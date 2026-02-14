U kobiet zawał serca nie zawsze wygląda tak, jak myślisz.

U kobiet zawał serca często nie przypomina stereotypowego obrazu nagłego bólu w klatce piersiowej powodującego omdlenie, który często obserwuje się u mężczyzn.

Subtelne i mylące objawy

Objawy kardiologiczne u kobiet są zazwyczaj bardziej subtelne i stopniowe, przez co trudno je natychmiast rozpoznać. Zamiast intensywnego, zlokalizowanego bólu w środkowej części klatki piersiowej, wiele kobiet opisuje prosty dyskomfort lub ucisk w klatce piersiowej, czasami odczuwany jako ciężkość, pieczenie, a nawet proste dolegliwości trawienne. To uczucie może promieniować do pleców (zwłaszcza między łopatkami), szczęki, szyi, barków lub ramion, nigdy nie będąc postrzegane jako „kardiologiczne”.

Nagła duszność, nawet w spoczynku, jest częstym objawem, podobnie jak przytłaczające i niewyjaśnione zmęczenie, które może poprzedzać epizod o kilka dni lub tygodni. Do tego dochodzą nudności, wymioty, zimne poty, zawroty głowy lub nagły niepokój: te objawy, często bagatelizowane jako stres, niestrawność lub po prostu „problemy zdrowotne”, dotyczą szczególnie kobiet i często opóźniają szukanie pomocy medycznej.

Skąd ta różnica?

Zawały serca u kobiet często wiążą się z cieńszymi tętnicami wieńcowymi i specyficznymi zmianami (takimi jak skurcze lub nadżerki), co skutkuje mniej „wybuchowymi” objawami. Co więcej, czynniki ryzyka, takie jak cukrzyca, palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze, odgrywają inną rolę u kobiet, a leczenie profilaktyczne jest czasami niedoceniane z powodu braku świadomości. Rezultatem jest opóźnione rozpoznanie i wyższa śmiertelność w ostrej fazie (nawet o 20-30% wyższa u kobiet poniżej 65. roku życia, według niektórych badań).

Badanie rzucające światło na debatę

Obszerna metaanaliza przeprowadzona przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie (Holandia), obejmująca 27 badań longitudinalnych trwających dwadzieścia lat i obejmujących tysiące pacjentów, wykazała, że objawy są generalnie podobne u mężczyzn i kobiet, ale niektóre z nich występują znacznie częściej u kobiet. Należą do nich duszność (obserwowana u 50-60% kobiet w porównaniu z 40% mężczyzn), nudności/wymioty (do 40% w porównaniu z 25%) oraz bóle pleców lub brzucha. Opublikowany w 2020 roku i szeroko cytowany od tego czasu, przegląd ten podkreśla potrzebę ukierunkowanej edukacji w celu uniknięcia wyników fałszywie ujemnych.

Inne badania, na przykład te przeprowadzone przez American Heart Association , potwierdzają te ustalenia, podkreślając, że 40% kobiet nie doświadcza klasycznego bólu w klatce piersiowej podczas zawału serca, podczas gdy u mężczyzn odsetek ten wynosi 20%.

Znaki ostrzegawcze, których nigdy nie należy ignorować

W obliczu tych zagrożeń, służby zdrowia jasno sygnalizują: należy natychmiast zadzwonić pod numer 15, jeśli kobieta odczuwa uporczywy dyskomfort w klatce piersiowej (trwający dłużej niż 5 minut), nagłą duszność, nietypowy, promieniujący ból (pleców, szczęki, lewego lub prawego ramienia), zimne poty, skrajne zmęczenie lub ogólne złe samopoczucie. Nawet bez wyraźnego bólu, połączenie kilku objawów wymaga natychmiastowej interwencji.

Uspokajające badanie kontrolne jest lepsze niż niezgłoszony zawał serca: każda godzina zwłoki podwaja ryzyko poważnych powikłań. Kobiety w okresie menopauzy lub te, u których w rodzinie występowały zawały serca, powinny zachować szczególną czujność.

Poza bezpośrednim kryzysem, przyjęcie protekcjonalnego stylu życia – regularnej aktywności fizycznej, zbilansowanej diety, radzenia sobie ze stresem i niepalenia – radykalnie zmniejsza ryzyko. Wczesne badania przesiewowe (EKG, echokardiografia) w grupach ryzyka mają kluczowe znaczenie, ponieważ profilaktyka ratuje więcej istnień ludzkich niż interwencje doraźne.