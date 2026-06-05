Ciężarna kibicka Brazylii roztapia serca w internecie podczas meczu piłkarskiego

Brazylijska influencerka Malu Borges, będąca w ciąży z drugim dzieckiem, oczarowała swoich obserwatorów, będąc na meczu reprezentacji Brazylii. Przyszła mama opublikowała na Instagramie zdjęcia z tego wydarzenia, opatrzone wzruszającym podpisem: „Brazylia! Pierwszy mecz Marii Olímpii, takie wzruszające!”.

„Pierwszy mecz Marii Olímpii”

Za tym przesłaniem kryje się czuły gest. Maria Olímpia to imię dziewczynki, której spodziewa się Malu Borges: influencerka uznała, że wizyta na stadionie to pierwszy mecz jej nienarodzonego dziecka. To szczególny sposób, by podzielić się z córką swoją pasją do piłki nożnej, jeszcze przed jej narodzinami. Z bardzo zaokrąglonym brzuszkiem przyszła mama emanowała entuzjazmem, który nie pozostał niezauważony.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez MALU BORGES (@maluborgesm)

Użytkownicy Internetu są oczarowani

Nic dziwnego, że post Malu Borges wywołał falę serdecznych reakcji. Wielu obserwatorów chwaliło tę „przyszłą mamę, która daje z siebie wszystko”, poruszonych rodzącą się więzią między matką a dzieckiem i jej zaraźliwym poczuciem humoru. Łącząc sportową pasję z rodzinnymi emocjami, zdjęcia idealnie oddały ducha chwili.

Dzieląc się „pierwszym dopasowaniem” swojej nienarodzonej córki, Malu Borges ofiarowała swojej społeczności chwilę autentycznej radości. W obliczu zbliżającego się porodu Marii Olímpii, influencerka Malu Borges potwierdziła swoją chęć autentycznego dzielenia się tymi codziennymi chwilami. Piękna historia, która przez cały czas trwania dopasowania urzekała internautów.