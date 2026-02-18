Search here...

Które dni tygodnia, według nauki, są dla nas najszczęśliwsze?

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gary Barnes/Pexels

Nasz nastrój nigdy nie jest statyczny: zmienia się z dnia na dzień, pod wpływem codziennych nawyków, obowiązków i chwil relaksu. Naukowcy zbadali te wahania, aby określić, które dni tygodnia zapewniają nam najlepsze samopoczucie, a wyniki są zaskakujące.

Ogromne badanie mające na celu zrozumienie naszych nastrojów

Naukowcy z University College London (UCL) przez dwa lata obserwowali prawie 50 000 dorosłych, obserwując zmiany ich nastroju w ciągu tygodnia. Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „BMJ Mental Health” , wykorzystało uznane narzędzia, takie jak PHQ-9 do pomiaru objawów depresji oraz GAD-7 do pomiaru lęku. Wskaźniki te pozwalają pośrednio zrozumieć dobrostan poprzez obserwację, jak wahania emocjonalne manifestują się w życiu codziennym. Rezultat? Nastrój nie jest jednorodny: niektóre dni są wyraźnie bardziej pozytywne niż inne.

Poniedziałkowy poranek: zaskakujący wzrost

Choć wielu boi się poniedziałków, nauka ujawnia, że dla niektórych ma to odwrotny skutek: poniedziałkowe poranki mogą być chwilą radości. Po weekendowym odpoczynku wiele osób czuje się odświeżonych, zmotywowanych i gotowych do podjęcia nowego tygodnia. Naukowcy nazywają to efektem regeneracyjnym: weekend pozwala nam uwolnić się od nagromadzonego napięcia, odpocząć i zaplanować nadchodzące dni. W ten sposób poniedziałek staje się swego rodzaju „nowym początkiem”, źródłem optymizmu i nowej energii.

Piątkowy poranek: oczekiwanie na weekend

Kolejnym doskonałym momentem na dobre samopoczucie jest piątkowy poranek. Wraz ze zbliżaniem się weekendu wiele osób odczuwa natychmiastową satysfakcję związaną z oczekiwaniem na wolny czas, zajęcia rekreacyjne lub spotkania towarzyskie. Z psychologicznego punktu widzenia, oczekiwanie na pozytywne wydarzenie stymuluje produkcję neuroprzekaźników związanych z przyjemnością i motywacją. Piątkowy poranek łączy zatem poczucie spełnienia z oczekiwaną przyjemnością, tworząc bańkę optymizmu przed weekendowym relaksem.

Środek tygodnia: Dni z większym natężeniem

Z kolei środa i czwartek bywają dniami bardziej wymagającymi. Nagromadzone zmęczenie, szybkie tempo i natłok obowiązków zawodowych i osobistych mogą negatywnie wpływać na nastrój. Nie jest to niepokojące: to po prostu naturalny rytm tygodniowy, w którym witalność psychiczna waha się w zależności od obciążenia pracą i dystansu do kolejnego wolnego czasu. Zrozumienie tych wahań może pomóc w lepszej organizacji harmonogramu, na przykład poprzez zaplanowanie przyjemnych aktywności lub strategicznych przerw w środku tygodnia, aby przeciwdziałać spadkom energii.

Niedzielny wieczór: znane zjawisko

Choć badanie koncentruje się na tygodniu, warto wspomnieć o powszechnie znanym „sunday night blues”. Ten spadek nastroju, obserwowany u niektórych osób, często wiąże się z oczekiwaniem na poniedziałek i powrotem do obowiązków. Nie jest to zjawisko uniwersalne, ale ilustruje, jak przejścia między okresami wolności a okresami ograniczeń wpływają na nasze samopoczucie.

Ostatecznie, według nauki, nasz nastrój podąża za dość przewidywalnym rytmem tygodniowym: statystycznie najszczęśliwsze są poranki w poniedziałek i piątek, natomiast w środku tygodnia i w niedzielne wieczory bywają bardziej wymagające. Dobra wiadomość? Nawet jeśli Twoje poniedziałki i piątki nie pasują do statystyk, możesz stworzyć własne „szczęśliwe dni” i uczynić pozytywność sercem swojego tygodnia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Skakanie w miejscu – rytuał polecany przez trenera sportowego na lepsze rozbudzenie
Article suivant
Redukcja lęków bez ich negowania: podejście potwierdzone przez psychologię

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Redukcja lęków bez ich negowania: podejście potwierdzone przez psychologię

Zamiast dążyć do perfekcji za wszelką cenę i nieustannie dążyć do szczytowych osiągnięć, lepiej nauczyć się nie przejmować...

Skakanie w miejscu – rytuał polecany przez trenera sportowego na lepsze rozbudzenie

Dla wielu poranki kojarzą się z ospałością, ziewaniem i spadkiem motywacji. Trener fitness oferuje szybką i prostą wskazówkę,...

Drenaż limfatyczny w domu: podstawy skutecznej i delikatnej praktyki

Rezerwacje w salonach, terminy wizyt kolidujące z Twoim harmonogramem, brak czasu… Chcesz spróbować drenażu limfatycznego, o którym słyszałaś...

„Poznawcze przetasowanie”: strategia oszukiwania mózgu przed snem

Przewracasz się z boku na bok w łóżku z szeroko otwartymi oczami, a w głowie przelatuje Ci lista...

Przygotowanie do przejścia na emeryturę: kluczowe kwestie do rozważenia, aby zapewnić płynniejsze przejście

Emerytura nie powinna być źródłem lęku, lecz naturalnym etapem życia, do którego należy podchodzić z ufnością. Jednak wiele...

U kobiet zawał serca nie zawsze wygląda tak, jak myślisz.

U kobiet zawał serca często nie przypomina stereotypowego obrazu nagłego bólu w klatce piersiowej powodującego omdlenie, który często...

© 2025 The Body Optimist