Ciężarna kibicka Brazylii roztapia serca w internecie podczas meczu piłkarskiego

Brazylijska influencerka Malu Borges, będąca w ciąży z drugim dzieckiem, oczarowała swoich obserwatorów, będąc na meczu reprezentacji Brazylii. Przyszła mama opublikowała na Instagramie zdjęcia z tego wydarzenia, opatrzone wzruszającym podpisem: „Brazylia! Pierwszy mecz Marii Olímpii, takie wzruszające!”.
„Pierwszy mecz Marii Olímpii”
Za tym przesłaniem kryje się czuły gest. Maria Olímpia to imię dziewczynki, której spodziewa się Malu Borges: influencerka uznała, że wizyta na stadionie to pierwszy mecz jej nienarodzonego dziecka. To szczególny sposób, by podzielić się z córką swoją pasją do piłki nożnej, jeszcze przed jej narodzinami. Z bardzo zaokrąglonym brzuszkiem przyszła mama emanowała entuzjazmem, który nie pozostał niezauważony.
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Użytkownicy Internetu są oczarowani
Nic dziwnego, że post Malu Borges wywołał falę serdecznych reakcji. Wielu obserwatorów chwaliło tę „przyszłą mamę, która daje z siebie wszystko”, poruszonych rodzącą się więzią między matką a dzieckiem i jej zaraźliwym poczuciem humoru. Łącząc sportową pasję z rodzinnymi emocjami, zdjęcia idealnie oddały ducha chwili.
Dzieląc się „pierwszym dopasowaniem” swojej nienarodzonej córki, Malu Borges ofiarowała swojej społeczności chwilę autentycznej radości. W obliczu zbliżającego się porodu Marii Olímpii, influencerka Malu Borges potwierdziła swoją chęć autentycznego dzielenia się tymi codziennymi chwilami. Piękna historia, która przez cały czas trwania dopasowania urzekała internautów.