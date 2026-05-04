Jaka jest najlepsza pozycja do spania? Oto ta, którą specjaliści najczęściej polecają.

Szukasz idealnej pozycji dla dobrego snu? Twoje ciało może już znać odpowiedź. Badanie nawyków snu pokazuje, że jedna pozycja zdecydowanie się wyróżnia… i to właśnie ta, którą specjaliści najczęściej polecają.

Pozycja boczna, Twoja ulubiona pozycja na noc

Według danych opublikowanych w PubMed Central , spanie na boku jest zdecydowanie najczęstszą pozycją. Uczestnicy spędzają w tej pozycji ponad połowę nocy, około 54% czasu. Dla porównania, spanie na plecach stanowi nieco ponad jedną trzecią snu, podczas gdy spanie na brzuchu pozostaje bardzo rzadkie.

Ten sukces nie jest przypadkowy. Spanie na boku to pozycja, którą ciało naturalnie przyjmuje do odpoczynku. Dopasowuje się do sylwetki, wspiera naturalne ułożenie ciała i zapewnia ogólny komfort. Z czasem ta tendencja się nasila: im jesteś starszy lub im bardziej zmienia się twoje ciało, tym chętniej śpisz na boku.

Bardziej stabilny sen niż myślisz

Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie spędzasz nocy przewracając się z boku na bok. Średnio osoby śpiące zmieniają pozycję około 1,6 razy na godzinę. Ruchy te są zatem dość rzadkie i, przede wszystkim, bardzo płynne. Twoje ciało po prostu instynktownie dostosowuje swoją pozycję, nie zakłócając jakości snu. Te mikrokorekty są wręcz korzystne: pomagają zapobiegać powstawaniu punktów nacisku i zapewniają komfort przez całą noc.

Różnice w zależności od profili

Nawyki związane ze snem nie są u wszystkich takie same, a każdy organizm ma swój własny sposób odpoczynku.

Na przykład kobiety zazwyczaj poruszają się mniej w nocy niż mężczyźni. Ich sen często wydaje się spokojniejszy, z mniejszym ruchem ramion, nóg i górnej części ciała.

Wiek również odgrywa rolę. Młodsi dorośli zazwyczaj mają bardziej niespokojny sen i więcej ruchu. Może to być związane z bardziej aktywnym metabolizmem lub odmiennymi cyklami snu.

Kolejna interesująca obserwacja: osoby o większej masie ciała rzadziej zmieniają swoją ogólną pozycję, co sugeruje pewną stabilność. Czasami jednak wykonują bardziej lokalne ruchy, szczególnie w ramionach lub plecach, prawdopodobnie w celu adaptacji do odczuwanego dyskomfortu.

Dlaczego spanie na boku ma znaczenie

Chociaż specjaliści często zalecają spanie na boku, nie wynika to tylko z powszechnej popularności tej pozycji. Oferuje ona również szereg korzyści dla organizmu. Spanie na boku może pomóc w zmniejszeniu bezdechu sennego, czyli przerw w oddychaniu, które zakłócają odpoczynek. Pozycja ta sprzyja również lepszej cyrkulacji powietrza. Może również łagodzić niektóre napięcia, szczególnie w dolnej części pleców, poprzez lepsze respektowanie naturalnego ułożenia kręgosłupa.

Kolejna zaleta: może zmniejszyć refluks żołądkowy, dzięki czemu jest szczególnie komfortowa po posiłku lub w przypadku nadwrażliwości układu trawiennego. Krótko mówiąc, jest to pozycja, która wspiera ciało, a nie je ogranicza.

Ostatecznie, choć spanie na boku może wydawać się w wielu przypadkach idealne, nie ma jednej idealnej pozycji do spania. Twoje ciało jest wyjątkowe, a Twój komfort pozostaje najlepszym wskaźnikiem. Niektórzy ludzie śpią bardzo dobrze na plecach, podczas gdy inni wolą zmieniać pozycje w ciągu nocy. Kluczem jest znalezienie pozycji, w której czujesz się komfortowo. Twój sen nie musi być idealny; wystarczy, że będzie dopasowany do Ciebie.