To, co lekarze usunęli z jego nosa po 35 latach, zszokowało wszystkich.

Candela Reybaud, 35-letnia argentyńska dietetyczka i influencerka, mająca 105 000 obserwujących na Instagramie, pod koniec listopada 2025 roku podzieliła się zdumiewającym odkryciem medycznym, które wyjaśniało jej chroniczne trudności z oddychaniem od urodzenia. Badanie USG wykonane po nawracającym zapaleniu zatok wykazało obecność ciała obcego w prawej przegrodzie nosowej, które usunięto endoskopowo po 35 latach niedrożności.

Problemy z oddychaniem, które bagatelizowano od dzieciństwa

Od urodzenia w 1990 roku Candela oddychała głównie ustami, a powietrze ledwo przechodziło przez prawe nozdrze podczas wdechu, co utrudniało uprawianie sportu, sen i codzienne czynności. Przyzwyczajona do tego dyskomfortu, nigdy nie konsultowała się z laryngologiem, uważając go za „normalny”, pomimo jego wpływu na jakość życia. Zapalenie zatok w 2024 roku, początkowo leczone bez tomografii komputerowej z powodu braku dostępu do miejscowego, spowodowało nawrót objawów – bólu w prawym policzku i nasilenia niedrożności – co ostatecznie skłoniło ją do poddania się dokładnemu badaniu.

Nieprawdopodobne odkrycie podczas skanowania

Obrazowanie ujawniło niewielkie ciało obce, zaledwie kilku milimetrów, osadzone w przegrodzie nosowej, tworzące po dziesięcioleciach rhinolit. Lekarz usunął je endoskopem w ciągu prawie dwóch godzin: kawałek złożonej i zwiniętej taśmy klejącej, zwapniałej przez upływ czasu. „Na początku nie rozumieliśmy, co to jest” – opowiada Candela, zanim nieoczekiwany obiekt, który tak długo blokował jej przepływ powietrza, został jednoznacznie zidentyfikowany.

Prawdopodobne pochodzenie związane z narodzinami

Jej matka wspomina epizod duszności na oddziale noworodkowym, gdzie wprowadzono rurkę nosową do wentylacji: taśma klejąca używana do mocowania sprzętu mogła się poluzować i pozostać przyklejona podczas wyjmowania. „To jedyne logiczne wytłumaczenie, jakie znaleźliśmy” – wyjaśnia matka, podkreślając nieprawdopodobność, ale także spójność tej hipotezy, biorąc pod uwagę brak innych oczywistych przyczyn.

Powiew świeżego powietrza i przesłanie świadomości

Po ekstrakcji Candela oddycha „lepiej każdego dnia”, odkrywając w wieku 35 lat uczucie drożności nozdrzy i natychmiastową poprawę jakości życia. Jej film na Instagramie stał się viralem, zachęcając ludzi, by nie bagatelizowali przewlekłych objawów: „Jeśli moje doświadczenie pomoże komuś w odpowiednim czasie zwrócić się o pomoc lekarską, to znaczy, że było warto”. Ten niezwykle rzadki przypadek podkreśla, jak ważne jest udanie się na konsultację lekarską w przypadku uporczywego, a nawet nawykowego dyskomfortu.

Niezwykła historia Candeli Reybaud ilustruje, jak organizm potrafi po cichu adaptować się do niespodziewanych anomalii, czasami przez całe życie. Jej „zaskakująca” historia przypomina, że uporczywych objawów nigdy nie należy ignorować, nawet jeśli wydają się być częścią naszej „normy”. Dzieląc się swoim doświadczeniem, pomaga przełamać trywializację niektórych zaburzeń i zachęca wszystkich do słuchania sygnałów swojego ciała.