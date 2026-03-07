Taka pozycja siedząca może być przyczyną niektórych nawracających dolegliwości.

Krzyżowanie nóg to bardzo powszechny odruch podczas siedzenia. Jednak ta pozycja może mieć wpływ na organizm, zwłaszcza utrzymywana przez dłuższy czas. Według wielu specjalistów od wad postawy i zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego, pozycja ta może wpływać na krążenie krwi, ustawienie miednicy, a nawet przyczyniać się do niektórych przewlekłych bólów.

Bardzo powszechne stanowisko… ale nie zawsze idealne

Dla wielu osób krzyżowanie nóg to jeden z tych automatycznych gestów, które wykonujemy bez zastanowienia. Jednak ten nawyk może zaburzyć naturalną równowagę ciała. Gdy nogi są skrzyżowane, miednica jest lekko pochylona, a ciało musi kompensować to, aby zachować stabilność. W dłuższej perspektywie ta asymetria może wpływać na ogólną postawę i powodować napięcie w niektórych obszarach ciała, szczególnie w dolnej części pleców i biodrach.

Możliwe skutki dla krążenia krwi

Zakładanie nogi na nogę może również zaburzyć krążenie krwi, zwłaszcza gdy jest utrzymywane w tej pozycji przez dłuższy czas. Według specjalistów , taka pozycja może spowolnić powrót żylny w kończynach dolnych, ponieważ żyły w okolicy pachwiny mogą zostać ściśnięte. Może to prowadzić do uczucia ciężkich nóg lub zaostrzyć niektóre problemy z krążeniem u osób już narażonych na to ryzyko.

Francuski Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina również, że trzymanie nóg skrzyżowanych przez dłuższy czas może spowolnić powrót krwi żylnej do nóg, co może pogorszyć objawy u osób cierpiących na żylaki.

Postawa, która może powodować pewne bóle

Główny wpływ ma jednak postawa. Po skrzyżowaniu nóg pozycja miednicy ulega nieznacznej zmianie. Ciało kompensuje to, aby utrzymać równowagę , co może prowadzić do skręcenia miednicy i asymetrii kręgosłupa. Z czasem te zaburzenia równowagi mogą prowadzić do napięcia mięśni i bólu dolnej części pleców.

Niektóre źródła wskazują, że pozycja ta nierównomiernie angażuje mięśnie bioder i ud, co może przyczyniać się do bólu miednicy, pośladków lub dolnej części pleców. Według anatoma Adama Taylora z Uniwersytetu Lancaster, częste pozostawanie w tej pozycji może nawet prowadzić do zmian długości niektórych mięśni i ustawienia miednicy. Zmiany te mogą następnie wpływać na ustawienie kręgosłupa i ramion.

Prawdziwy problem: zbyt długie pozostawanie w bezruchu

Eksperci podkreślają jeden ważny punkt: to nie zakładanie nogi na nogę jest głównym problemem, ale utrzymywanie tej samej pozycji przez dłuższy czas. Siedzenie przez długi czas już samo w sobie wywiera znaczny nacisk na kręgosłup. Niektóre badania wskazują, że nacisk na dyski lędźwiowe może być większy podczas siedzenia niż podczas stania, co może przyczyniać się do bólu pleców, gdy pozostajemy w bezruchu przez zbyt długi czas.

Krótko mówiąc, zakładanie nogi na nogę podczas siedzenia to powszechny gest, który zazwyczaj jest nieszkodliwy, jeśli wykonuje się go okazjonalnie. Jednak utrzymywanie tej pozycji przez długi czas lub częste powtarzanie jej może prowadzić do napięcia mięśni, zaburzeń postawy, a nawet problemów z krążeniem u niektórych osób. Najlepsza strategia pozostaje prosta: zmieniaj pozycje, unikaj zbyt długiego siedzenia i regularnie się ruszaj.