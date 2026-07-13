Mężczyzna trenował tylko jedną stronę ciała przez 320 dni, aby zaobserwować efekty

Przez 320 dni twórca treści znany jako „The Crooked Man” skupiał się wyłącznie na budowaniu muskulatury po jednej stronie ciała. To satyryczne przedsięwzięcie przyniosło rezultaty, które zaintrygowały internautów na całym świecie.

Celowo asymetryczne doświadczenie

W 2024 roku „Krzywy Człowiek”, wówczas 19-latek, wyruszył w tę niezwykłą przygodę. Wyzwanie: zbudować mięśnie tylko jednej strony ciała, koncentrując się na treningu mięśnia czworobocznego, jednego ramienia i jednej strony pleców. Aby osiągnąć ten wyjątkowy rezultat, układał swoje treningi wokół klasycznych ćwiczeń podnoszenia ciężarów – unoszenia barków z hantlami, martwego ciągu, podciągania – ale celowo wykonywał je w sposób niezrównoważony. Metodyczna dyscyplina stosowana z logiką odwrotną od typowej rutyny na siłowni.

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Satyryczna reakcja na looksmaxxing

Za tym nieco dziwacznym podejściem kryje się bardzo konkretny cel. „The Crooked Man” wyjaśnia, że chciał zareagować na looksmaxxing, niepokojący trend, który od kilku lat rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych i zmusza wielu młodych mężczyzn do zmiany wyglądu w obsesyjnym dążeniu do „idealnej sylwetki”. Uderzenia młotkiem w szczękę, stosowanie sterydów, ekstremalne treningi kulturystyczne: ten trend, często kojarzony z ruchami maskulinistycznymi, budzi zaniepokojenie wielu specjalistów od zdrowia psychicznego. „The Crooked Man” wybrał odwrotne podejście, wykorzystując humor i absurd.

„Minimalizujący wygląd” – podejście przeciwprądowe

Podsumowując swój projekt, twórca treści ukuł nowy termin: „looksminimizing”. To satyryczne określenie, w przeciwieństwie do looksmaxxingu, oznacza, że nie próbujemy optymalizować swojego wyglądu – ani nawet celowo go zmieniać w sposób kontrproduktywny. „To całkiem proste. Przeglądałem TikToka w moim Ferrari i ciągle trafiałem na filmiki z looksmaxxingiem. Wszystkie mówiły: »Zrób to, zrób tamto. Będziesz bardziej atrakcyjny. Przyciągniesz więcej kobiet«” – wyjaśnił. Zanim ironicznie dodał: „I pomyślałem sobie: czy ludzie naprawdę mają ten problem? Ja mam odwrotny”.

Imponujący wynik fizyczny

Po 320 dniach treningu rezultat jest niezaprzeczalny. Na zdjęciach udostępnionych na jego koncie na Instagramie, obserwowanym przez około 151 000 subskrybentów, „The Crooked Man” prezentuje wyraźnie asymetryczną sylwetkę: szczególnie dobrze rozwinięty mięsień czworoboczny, bark i ramię po jednej stronie, podczas gdy druga połowa ciała pozostaje idealnie przeciętna. Ta uderzająca wizualna transformacja natychmiast wywołała falę reakcji w mediach społecznościowych.

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Użytkownicy Internetu są rozdarci między podziwem a niezrozumieniem.

Nic dziwnego, że projekt szybko podzielił internautów. Podczas gdy niektórzy chwalili rygor i wytrwałość młodego człowieka – „Lekcja dyscypliny”, napisał jeden z komentujących – inni mieli trudności ze zrozumieniem celu projektu. Wielu jednak uznało go za satyrę i doceniło jego ironiczne podejście. „To absolutnie bez sensu, uwielbiam to” – zareagował jeden z użytkowników. „Tak bardzo podoba mi się kształt jego trapezu, że sam zacząłem trenować swój, jeden po drugim” – zażartował inny. Dowód, o ile w ogóle był potrzebny, to fakt, że humorystyczny wymiar projektu został dobrze przyjęty przez znaczną część jego społeczności.

Dzięki 320 dniom ściśle asymetrycznego treningu, „Krzywy Człowiek” osiągnął swój cel: zwrócić uwagę na nadużycia w zakresie „wyglądu” i zachęcić do refleksji nad rosnącą presją, jaką wywiera się na męski wygląd. Warto zauważyć, że trenerzy i instruktorzy fitness zalecają zrównoważony trening, angażujący symetrycznie obie strony ciała, aby zachować zdrowie stawów i prawidłową postawę w dłuższej perspektywie. To oczywisty punkt, który tutaj powtórzono, ale który zasługuje na podkreślenie w czasach, gdy wirtualne wyzwania czasami prowadzą do ryzykownych praktyk.