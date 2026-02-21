Search here...

Regularne uprawianie tego sportu wiąże się z „młodszym o siedem lat” mózgiem.

Dobre samopoczucie
Photo d'illustration : Michael Zittel/Pexels

A co, gdyby Twoje kroki taneczne angażowały o wiele więcej niż tylko nogi? Według badania opublikowanego w 2025 roku, regularne ćwiczenia taneczne wiążą się z mózgiem wykazującym cechy porównywalne z mózgiem młodszych osób, czasami nawet o siedem lat w tyle pod względem niektórych wskaźników. To dobra wiadomość, pod warunkiem, że nie przekształcimy jej w nowy nakaz, by „za wszelką cenę pozostać młodym”.

Badanie, które intryguje społeczność naukową

Badania opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications” wykazały, że osoby regularnie tańczące wykazują cechy mózgu mniej widoczne z wiekiem niż osoby prowadzące siedzący tryb życia. Należy pamiętać, że mózg nie cofnie czasu. Jednak niektóre wskaźniki związane z pamięcią i uczeniem się wydają się być lepiej zachowane.

Naukowcy odnotowują różnicę sięgającą nawet siedmiu lat w niektórych markerach mózgowych. Oznacza to, że struktura lub funkcja niektórych obszarów mózgu bardziej przypomina strukturę lub funkcję osób młodszych. To obiecujący wynik, ale wpisuje się w szerszy zestaw czynników związanych ze stylem życia.

Dlaczego taniec tak bardzo stymuluje mózg?

Każda aktywność fizyczna jest korzystna dla ogólnego zdrowia, ale taniec ma wyjątkową cechę: angażuje jednocześnie ciało i umysł. Taniec to nie tylko mechaniczne powtarzanie ruchu. Trzeba zapamiętywać sekwencje, przewidywać rytm, koordynować ruchy w przestrzeni, a czasem wchodzić w interakcję z partnerem. Pamięć, uwaga, równowaga, percepcja sensoryczna i funkcje wykonawcze są aktywowane jednocześnie.

Ta wielokrotna stymulacja aktywuje plastyczność mózgu, czyli zdolność mózgu do tworzenia i wzmacniania połączeń neuronowych przez całe życie. Według współczesnej neuronauki , plastyczność ta odgrywa kluczową rolę w uczeniu się i zachowaniu funkcji poznawczych. Wprowadzając nowe kroki, nową choreografię i nową koordynację, taniec utrzymuje tę dynamikę.

Znacznie więcej niż tylko ćwiczenia fizyczne

Taniec to coś więcej niż tylko sposób na wydatkowanie energii. Angażuje również emocje i sprzyja budowaniu więzi społecznych. Interpretacja muzyki, wyczuwanie rytmu, poruszanie się w grupie: wszystko to stymuluje rozległe sieci neuronowe w mózgu. Regularne interakcje społeczne wiążą się z lepszym zdrowiem psychicznym. Muzyka z kolei aktywuje liczne obszary mózgu związane z pamięcią i emocjami. W połączeniu z ruchem wzmacnia ona aktywność poznawczą.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla również, że regularna aktywność fizyczna pomaga zmniejszyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Taniec idealnie wpisuje się w te zalecenia, a dodatkowo ma charakter zabawy i kreatywności, co sprzyja regularności.

Czy trzeba tańczyć intensywnie, żeby czerpać z tego przyjemność?

Nie. Obserwowane korzyści wydają się być związane przede wszystkim z regularnością. Kilka sesji tygodniowo może wystarczyć, niezależnie od tego, czy chodzi o taniec towarzyski, salsę, taniec współczesny, czy nawet zajęcia w domu. Najważniejsza jest konsekwencja. Aktywność, którą lubisz, ma większe szanse na pozostanie z Tobą na dłużej. To właśnie ta delikatna, ale regularna powtarzalność wspiera mechanizmy związane ze stymulacją mózgu.

Nie jest to wyścig dla młodzieży

Ważne jest, aby spojrzeć na te wyniki z odpowiedniej perspektywy. Tak, taniec może wiązać się z korzystniejszymi markerami mózgowymi. Nie, to nie oznacza, że koniecznie musisz zapisać się na zajęcia, aby „zachować młodość”. Starzenie się jest naturalne. Twoje ciało się zmienia, skóra ewoluuje, zmienia się również tempo. I to jest całkowicie w porządku.

Ruch nigdy nie powinien stać się dodatkową presją ani nowym imperatywem, by przeciwstawić się upływowi czasu. Możesz wybrać taniec dla przyjemności, dla radości ruchu, by poczuć ekspresję swojego ciała. Możesz też wybrać inną aktywność. Albo po prostu ruszaj się po swojemu, kiedy możesz i kiedy masz na to ochotę.

Ostatecznie taniec doskonale ilustruje związek między ruchem a zdrowiem mózgu. Łączy w sobie wysiłek fizyczny, stymulację intelektualną, emocje i więzi społeczne. Jednak najważniejsze przesłanie nie dotyczy pogoni za „młodszym” mózgiem. Chodzi o delikatne dbanie o siebie. Twojej wartości nie mierzy się wiekiem ani osiągnięciami. Starzenie się to nie błąd, który trzeba naprawić; to ewolucja, którą należy w pełni zaakceptować – z choreografią lub bez.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
