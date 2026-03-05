Cholesterol: Według kardiologa taka ilość snu może chronić serce

Często mówimy o zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej w celu kontrolowania poziomu cholesterolu. Inny, czasami niedoceniany, czynnik może mieć decydujące znaczenie: sen. Według kardiologów, długość nocy odgrywa istotną rolę w równowadze pracy serca i metabolizmu.

7 do 9 rano: widelec, który podtrzymuje serce

Sen to nie tylko regeneracja po ciężkim dniu. W nocy organizm aktywnie pracuje, szczególnie regulując poziom cholesterolu. Kardiolog dr Nivee Amin przypomina , że podczas snu organizm metabolizuje niektóre lipidy. Dlatego niektóre leki na cholesterol przepisuje się wieczorem: działają one, gdy organizm naturalnie reguluje produkcję lipidów.

Eksperci generalnie zgadzają się co do idealnej ilości snu dla dorosłych: od 7 do 9 godzin na dobę. Utrzymanie tego zakresu pomaga utrzymać równowagę hormonalną i metaboliczną – dwa kluczowe elementy w kontrolowaniu poziomu cholesterolu LDL, często nazywanego „złym” cholesterolem, który jest powiązany z chorobami układu krążenia. Krótko mówiąc, zapewnienie organizmowi wystarczającej ilości odpoczynku może pomóc mu lepiej zarządzać tymi niezbędnymi procesami wewnętrznymi.

Gdy brak snu zaburza równowagę

Zbyt mało snu nie tylko powoduje zmęczenie. Może również zaburzyć proces przetwarzania cukrów i tłuszczów w organizmie. Brak snu powoduje spowolnienie metabolizmu. Organizm może mieć wtedy większe trudności z regulacją niektórych parametrów, w tym poziomu cholesterolu.

Sen wpływa również na codzienne nawyki. Spokojny sen często daje energię potrzebną do aktywności, gotowania, dokonywania bardziej zbilansowanych wyborów żywieniowych i dbania o siebie. Z kolei przewlekłe zmęczenie może prowadzić do ochoty na słodkie lub tłuste potrawy, co negatywnie wpływa na profil lipidowy. W rzeczywistości, niektóre badania naukowe wykazały, że niedobór snu wiąże się ze wzrostem poziomu cholesterolu LDL, a także z różnymi zaburzeniami metabolicznymi.

Zbyt długie spanie nie zawsze jest rozwiązaniem

Chociaż brak snu może zaburzyć równowagę metaboliczną, spanie znacznie dłużej niż to konieczne również nie jest idealne. Japońskie badanie wykazało , że sen krótszy niż 5 godzin na dobę, ale również dłuższy niż 8 godzin, może wiązać się z wyższym poziomem cholesterolu LDL. Naukowcy uważają, że te skrajne okresy snu mogą odzwierciedlać szersze zaburzenia metaboliczne lub zdrowotne, choć dokładne mechanizmy wciąż nie zostały wyjaśnione.

Celem nie jest spędzanie większej liczby godzin w łóżku, ale dążenie do regularnego czasu snu, który odpowiada Twojemu rytmowi. Dla większości dorosłych przedział od 7 do 9 godzin wydaje się najbardziej korzystny dla zdrowia układu krążenia.

Stres, drugi element układanki

Nie sposób mówić o śnie bez wspomnienia stresu. Kardiolodzy przypominają nam , że przewlekły stres stymuluje produkcję hormonów, które mogą podnosić ciśnienie krwi i przyspieszać tętno. Problem polega na tym, że stres również zaburza sen. A gdy noce stają się nieregularne lub zbyt krótkie, zaburzenia metaboliczne mogą się nasilić. To błędne koło, które trudno przerwać.

Praca nad zarządzaniem stresem może zatem mieć pośredni, pozytywny wpływ na poziom cholesterolu. Aktywność fizyczna, relaks, ćwiczenia oddechowe, czytanie lub uspokajająca rutyna przed snem mogą pomóc organizmowi zwolnić tempo i zapewnić spokojniejszy sen.

Podsumowując, nadmiar cholesterolu LDL może sprzyjać odkładaniu się blaszek miażdżycowych w tętnicach i zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Sen nie jest stratą czasu; to czas, w którym organizm dba o Ciebie. Dążąc do 7-9 godzin snu na dobę, zapewniasz swojemu organizmowi idealne warunki do funkcjonowania we własnym tempie i wspierasz długoterminowe zdrowie układu sercowo-naczyniowego.