Niektórzy ludzie widzą litery i cyfry w kolorze: dlaczego to zjawisko jest fascynujące

Dobre samopoczucie
Julia Perez
Photo d'illustration : Designed by Magnific

Dla większości z nas litera „A” nie ma koloru. Dla niektórych jest ona zawsze czerwona, „B” niebieska, „5” zielona… To zjawisko, zwane synestezją grafem-kolor, intryguje badaczy od ponad dwóch stuleci. Nie jest to bynajmniej zaburzenie, lecz naturalna zmienność percepcji, rzadka, stabilna i zaskakująco spójna.

Percepcja łącząca litery, cyfry i kolory

Synestezja odnosi się do mimowolnego mieszania się zmysłów lub funkcji poznawczych: jeden bodziec spontanicznie uruchamia kolejny. W tak zwanej formie „grafemu-koloru” litery i cyfry są kojarzone z określonymi odcieniami. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i zbadanych form, zwłaszcza że funkcjonowanie układu wzrokowego jest obecnie dobrze udokumentowane. Dla osoby dotkniętej tą przypadłością skojarzenia te nie są kwestią świadomej wyobraźni: pojawiają się spontanicznie.

Cecha mimowolna i niezwykle stabilna

Trzy cechy definiują to zjawisko: jest ono mimowolne, automatyczne i stałe w czasie. Osoba z synestezją, która postrzega liczbę „7” jako pomarańczową, będzie ją tak postrzegać przez lata. Chociaż zależności te różnią się u poszczególnych osób, pewne wzorce pojawiają się na dużą skalę: statystycznie litera „A” często kojarzy się z czerwienią. Wielu synestetyków twierdzi, że dopiero później zdali sobie sprawę, że ich doświadczenie nie jest podzielane przez wszystkich.

Co dzieje się w mózgu?

Przyczyny nie są jeszcze w pełni poznane. Według Clinical Trial , najpowszechniej akceptowana hipoteza sugeruje „krzyżową aktywację” sąsiednich obszarów mózgu, zwłaszcza regionu przetwarzającego litery i cyfry oraz tego przetwarzającego kolory. Inne modele sugerują zwiększoną łączność między obszarami sensorycznymi lub deficyt hamowania. Synestezja ma również komponent dziedziczny, ponieważ występuje w obrębie tej samej rodziny. Specjaliści podkreślają jedno: jest to zdrowa zmienność, a nie patologia.

Ile osób jest dotkniętych?

Według PLOS ONE szacunki różnią się w zależności od metodologii. Według przełomowego badania, synestezja we wszystkich swoich formach dotyka ponad 4% populacji. Z kolei forma grafemowo-kolorowa dotyka około 1–2% osób. Cecha ta zazwyczaj rozwija się stopniowo w dzieciństwie.

Co ciekawe, niektóre badania wykazały, że niektóre skojarzenia mogą być uwarunkowane środowiskowo: w jednym z badań odkryto, że u wielu osób z synestezją skojarzenia opierały się na bardzo popularnej kolorowej zabawce przedstawiającej alfabet.

Synestezja grafem-kolor jest tak fascynująca, ponieważ ilustruje różnorodność sposobów, w jakie ludzki mózg konstruuje rzeczywistość. Według niektórych badań, wcale nie jest ona przeszkodą, a wręcz przeciwnie – czasem przynosi korzyści, szczególnie dla pamięci. Przede wszystkim przypomina nam, że ta sama strona tekstu może być odbierana przez różne osoby w radykalnie różny sposób: dowodzi to, że nasze postrzeganie świata jest dalekie od uniwersalności.

Julia Perez
Julia Perez
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Te objawy mogą wskazywać, że pijesz za mało wody.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Te objawy mogą wskazywać, że pijesz za mało wody.

Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jednak wielu z nas nie pije jej wystarczająco dużo, często...

Co ciało próbuje powiedzieć, gdy skóra łatwo ulega siniakom

Niektórzy zauważają siniaka już po najmniejszym guzku, podczas gdy inni ledwo go zauważają. Ta różnica może być zaskakująca,...

W wieku 32 lat ta modelka opowiada o swojej walce z endometriozą przed ciążą

Węgierska modelka i aktorka Barbara Palvin szczegółowo opowiedziała w podcaście prowadzonym przez swojego męża, włosko-amerykańskiego aktora Dylana Sprouse'a,...

„Synestezja” – ta zadziwiająca zdolność umysłowa występuje u zaledwie 4% populacji

A co, gdyby melodia mogła mieć kolor, a nazwa przywoływać określony smak? To fascynujące zjawisko, zwane synestezją, pozwala...

Ten zestaw ćwiczeń rozciągających może pomóc Ci obudzić się w 10 minut

Masz problem z odzyskaniem energii o poranku? Zanim sięgniesz po kawę, daj swojemu ciału kilka minut. Delikatne ćwiczenia...

Mniej niż 1% kobiet posiada szczególną zdolność widzenia

A co, gdyby niektóre kobiety mogły dostrzegać kolory, których większość z nas nigdy nie widzi? Tetrachromacja to wyjątkowa...