Te zaskakujące rzeczy, które ciało robi podczas snu

Każdej nocy, podczas snu, Twój organizm pracuje z imponującą precyzją. Sen to nie tylko chwila wytchnienia, to także okres intensywnej aktywności i niezbędnej regulacji. Oto 8 niesamowitych faktów, które pokazują, ile niespodzianek kryje się w Twoich nocach.

1. Spanie w dwóch fazach było kiedyś powszechne

Dziś wyobrażamy sobie sen jako długi, ciągły blok. Jednak przez wieki Europejczycy spali w dwóch odrębnych okresach. Zasypiali wczesnym wieczorem, budzili się w środku nocy, aby czytać, rozmawiać lub modlić się, a następnie ponownie zasypiali do rana. Ten dwufazowy rytm był częścią codziennego życia przed pojawieniem się nowoczesnego oświetlenia i współczesnych nawyków.

2. Twój mózg pozostaje bardzo aktywny

Podczas snu organizm stopniowo zwalnia: temperatura ciała spada o około jeden stopień, oddech staje się spokojniejszy, a tętno spada. Mózg jednak pozostaje w pełni aktywny. Sortuje wspomnienia, wzmacnia pamięć, reguluje emocje i analizuje informacje zebrane w ciągu dnia.

3. Twój mózg się oczyszcza

Podczas snu do głosu dochodzi mało znany układ: układ glimfatyczny. Sieć ta umożliwia krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego i usuwanie niektórych produktów przemiany materii wytwarzanych przez aktywność mózgu. Wśród nich znajdują się białka związane z chorobami neurodegeneracyjnymi. Krótko mówiąc, sen dosłownie pozwala mózgowi oczyścić się.

4. Brak snu może mieć wpływ na głód

Niedobór snu wpływa nie tylko na poziom energii, ale również na hormony regulujące apetyt. Spada poziom leptyny, która sygnalizuje sytość, a wzrasta poziom greliny, która pobudza głód. W rezultacie możesz odczuwać większą ochotę na treściwe i sycące potrawy.

5. Twój układ odpornościowy jest wzmocniony

W nocy organizm uwalnia cytokiny, białka niezbędne dla odporności. Pomagają one bronić się przed infekcjami i wspomagają regenerację tkanek. Ten proces wyjaśnia, dlaczego dobry sen pomaga organizmowi skuteczniej regenerować się po chorobie lub urazie.

6. Niektórzy ludzie z natury potrzebują mało snu

Istnieją osoby, które potrafią spać zaledwie od 4 do 6 godzin na dobę, zachowując przy tym doskonałe zdrowie. Czasami nazywa się je „krótkimi snami”. U tych osób pewne wariacje genetyczne pozwalają im szybciej niż większości przejść przez regeneracyjne fazy snu.

7. Sny nie zawsze są kolorowe

Chociaż większość snów jest kolorowa, niewielki odsetek populacji zgłasza sny wyłącznie w czerni i bieli. Naukowcy uważają, że zjawisko to może być związane z otoczeniem wizualnym, w którym ludzie dorastali. Przed upowszechnieniem się telewizji i filmów kolorowych, sny monochromatyczne były znacznie powszechniejsze.

8. Zbyt długie spanie również może powodować problemy

Często mówimy o skutkach niedoboru snu, ale regularne spanie dłużej niż 9 godzin może również wiązać się z pewnymi zagrożeniami dla zdrowia. Badania wykazały związek z nadwagą, cukrzycą i niektórymi chorobami układu krążenia. Dokładne mechanizmy wciąż są poznane, ale kluczem wydaje się równowaga.

Sen nie jest zatem zwykłym czasem bezczynności. W tym czasie Twój organizm nadal koordynuje kluczowe funkcje życiowe. Każda noc staje się więc prawdziwym biologicznym warsztatem, w którym Twoje ciało troszczy się o Ciebie, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.