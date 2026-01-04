Ten nieoczekiwany kraj jest rekordzistą pod względem liczby partnerów na osobę

Porównując wzorce relacji na całym świecie, niektóre dane są zaskakujące. Wbrew pozorom, to nie kraje zachodnie, tradycyjnie uważane za „liberalne”, charakteryzują się najdłuższą historią relacji.

Nieoczekiwana globalna hierarchia

Według kilku międzynarodowych badań, Turcja jest obecnie liderem światowego rankingu, ze średnią liczbą 14,5 partnerów na osobę w ciągu jej życia. Najnowsze dane z takich źródeł jak CDC (National Survey of Family Growth) ujawniają dość nieoczekiwaną pozycję w rankingu globalnym.

Wiodące kraje:

Turcja: 14.5 Australia: 13,3 Nowa Zelandia: 13,2 Islandia: 13 Republika Południowej Afryki: 12,5 Finlandia: 12,4 Norwegia: 12,1

Europa Północna jest dobrze reprezentowana, podobnie jak niektóre kraje na półkuli południowej. Dane te nie odzwierciedlają jedynie statystyk, ale raczej różnorodność doświadczeń emocjonalnych, romantycznych i relacyjnych, w zależności od kultury, norm społecznych i pokoleń.

Francja robi postępy, ale nadal znajduje się na dole tabeli

Ze średnią liczbą partnerów wynoszącą 8,1, Francja pozostaje daleko w tyle, pomimo znacznego postępu w ostatnich latach, szczególnie wśród kobiet. Dla przypomnienia, badanie CSF z 2023 roku, przeprowadzone przez Inserm i opublikowane w listopadzie 2024 roku, wykazało, że kobiety w wieku 18–69 lat miały średnio 7,9 partnerów, w porównaniu z 4,5 w 2006 roku – wzrost o 76%.

Wskaźnik ten pozostaje jednak niższy od średniej w kilku krajach europejskich, takich jak Włochy (11,8), Irlandia (11,1) czy Szwecja (11,8). Nawet Stany Zjednoczone (10,7) i Wielka Brytania (9,8) mają wyższe średnie.

Zmiana pokoleniowa

Młodzi dorośli (18-29 lat) wyróżniają się bardziej zróżnicowanymi i mniej liniowymi ścieżkami życiowymi niż poprzednie pokolenia. We Francji kobiety w tej grupie wiekowej deklarują średnio 7,3 partnerów, podczas gdy mężczyźni – 11,8. Liczby te odzwierciedlają zmianę w praktykach związkowych, z bardziej otwartym i mniej sztywnym podejściem do tradycyjnych wzorców.

Czynniki stojące za tymi liczbami

Za tymi statystykami kryje się kilka czynników kulturowych i społecznych:

Zmiana norm: klasyczne modele rodziny i relacji ustępują miejsca większej różnorodności.

Wzrost niezależności jednostki, zwłaszcza wśród kobiet i ludzi młodych.

Digitalizacja wymiany: narzędzia cyfrowe ułatwiają nie tylko spotkania, ale także przejścia z jednego łącza do drugiego.

Mobilność międzynarodowa: studiowanie i praca za granicą poszerza zakres doświadczeń i nawiązywania relacji.

Globalna mapa zmieniających się relacji

Ten ranking, choć może być zaskakujący, odzwierciedla przede wszystkim bardzo zróżnicowane kultury relacji na całym świecie. Na drugim końcu spektrum znajdują się Chiny (3.1) i Indie (3), gdzie tradycje, presja rodziny i ramy prawne silnie wpływają na ścieżki życiowe. Należy pamiętać, że liczby te nie odzwierciedlają sukcesu ani porażki, a jedynie migawkę osobistych trajektorii w różnych kontekstach kulturowych.

Ujawniają jednak powstawanie coraz bardziej pluralistycznej, relacyjnej planety, na której każda jednostka wytycza sobie własną ścieżkę, we własnym tempie, zgodnie ze swoimi wyborami i normami, które ją otaczają.