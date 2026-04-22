Miała wyjść za mąż, a najlepszy dzień jej życia zamienił się w koszmar z powodu jej szwagierki.

W maju 2024 roku, to, co miało być jednym z najszczęśliwszych dni w życiu Gemmy Monk, przybrało dramatyczny obrót. Gdy miała przejść do ołtarza, by spotkać swojego przyszłego męża, młoda kobieta została ochlapana czarną farbą podczas ceremonii. Incydent miał miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego Oakwood House, na oczach dziesiątek oszołomionych gości. Początkowo zaskoczona panna młoda szybko zrozumiała, że to był celowy czyn.

Za atakiem stała szwagierka

Sprawczynią tego czynu była nie kto inny, jak jej szwagierka, Antonia Eastwood. Niezaproszona na ślub, rzekomo weszła na salę, by zemścić się za długotrwały konflikt rodzinny. Według doniesień, napięcia między kobietami istniały już wcześniej, po tym jak doszło do nieporozumienia na innym rodzinnym weselu w 2023 roku.

Zniszczona suknia, ale ceremonia się odbyła.

Atak miał natychmiastowe konsekwencje: suknia ślubna Gemmy Monk, szacowana na około 1800 funtów, została całkowicie poplamiona. Twarz i ciało Gemmy również ucierpiały. Pomimo szoku, młoda kobieta nie pozwoliła, by incydent zepsuł jej dzień. Po umyciu się, mogła przebrać się w suknię zastępczą, którą znalazła w pośpiechu, co pozwoliło jej na odbycie się ceremonii, choć z kilkugodzinnym opóźnieniem.

Sprawa wniesiona do sądu

Incydent nie pozostał bezkarny. Sprawą zajął się Sąd Koronny w Maidstone, który uznał Antonię Eastwood winną. Przyznała się do winy za „uszkodzenie mienia”. Otrzymała wyrok w zawieszeniu, prace społeczne, zakaz kontaktowania się z ofiarą, Gemmą Monk, przez kilka lat oraz została zobowiązana do zapłaty odszkodowania.

Ostatecznie ten incydent ilustruje, jak konflikty osobiste mogą się nasilać, nawet podczas wydarzeń, które miały być radosne. Pomimo tego upokarzającego ataku, Gemma Monk postanowiła kontynuować małżeństwo, przekształcając moment kryzysu w dowód swojej odporności w obliczu niezwykłej sytuacji.