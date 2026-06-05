Ciężarna kibicka Brazylii roztapia serca w internecie podczas meczu piłkarskiego

Ciąża
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

Brazylijska influencerka Malu Borges, będąca w ciąży z drugim dzieckiem, oczarowała swoich obserwatorów, będąc na meczu reprezentacji Brazylii. Przyszła mama opublikowała na Instagramie zdjęcia z tego wydarzenia, opatrzone wzruszającym podpisem: „Brazylia! Pierwszy mecz Marii Olímpii, takie wzruszające!”.

„Pierwszy mecz Marii Olímpii”

Za tym przesłaniem kryje się czuły gest. Maria Olímpia to imię dziewczynki, której spodziewa się Malu Borges: influencerka uznała, że wizyta na stadionie to pierwszy mecz jej nienarodzonego dziecka. To szczególny sposób, by podzielić się z córką swoją pasją do piłki nożnej, jeszcze przed jej narodzinami. Z bardzo zaokrąglonym brzuszkiem przyszła mama emanowała entuzjazmem, który nie pozostał niezauważony.

Użytkownicy Internetu są oczarowani

Nic dziwnego, że post Malu Borges wywołał falę serdecznych reakcji. Wielu obserwatorów chwaliło tę „przyszłą mamę, która daje z siebie wszystko”, poruszonych rodzącą się więzią między matką a dzieckiem i jej zaraźliwym poczuciem humoru. Łącząc sportową pasję z rodzinnymi emocjami, zdjęcia idealnie oddały ducha chwili.

Dzieląc się „pierwszym dopasowaniem” swojej nienarodzonej córki, Malu Borges ofiarowała swojej społeczności chwilę autentycznej radości. W obliczu zbliżającego się porodu Marii Olímpii, influencerka Malu Borges potwierdziła swoją chęć autentycznego dzielenia się tymi codziennymi chwilami. Piękna historia, która przez cały czas trwania dopasowania urzekała internautów.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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