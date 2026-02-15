Czy nadmiar profili na portalach randkowych stanowi problem dla stabilności związku?

Aplikacje randkowe zapewniają dostęp do setek profili w ciągu kilku minut. Czy to wrażenie ciągłego dostatku może osłabić relacje, gdy para już się uformuje? Pomiędzy iluzją nieograniczonych możliwości a zmieniającymi się normami miłości, kilka badań naukowych rzuca światło na tę debatę.

Logika „rynku miłości” analizowana przez badaczy

Platformy takie jak Tinder, Bumble i Meetic opierają się na zasadzie gromadzenia profili filtrowanych według kryteriów. Mechanizm ten został dogłębnie zbadany przez psychologa Eliego Finkela i jego współpracowników.

W analizie opublikowanej w czasopiśmie Psychological Science in the Public Interest naukowcy wyjaśniają, że portale randkowe przekształcają poszukiwanie miłości w proces selekcji porównywalny z rynkiem opartym na filtrach algorytmicznych. Według nich, dostęp do dużej liczby opcji może zmienić sposób, w jaki ludzie oceniają potencjalnych partnerów i wzmocnić przekonanie, że zawsze istnieje bardziej odpowiednia alternatywa.

Paradoks wyboru: zbyt wiele opcji, mniej satysfakcji?

Koncepcja „paradoksu wyboru”, opracowana przez psychologa Barry’ego Schwartza, zakłada, że mnożenie opcji może obniżać poziom satysfakcji i zwiększać lęk przed podjęciem decyzji.

W odniesieniu do randek online, zjawisko to może wyjaśniać, dlaczego niektórym osobom trudno jest zaangażować się w długotrwały związek. Świadomość dużej liczby dostępnych profili może sprzyjać przekonaniu, że potencjalnie „lepszy” partner pozostaje w zasięgu ręki. Należy zauważyć, że ta koncepcja nie jest specyficzna dla aplikacji randkowych, ale jest regularnie wykorzystywana przez badaczy do analizy ich wpływu.

Czy zaangażowanie rzeczywiście osłabło?

Niektóre badania pokazują, że samo narażenie na alternatywy może wpływać na to, jak postrzegamy rozwijającą się historię. Badanie opublikowane w czasopiśmie „Computers in Human Behavior” analizuje dynamikę interakcji w aplikacjach. Podkreśla ono znaczenie komunikacji i przejścia do interakcji offline dla utrzymania silnej więzi. Naukowcy wskazują, że to, jak użytkownicy korzystają z aplikacji, a nie samo narzędzie, w dużej mierze decyduje o jakości relacji.

Badacze nie wyciągają wniosku, że wielość profili mechanicznie prowadzi do przerw, ale podkreślają centralną rolę zachowań przyjmowanych przez użytkowników.

Czy pary poznane w Internecie są mniej stabilne?

Wbrew niektórym wcześniejszym poglądom, dostępne dane nie wskazują na to, że pary, które poznały się w Internecie, są bardziej kruche.

W szeroko zakrojonym badaniu przeanalizowano ponad 19 000 małżeństw w Stanach Zjednoczonych. Wyniki wskazują, że pary, które poznały się online, deklarowały porównywalny – a nawet nieco wyższy – poziom satysfakcji niż te, które poznały się offline, a także nieco niższy wskaźnik rozstań w momencie badania. Dane te sugerują, że sposób poznania się sam w sobie nie jest czynnikiem wpływającym na kruchość małżeństwa.

Trywializacja aplikacji randkowych

Korzystanie z platform cyfrowych stało się w ostatnich latach powszechne. Według Pew Research Center, w 2020 roku około 30% dorosłych Amerykanów przyznało się do korzystania z aplikacji lub serwisu randkowego.

Raport podkreśla, że chociaż niektóre doświadczenia są negatywne (nękanie, niewłaściwe zachowanie), większość użytkowników opisuje swoje ogólne doświadczenia jako pozytywne lub neutralne. Ta normalizacja pomaga zintegrować randki online ze współczesnymi związkami romantycznymi, niekoniecznie oznaczając zwiększoną niestabilność.

Iluzja obfitości, czynnik psychologiczny, a nie strukturalny

Badania zbiegają się w jednym punkcie: nadmiar profili może wpływać na postrzeganie alternatyw, ale nie prowadzi automatycznie do osłabienia relacji. Decydującą rolę odgrywają następujące czynniki:

jasność intencji relacyjnych

komunikacja dotycząca ekskluzywności

inwestycja emocjonalna

kompatybilność i wspólne projekty

Innymi słowy, aplikacja działa jak narzędzie. Dynamika relacji zależy przede wszystkim od zachowań i oczekiwań partnerów.

Między wolnością wyboru a zaangażowaniem

Mnogość profili może stwarzać wrażenie nieograniczonych możliwości, potencjalnie podsycając u niektórych osób uporczywe niezdecydowanie. Jednak dostępne dane naukowe nie dowodzą, że pary utworzone za pośrednictwem aplikacji randkowych są mniej stabilne. Siła związku opiera się przede wszystkim na czynnikach interpersonalnych: zaufaniu, komunikacji i wzajemnym zaangażowaniu. Aplikacje randkowe zmieniają sposób, w jaki ludzie się ze sobą komunikują, ale same w sobie nie decydują o trwałości związku.

W otoczeniu, w którym opcji wydaje się być mnóstwo, umiejętność wyboru i inwestowania pozostaje prawdziwym wyzwaniem współczesnych związków romantycznych.