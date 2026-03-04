Dwukrotne wstawanie w nocy, aby oddać mocz: objaw, którego nie można ignorować

Dobre samopoczucie
Émilie Laurent
Śpimy spokojnie, gdy nagle pęcherz gwałtownie nas budzi. Żałujemy wtedy naszego „wieczornego rytuału” – herbaty ziołowej i dymu z łóżka do toalety – ale niekoniecznie poświęcamy temu zbyt wiele uwagi. Jednak dwukrotne wstawanie w nocy, żeby oddać mocz, może czasami wskazywać na problem zdrowotny, nie wspominając już o problemach zdrowotnych związanych z wiekiem.

Sikanie dwa razy w nocy: dziwny związek z oddychaniem

Leżymy przytuleni w ramionach Morfeusza, gdy nagle pęcherz przerywa nasze sny. Tęsknimy za czasami pieluch, które oszczędzały nam ciągłych wizyt w toalecie. Ta sytuacja jest strasznie irytująca i dość powszechna. Często obwiniamy o to miskę zupy lub herbatkę rumiankową, z której na stoliku nocnym pozostał tylko kubek. Jednak oddawanie moczu więcej niż dwa razy w nocy nie jest po prostu wynikiem nadmiernego nawodnienia ani oznaką starości. Czasami to cichy krzyk ciała.

Nykturia, czyli konieczność kilkukrotnego wstawania w nocy w celu oddania moczu, wydaje się być częstym problemem wśród seniorów. Ludzie często zakładają problemy z prostatą lub nietrzymaniem moczu, niekoniecznie się tym nie martwiąc. Jednak czasami wynika to z mniej oczywistych schorzeń niezwiązanych z tą okolicą ciała, takich jak cukrzyca, niewydolność serca czy nadciśnienie. Regularne oddawanie moczu dwa razy w nocy może w niektórych przypadkach wskazywać na zaburzenia oddychania podczas snu, zwane OSAHS (obturacyjny bezdech senny). W terminologii naukowej ten skrót, nieznany ogółowi społeczeństwa, oznacza zespół obturacyjnego bezdechu sennego i spłycenia oddechu.

Zespół bezdechu sennego powoduje powtarzające się przerwy w oddychaniu w nocy, co powoduje swoisty „obciążenie” serca i płuc. W rezultacie serce wydziela więcej ANP, hormonu, który pobudza nerki do produkcji większej ilości moczu. Jednocześnie zaburzenia snu mogą zmniejszyć wydzielanie innego hormonu, ADH, który zazwyczaj pomaga zatrzymywać wodę w nocy. „To powoduje znaczne podciśnienie w klatce piersiowej, które rozciąga mięsień sercowy i prowadzi do licznych zaburzeń biologicznych” – wyjaśnia dr Marc Sapène, pulmonolog i specjalista od zaburzeń snu, w wywiadzie dla Cosmopolitan .

Kilkakrotne oddawanie moczu w nocy: kiedy powinno to być powodem do niepokoju?

Ważne jest, aby nie uogólniać ani od razu nie zakładać najgorszego. Samodiagnozowanie się nigdy nie jest dobrym pomysłem. Jeśli nykturia występuje sporadycznie i pojawia się dopiero po wieczorze intensywnego picia lub wypiciu bardzo dużych ilości herbat ziołowych, jest to dość uspokajające. Jeśli jednak nie jest to objaw choroby układu oddechowego, może to być objaw infekcji dróg moczowych . Zasadniczo można to rozpoznać po pierwszym oddaniu moczu, które jest na tyle bolesne, że aż wywołuje płacz. Osoby z nadreaktywnym pęcherzem, który funkcjonuje odwrotnie niż normalnie, również doświadczają tych wyniszczających wizyt w toalecie.

Nykturia, w przeciwieństwie do „psychologicznych” impulsów, które sprawiają wrażenie „konieczności oddania moczu”, zmusza osoby cierpiące na nykturię do spieszenia się do toalety, ryzykując zmoczenie łóżka. Jest to częste zjawisko, nawet przy niskim spożyciu płynów. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli nykturii towarzyszą inne niepokojące objawy: ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, krew w moczu, nadmierne zmęczenie, obrzęk nóg lub intensywne pragnienie.

Czy można odwrócić sytuację i odzyskać komfort?

Czasami wystarczy zmienić styl życia, aby uwolnić się od potrzeby oddawania moczu. Spożywanie mniejszej ilości soli, ograniczenie spożycia płynów po pewnym czasie, wybieranie wieczorem produktów bogatych w skrobię (znanych ze swoich właściwości chłonnych) i lekkie uniesienie nóg to proste zmiany, dzięki którym nie będziesz musiał wstawać z łóżka od rana do wieczora.

Oczywiście, w przypadku przewlekłej nykturii ważne jest zrozumienie przyczyn i leczenie ich przyczyn. Jeśli jest to zaburzenie układu oddechowego, lekarz zleci dalsze badania i przepisze specjalistyczne urządzenie lub aparat do wysuwania żuchwy.

Opuszczenie domowego zacisza, żeby pójść do toalety, kusi tylko w filmach Disneya. Kilkukrotne oddawanie moczu w nocy to nieprzyjemne doświadczenie, ale czasem ujawniające prawdę. Lepiej pójść do lekarza bez powodu, niż czekać, aż problem się pogorszy.

