują, że układ nerwowy przyjmuje uspokajającą pozycję embrionalną. Nawet bez poważnego urazu, codzienne życie wystarcza, aby utrwalić te nocne nawyki.

Proste rozwiązania dla rehabilitacji

Nie ma potrzeby rewolucji: mała poduszka między ramionami a tułowiem zapobiega nadmiernemu zginaniu się u osób śpiących na boku. Owiń łokieć ręcznikiem, aby ograniczyć zginanie, lub użyj poduszki, którą możesz ścisnąć. Śpiąc na plecach, oprzyj ramiona wzdłuż ciała lub na poduszce w pobliżu bioder. Przed snem delikatne rozciąganie i ćwiczenia oddechowe uspokajają układ nerwowy.

Krótko mówiąc, zmiana tych drobnych ruchów poprawia krążenie, łagodzi ból barku i przywraca poranną energię. Twoje ciało zasługuje na coś więcej niż prehistoryczną postawę – przekształć te noce w chwile prawdziwej regeneracji.