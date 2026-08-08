Te pozycje jogi pomagają uwolnić się od napięcia po dniu pracy

Sztywny kark, napięte ramiona, plecy wymagające uwagi: po długim dniu w pracy ciało może potrzebować chwili wytchnienia. Kilka delikatnych pozycji jogi pomoże Ci stworzyć chwilę relaksu, bez presji wysiłku. Około 15 minut wystarczy, aby dać sobie chwilę wytchnienia.

Zacznij od ponownego wprawienia kolumny w ruch

Po kilku godzinach w tej samej pozycji, pozycja kota i krowy pomaga stopniowo odzyskać sprawność ruchową. Zacznij od klęczenia na czworaka, z dłońmi pod ramionami, a kolanami pod biodrami. Podczas wdechu delikatnie wygnij plecy. Podczas wydechu zaokrąglij kręgosłup, lekko przyciągając brodę do klatki piersiowej. Powtórz to około dziesięciu razy, powoli i delikatnie, koncentrując się na płynności, a nie na głębi. Celem nie jest „korygowanie” ciała, ale po prostu zapewnienie mu odrobiny ruchu po dniu, który często jest bardzo statyczny.

Daj odpocząć dolnej części pleców

Z pozycji na czworaka stopniowo cofnij biodra w kierunku pięt i wyciągnij ramiona przed siebie, aby przyjąć pozycję dziecka. Jeśli czujesz się komfortowo, możesz oprzeć czoło o podłogę. Pozostań w tej pozycji przez jedną do dwóch minut, oddychając naturalnie i nie próbując schodzić głębiej niż jest to dla Ciebie komfortowe. Jeśli biodra pozostają daleko od pięt, poduszka może zapewnić dodatkowy komfort. Ta pozycja może być prawdziwym przejściem między dniem pracy a wieczorem, pod warunkiem, że jest dla Ciebie przyjemnym doświadczeniem.

Daj przestrzeń biodrom

Długotrwałe siedzenie może powodować uczucie sztywności w biodrach. Pozycja motyla oferuje delikatny sposób na mobilizację tego obszaru. Siedząc, złącz podeszwy stóp i pozwól kolanom naturalnie rozchylić się na boki. Jeśli chcesz, lekko pochyl tułów do przodu. Nie ma potrzeby odpychania się kolanami ani próbowania dalszego obniżania się: po prostu pozwól, aby pozycja zmieniała się wraz z oddechem. Jedna lub dwie minuty mogą wystarczyć, aby poczuć, co jest przyjemne.

Nogi przy ścianie: delikatne rozluźnienie

Nie musisz prawie nic robić? Połóż się na plecach i oprzyj nogi o ścianę, tak wygodnie, jak to możliwe. Ręce możesz pozostawić wzdłuż ciała. Ta pozycja, często doceniana po długim dniu spędzonym na stojąco lub siedząco, oferuje przede wszystkim chwilę spokoju i odpoczynku. Pozostań w tej pozycji przez kilka minut, nawet pięć lub dziesięć, jeśli Ci to odpowiada. Ponownie, to nie jest „cudowna” pozycja: niektórzy docenią ją bardzo, inni znacznie mniej.

Zakończ wygodnym skrętem

Na koniec połóż się na plecach i przyciągnij jedno kolano do siebie. Następnie delikatnie przekręć je na drugą stronę, patrząc w drugą stronę, jeśli jest to wygodne. Utrzymuj ramiona jak najbardziej rozluźnione. Wystarczy minuta na każdą stronę. Skręt powinien być delikatny: nie ma potrzeby rozciągania się na dużą odległość ani intensywnego rozciągania.

Krótko mówiąc, ta prosta rutyna może stać się przyjemnym rytuałem na koniec dnia, ale nie jest odpowiednia dla każdego, a jej efekty mogą się różnić w zależności od osoby. Pozycja, która jest wygodna dla jednych, może być niewygodna dla innych. Najlepszym wyznacznikiem jest zatem Twoje samopoczucie. Jeśli masz problemy z plecami, szyją lub kolanami, jesteś w ciąży lub masz problemy ze stawami, najlepiej skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem.