Szukała miłości na billboardach: w wieku 42 lat Lisa ogłasza wspaniałą nowinę.

Kochaj życie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Seljan Salimova / Pexels

Amerykanka postanowiła na nowo odkryć swoje poszukiwanie miłości, odważnie i kreatywnie. Po tym, jak kampania billboardowa stała się viralem w Kalifornii, Lisa Catalano ogłosiła, że znalazła miłość. To historia, która przypomina nam, że ścieżki miłości potrafią czasem zaskoczyć.

Kampania wirusowa w sercu Kalifornii

W 2025 roku, na autostradzie 101, Lisa Catalano wywołała sensację. Wybrała niekonwencjonalne podejście, aby poznać swojego przyszłego partnera: billboardy ze swoim wizerunkiem i dedykowaną stronę internetową MarryLisa.com. Cel był prosty i jasny: ominąć tradycyjne aplikacje randkowe i dotrzeć bezpośrednio do singli szukających poważnego związku. Jej inicjatywa bardzo szybko rozprzestrzeniła się poza Kalifornię i stała się globalnym fenomenem medialnym , chwalonym za oryginalność i śmiałość.

Strona internetowa zaprojektowana jak prawdziwa aplikacja miłosna

MarryLisa.com to nie tylko prosty romantyczny apel, ale i ustrukturyzowana aplikacja. Kandydaci muszą wypełnić szczegółowy, niemal profesjonalnie wyglądający formularz. Lisa jasno określa swoje podstawowe kryteria: wykształcenie wyższe, nieskazitelną przeszłość kryminalną i wartości zgodne z jej własnymi.

Wykazuje również silną intencję: zbudowania stabilnego związku, z planami małżeństwa i założenia rodziny w niedalekiej przyszłości. Ta transparentność jest równie kusząca, co zaskakująca. Nadaje jej podejściu pewny, niemal strategiczny wymiar, gdzie serce i jasność umysłu idą razem naprzód.

Zaangażowane podejście i silne zaangażowanie osobiste

Poszukiwanie miłości wiąże się również ze znacznym zaangażowaniem finansowym. Łączny koszt billboardów, strony internetowej, materiałów wizualnych i komunikacji sięga kilku tysięcy dolarów. Do tego dochodzą przygotowania osobiste: sesje zdjęciowe, poprawa wizerunku, garderoba i dbałość o każdy szczegół. To podejście odzwierciedla silne pragnienie zaprezentowania się w jak najlepszym świetle, z pewnością siebie i autentycznością.

Imponująca fala aplikacji

Projekt odniósł natychmiastowy sukces. W ciągu kilku miesięcy złożono prawie 4000 wniosków, z których zdecydowana większość została uznana za poważną. Ten wzrost zainteresowania ujawnił szerszą rzeczywistość: wielu dorosłych wciąż poszukiwało stabilnego i prawdziwego związku, niekiedy po kilku romantycznych doświadczeniach. Projekt Lisy stał się zatem społecznym zwierciadłem, ukazując głęboką potrzebę autentycznych więzi.

Nieoczekiwane spotkanie z dala od znaków

Paradoksalnie, miłość nie pochodzi z systemu, który wprowadzono. W styczniu 2026 roku Lisa Catalano poznaje swojego partnera za pośrednictwem tradycyjnej aplikacji randkowej. Zabawny szczegół dodaje tej historii: widział jeden z billboardów, ale nigdy nie złożył aplikacji. Lekki i niemal poetycki zbieg okoliczności, który podkreśla nieprzewidywalność ludzkich spotkań.

Historia zbudowana z cierpliwością

Zanim się zobowiązali, para nie spieszyła się. W ciągu trzech miesięcy odbyło się dziewiętnaście randek, stopniowo i spokojnie. Lisa opisuje teraz 35-letniego mężczyznę mieszkającego w okolicach San Francisco, który spełnia jej podstawowe oczekiwania, a także odpowiada jej naturalnym upodobaniom. Związek, który prawdopodobnie zostanie zbudowany na solidnych fundamentach, z czułością i stabilnością emocjonalną.

Ostatecznie Lisa po prostu ogłasza, że jej cel został osiągnięty: jest w związku, szczęśliwa i spokojna. Jej historia przypomina nam, że miłość można budować na tysiąc sposobów, czasem w najbardziej nieoczekiwany sposób, i że często pojawia się, gdy życie toczy się swoim naturalnym torem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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