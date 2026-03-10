W dniu swojego ślubu ten sparaliżowany mężczyzna idzie do ołtarza i zaskakuje wszystkich.

Śluby często są pełne emocji, ale niektóre momenty szczególnie poruszają gości. Jednym z nich był ten, którego doświadczyli Neven Hart i Amber Cogbill. Sparaliżowany od pasa w dół po wypadku rowerowym w 2022 roku, Neven Hart zdołał wstać i przejść do ołtarza w dniu swojego ślubu. To nieoczekiwane wydarzenie głęboko poruszyło obecnych.

Wypadek, który wywrócił jego życie do góry nogami

Życie Nevena Harta uległo głębokiej zmianie w 2022 roku w wyniku wypadku. Podczas rodzinnej wycieczki rowerowej z przyjacielem z okazji Święta Dziękczynienia, przewrócił się i stracił przytomność. Według jego relacji , wypadek spowodował poważne urazy kręgosłupa, w tym złamania kręgów piersiowych T6 i T7, skutkujące paraliżem nóg.

Po wypadku, przewieziony do szpitala, dowiedział się, że jest sparaliżowany. Ta wiadomość zapoczątkowała długi proces adaptacji i rehabilitacji. Pomimo trudności, Neven Hart regularnie dzieli się swoją historią i codziennym życiem w mediach społecznościowych, gdzie opowiada o wyzwaniach związanych z niepełnosprawnością, a także o postępach, jakie poczynił z biegiem czasu.

Długo oczekiwany moment podczas ślubu

26 lutego 2026 roku Neven Hart i Amber Cogbill wzięli ślub w otoczeniu bliskich. W tym ważnym dniu pan młody miał osobisty cel: móc przejść do ołtarza. Chociaż paraliż uniemożliwia mu samodzielne poruszanie się, był w stanie stanąć i zrobić kilka kroków z pomocą balkonika i ortez.

Ten moment, szczególnie symboliczny dla pary, zaskoczył i wzruszył gości obecnych na ceremonii. Scena szybko obiegła media społecznościowe, gdzie wielu użytkowników chwaliło odwagę i determinację młodego mężczyzny.

Wzruszająca ceremonia

Poza tym wyjątkowym momentem, para ma bardzo pozytywne wspomnienia z tego dnia. W wywiadzie dla magazynu People , Neven Hart wyjaśnił, że ceremonia przebiegła dokładnie tak, jak sobie tego życzyli. Według niego, jedynym problemem tego dnia była organizacja zdjęć rodzinnych, co jest częstym problemem logistycznym na weselach. Poza tym wydarzenie upłynęło pod znakiem radości i wzruszeń, które dzielili z bliskimi.

Nowy krok dla pary

Ślub Nevena Harta i Amber Cogbill oznacza również początek nowego rozdziału w ich życiu. Krótko po ceremonii para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. Ogłoszenie to spotkało się z entuzjazmem ze strony ich bliskich i społeczności internetowej śledzącej ich historię. Dla Nevena Harta ten symboliczny moment – przejście do ołtarza, by poznać swoją żonę – niewątpliwie pozostanie jednym z najbardziej pamiętnych momentów ich ślubu.

Pomimo trudności związanych z wypadkiem, Neven Hart chciał, aby jego ślub był momentem pełnym mocy i symboliki. Idąc do ołtarza, by spotkać Amber Cogbill, ofiarował swoim bliskim głęboko poruszającą scenę. Ten gest, możliwy dzięki technologii wspomagającej i ogromnej determinacji, ilustruje wagę prostej chwili, gdy stanowi długo oczekiwane osobiste osiągnięcie.