Tylko 12% śniących doświadcza tej cechy podczas snu.

Kiedy zasypiasz, twój umysł zaczyna poruszać się z absolutną swobodą. Kształty się zmieniają, emocje wyrażają się bez żadnych filtrów, a twoje ciało pozwala wyobraźni rozkwitnąć. To doznanie zmysłowe nie jest jednak takie samo dla wszystkich. Około 12% śniących twierdzi, że doświadczają snów bez żadnych kolorów, jakby ich umysł wyświetlał czarno-biały film.

Mniejszość marzycieli z monochromatycznymi nocami

Badania na ten temat pokazują, że niewielki odsetek populacji zgłasza sny wyłącznie w odcieniach szarości. U wszystkich pozostałych ankietowanych sny, przynajmniej czasami, zawierają kolory, czy to jasne niebo, wyrazisty strój, czy znajoma twarz. Nie oznacza to jednak, że te kolory zawsze są dokładnie zapamiętywane po przebudzeniu. Twój mózg, życzliwy, ale wybiórczy, filtruje to, co uważa za ważne do zapamiętania.

Należy pamiętać, że ta cecha nie ma nic wspólnego z częstotliwością snów. Każdy śni każdej nocy, nawet jeśli nie każdy je pamięta. Kiedy budzenie następuje w fazie REM, kiedy mózg jest bardzo aktywny, większość ludzi opisuje bogaty i kolorowy świat. Twój umysł funkcjonuje zatem w pełni, niezależnie od tego, czy świadomie rejestrujesz jego nocne kreacje, czy nie.

Kiedy ekran wpływa na wyobraźnię

Jeden fakt historyczny szczególnie intryguje badaczy. W latach 40. XX wieku sytuacja była niemal odwrotna: prawie trzy czwarte Amerykanów deklarowało, że rzadko, jeśli w ogóle, śniło w kolorze. W tamtym czasie filmy i programy telewizyjne nadawano głównie w czerni i bieli. Naukowcy wysunęli wówczas hipotezę, że codzienne otoczenie wizualne może wpływać na sposób, w jaki mózg komponował obrazy podczas snu.

Inne badanie, opublikowane w 2008 roku , potwierdza tę hipotezę. Osoby poniżej 25 roku życia, dorastające w świecie przesyconym cyfrowymi kolorami, prawie zawsze zgłaszają kolorowe sny. Z kolei wśród osób powyżej 55 roku życia około jedna czwarta nadal opisuje czarno-białe sny. Ta korelacja nie stanowi absolutnego dowodu, ale sugeruje, że mózg, elastyczny i adaptacyjny, czerpie z tego, co zna najlepiej, aby napędzać swoje nocne scenariusze.

Nieustająca tajemnica snów

Pomimo tych fascynujących obserwacji, sny pozostają w dużej mierze niezbadanym obszarem. Naukowcy zgadzają się co do ich złożoności, ale wciąż nie są zgodni co do ich dokładnej funkcji. Dla niektórych sny służą do porządkowania wspomnień i wzmacniania procesu uczenia się. Dla innych są bezpieczną przestrzenią, w której umysł może zarządzać emocjami, testować sytuacje społeczne lub po prostu pozwolić na spontaniczną aktywność mózgu.

W każdym razie, Twoje sny świadczą o witalności Twojego umysłu. Niezależnie od tego, czy są czarno-białe, czy w technicolorach, przyczyniają się do Twojej wewnętrznej równowagi. Przypominają nam, że Twój mózg, podobnie jak ciało, zasługuje na szacunek, uwagę i życzliwość. Akceptacja wyjątkowości Twoich nocy to także celebracja różnorodności ludzkich doświadczeń.

Ostatecznie, to, czy należysz do górnych 12%, czy do większości, ma niewielkie znaczenie. Twoje marzenia, jakiekolwiek by one nie były, są jasnym – lub subtelnie niuansowanym – dowodem bogactwa twojego wewnętrznego świata.