Na weselu swojej wnuczki babcia podpala parkiet, a nagranie staje się viralem

Małżeństwo
Anaëlle G.
@taylorwellss / TikTok

Na ślubie swojej wnuczki Taylor Wells, 79-letnia Estine Wells rozpaliła parkiet, a jej nagranie szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Z niespożytą energią i perfekcyjnie wykonanymi ruchami tanecznymi, oczarowała wszystkich gości, udowadniając, że wiek to tylko liczba, jeśli chodzi o dobrą zabawę i celebrowanie miłości. Udostępniony tysiące razy w krótkim czasie, klip wzbudził podziw i uśmiechy na całym świecie.

Królowa wieczoru do 1:30 w nocy

Na ślubie Taylor Wells i Jordana Lazarusa, który odbył się 21 lutego 2026 roku na Florydzie, Estine Wells, nazywana „Mamą”, zamieniła przyjęcie w prawdziwą imprezę. Wśród 215 gości, wszystkie oczy zwrócone były na tę energiczną babcię, która tańczyła bez przerwy do 1:30 w nocy. „Wszyscy byli nią zachwyceni” – powiedziała panna młoda magazynowi People , dodając, że goście błagali ją, żeby tańczyła całą noc.

„Glam” wygląd, który podbił serca wszystkich.

Estine pojawiła się w jasnoniebieskiej sukience bez rękawów, ozdobionej cekinami i kwiatowymi wzorami, z delikatną biżuterią. Dopasowana szminka i lakier do paznokci dodały jej wyrafinowanego charakteru. „Ona jest królową glamouru” – śmieje się Taylor, która regularnie otrzymuje produkty Sephora od swojej babci. Ten elegancki strój tylko podkreślił jej naturalną charyzmę na wybiegu.

Wideo, które stało się viralem i podbija internet

Filmik na TikToku, który Taylor opublikowała 6 marca, zgromadził 20 000 wyświetleń i 50 entuzjastycznych komentarzy: „Trafia na moją tablicę wizualizacji 😍” , „Tańczy jak prawdziwa królowa” , „To właśnie ta dziewczyna 💁‍♀️” . Babcia, aktywna w mediach społecznościowych, czyta każdą wiadomość z zachwytem. „Jest zachwycona komentarzami” – uśmiecha się Taylor.

@taylorwellss Mommom to ikona… 🫢🤩 #przyjęcieweselne #grandmasoftiktok #inspiracjeślubne ♬ No Broke Boys - Disco Lines & Tinashe

Silna więź z wnuczką

Taylor, będąca w bardzo bliskiej relacji z Estine, widuje ją kilka razy w roku i dzieli z nią wspólne pasje: kwiaty (które Estine pomogła wybrać na ślub), makijaż, pilates i gościnność. „Rozświetla każde pomieszczenie, do którego wchodzi; jest duszą towarzystwa” – podsumowuje panna młoda Taylor.

W wieku 79 lat Estine Wells udowadnia, że wiek to tylko liczba: jej zaraźliwa energia, styl i radość życia uczyniły ją niekwestionowaną gwiazdą tego ślubu. Ta „kultowa” babcia inspiruje tysiące internautów, przypominając im, że świętowanie nie zna wieku, gdy serce bije w rytmie.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
W dniu swojego ślubu ten sparaliżowany mężczyzna idzie do ołtarza i zaskakuje wszystkich.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W dniu swojego ślubu ten sparaliżowany mężczyzna idzie do ołtarza i zaskakuje wszystkich.

Śluby często są pełne emocji, ale niektóre momenty szczególnie poruszają gości. Jednym z nich był ten, którego doświadczyli...

Wykorzystali sztuczną inteligencję do organizacji swojego ślubu… a sądy wcale nie były z tego zadowolone.

Dziś pary nie piszą już przysięgi małżeńskiej atramentem w sercu. Delegują to zadanie, jakkolwiek osobiste, do swojego kieszonkowego...

W wieku 24 lat ta Francuzka świętuje symboliczny ślub z postacią z mangi, co wzbudza kontrowersje.

Lucie (@hikari_sunshine na TikToku), 24-letnia Francuzka mieszkająca w Tokio, zorganizowała symboliczną ceremonię z Mami Nanami, fikcyjną postacią ze...

Chciała mieć wymarzony makijaż na swój ślub, a efekt ją przeraził.

Próbny makijaż, który ma upiększyć jeden z najpiękniejszych dni w życiu, może czasem przynieść niespodzianki… i to nie...

Czy małżeństwo w Japonii przeżywa kryzys? Ten sondaż na nowo rozpala debatę

Niedawne badanie przeprowadzone w Japonii ujawniło, że 70% zamężnych kobiet żałuje swojego małżeństwa, co ponownie rozpaliło debatę na...

„Na naszym weselu jedliśmy makaron”: zrywa z konwencjami otaczającymi ten dzień

Pary na nowo definiują tradycje i chętnie łamią utarte schematy kulinarne. Niektóre ustawiają food trucki w miejscu swojego...