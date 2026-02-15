Search here...

Czy nadmiar profili na portalach randkowych stanowi problem dla stabilności związku?

Kochaj życie
Fabienne Ba.
Budgeron Bach _ Pexels

Aplikacje randkowe zapewniają dostęp do setek profili w ciągu kilku minut. Czy to wrażenie ciągłego dostatku może osłabić relacje, gdy para już się uformuje? Pomiędzy iluzją nieograniczonych możliwości a zmieniającymi się normami miłości, kilka badań naukowych rzuca światło na tę debatę.

Logika „rynku miłości” analizowana przez badaczy

Platformy takie jak Tinder, Bumble i Meetic opierają się na zasadzie gromadzenia profili filtrowanych według kryteriów. Mechanizm ten został dogłębnie zbadany przez psychologa Eliego Finkela i jego współpracowników.

W analizie opublikowanej w czasopiśmie Psychological Science in the Public Interest naukowcy wyjaśniają, że portale randkowe przekształcają poszukiwanie miłości w proces selekcji porównywalny z rynkiem opartym na filtrach algorytmicznych. Według nich, dostęp do dużej liczby opcji może zmienić sposób, w jaki ludzie oceniają potencjalnych partnerów i wzmocnić przekonanie, że zawsze istnieje bardziej odpowiednia alternatywa.

Paradoks wyboru: zbyt wiele opcji, mniej satysfakcji?

Koncepcja „paradoksu wyboru”, opracowana przez psychologa Barry’ego Schwartza, zakłada, że mnożenie opcji może obniżać poziom satysfakcji i zwiększać lęk przed podjęciem decyzji.

W odniesieniu do randek online, zjawisko to może wyjaśniać, dlaczego niektórym osobom trudno jest zaangażować się w długotrwały związek. Świadomość dużej liczby dostępnych profili może sprzyjać przekonaniu, że potencjalnie „lepszy” partner pozostaje w zasięgu ręki. Należy zauważyć, że ta koncepcja nie jest specyficzna dla aplikacji randkowych, ale jest regularnie wykorzystywana przez badaczy do analizy ich wpływu.

Czy zaangażowanie rzeczywiście osłabło?

Niektóre badania pokazują, że samo narażenie na alternatywy może wpływać na to, jak postrzegamy rozwijającą się historię. Badanie opublikowane w czasopiśmie „Computers in Human Behavior” analizuje dynamikę interakcji w aplikacjach. Podkreśla ono znaczenie komunikacji i przejścia do interakcji offline dla utrzymania silnej więzi. Naukowcy wskazują, że to, jak użytkownicy korzystają z aplikacji, a nie samo narzędzie, w dużej mierze decyduje o jakości relacji.

Badacze nie wyciągają wniosku, że wielość profili mechanicznie prowadzi do przerw, ale podkreślają centralną rolę zachowań przyjmowanych przez użytkowników.

Czy pary poznane w Internecie są mniej stabilne?

Wbrew niektórym wcześniejszym poglądom, dostępne dane nie wskazują na to, że pary, które poznały się w Internecie, są bardziej kruche.

W szeroko zakrojonym badaniu przeanalizowano ponad 19 000 małżeństw w Stanach Zjednoczonych. Wyniki wskazują, że pary, które poznały się online, deklarowały porównywalny – a nawet nieco wyższy – poziom satysfakcji niż te, które poznały się offline, a także nieco niższy wskaźnik rozstań w momencie badania. Dane te sugerują, że sposób poznania się sam w sobie nie jest czynnikiem wpływającym na kruchość małżeństwa.

Trywializacja aplikacji randkowych

Korzystanie z platform cyfrowych stało się w ostatnich latach powszechne. Według Pew Research Center, w 2020 roku około 30% dorosłych Amerykanów przyznało się do korzystania z aplikacji lub serwisu randkowego.

Raport podkreśla, że chociaż niektóre doświadczenia są negatywne (nękanie, niewłaściwe zachowanie), większość użytkowników opisuje swoje ogólne doświadczenia jako pozytywne lub neutralne. Ta normalizacja pomaga zintegrować randki online ze współczesnymi związkami romantycznymi, niekoniecznie oznaczając zwiększoną niestabilność.

Iluzja obfitości, czynnik psychologiczny, a nie strukturalny

Badania zbiegają się w jednym punkcie: nadmiar profili może wpływać na postrzeganie alternatyw, ale nie prowadzi automatycznie do osłabienia relacji. Decydującą rolę odgrywają następujące czynniki:

  • jasność intencji relacyjnych
  • komunikacja dotycząca ekskluzywności
  • inwestycja emocjonalna
  • kompatybilność i wspólne projekty

Innymi słowy, aplikacja działa jak narzędzie. Dynamika relacji zależy przede wszystkim od zachowań i oczekiwań partnerów.

Między wolnością wyboru a zaangażowaniem

Mnogość profili może stwarzać wrażenie nieograniczonych możliwości, potencjalnie podsycając u niektórych osób uporczywe niezdecydowanie. Jednak dostępne dane naukowe nie dowodzą, że pary utworzone za pośrednictwem aplikacji randkowych są mniej stabilne. Siła związku opiera się przede wszystkim na czynnikach interpersonalnych: zaufaniu, komunikacji i wzajemnym zaangażowaniu. Aplikacje randkowe zmieniają sposób, w jaki ludzie się ze sobą komunikują, ale same w sobie nie decydują o trwałości związku.

W otoczeniu, w którym opcji wydaje się być mnóstwo, umiejętność wyboru i inwestowania pozostaje prawdziwym wyzwaniem współczesnych związków romantycznych.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Kim są „hoboseksualiści”? To nowe, toksyczne zjawisko randkowania

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kim są „hoboseksualiści”? To nowe, toksyczne zjawisko randkowania

W świecie współczesnych randek, w mediach społecznościowych popularność zyskuje nowy termin: hoboseksualizm. Za tym intrygującym słowem kryje się...

Podczas przerwy meczu Super Bowl ta para wzięła ślub na oczach całego świata.

Podczas występu w przerwie Super Bowl w 2026 roku, para przemieniła wydarzenie w prawdziwą baśniową scenę, wypowiadając „tak”...

Od dumy do wstydu: dlaczego bycie w związku stało się krępujące

Zmiana statusu związku na Facebooku z „singielki” na „w związku” kiedyś była niemalże oznaką sukcesu, a nawet sposobem...

„Heteropesymizm”: Dlaczego tak wiele kobiet odwraca się od tradycyjnego związku

Nie jesteś jedyną osobą, która czuje się znużona tradycyjnymi historiami miłosnymi. Heteropesymizm odnosi się do narastającego rozczarowania kobiet...

„Wyjdziesz za mnie?”: Oświadcza się swojej partnerce po skoku narciarskim

To scena jak z romantycznego filmu… ale z dużą prędkością i w kombinezonie narciarskim. Urban Susnik, słoweński skoczek...

Czy pigułka wpływa na nasze romantyczne wybory? Eksperci oddzielają fakty od fikcji

Pigułka antykoncepcyjna, choć niewielka, ma znaczący wpływ na organizm. Przeczytanie o wszystkich jej skutkach ubocznych zajęłoby prawie pół...

© 2025 The Body Optimist