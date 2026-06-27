Ten zwyczaj podczas Mistrzostw Świata może być korzystny dla pary

W tej chwili mecze Mistrzostw Świata dominują wieczory i nieustannie pojawiają się na ekranach, zakłócając rutynę zakochanych par. Bądźmy szczerzy: to nie jest najbardziej romantyczny program, jaki można sobie wyobrazić. Chociaż to wydarzenie sportowe często dzieli pary, niedawne badanie dowodzi, że może je również łączyć i wzmacniać więź. Pod jednym warunkiem: oboje partnerzy muszą być po tej samej stronie i kibicować tej samej drużynie.

Wspieranie tej samej drużyny jako para, oda do miłości

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 wywracają życie wielu par do góry nogami. Flagi powiewają zamiast się przytulać , a odpowiedź na pytanie „Co obejrzymy dziś wieczorem?” jest aż nazbyt prosta. Jedno jest pewne: nie będą już spędzać godzin na przeszukiwaniu katalogu Netflixa w poszukiwaniu serialu, który spodoba się wszystkim.

W mocno przerysowanym opisie mężczyźni zasiadają na kanapie z piwem w dłoni i oddają się transmitowanemu w telewizji meczowi, jakby od tego zależała ich przyszłość. Podczas gdy krzyczą o faule, domagają się rzutu karnego od sędziego i narzekają na działania swojej drużyny, ich partnerki szukają schronienia w innym pokoju, aby chronić swoje bębenki. Potajemnie liczą na przerwę w dostawie prądu, aby w końcu móc zaznać spokoju i spędzić czas ze swoimi partnerkami.

Chociaż niektóre kobiety zupełnie nie interesują się tym sportem i nie znają żadnych zasad poza czerwoną kartką, jest to dalekie od normy. W rzeczywistości wiele par gra razem w piłkę nożną, grając na zmianę i podskakując jednocześnie, gdy piłka wpada do bramki drużyny przeciwnej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez markę LELO wśród 4600 kibiców. Według wyników, 50% par ogląda mecze trzymając się za ręce. Co ciekawsze, 32% respondentów uważa, że zwycięstwo ich reprezentacji narodowej mogłoby korzystnie wpłynąć na ich związek.

Dzielenie się wspólną pasją, sekret współudziału

Niezależnie od tego, czy pary zdecydują się śledzić to legendarne wydarzenie sportowe w domu, w barze, czy w samym sercu strefy kibica, stają się jednością, niczym drużyna na boisku. Unoszą szaliki, gdy tylko któryś z zawodników przyspiesza, panikują, gdy drużyna przeciwna kontratakuje, a nawet są całkowicie zgodni co do analizy pierwszej połowy. Całują się namiętnie po każdym golu i pocieszają się, gdy ich ulubiona drużyna ma problemy.

Piłka nożna, czasami krytykowana za postawę kibiców i ekscesy po meczach, zapewnia również silne poczucie przynależności i tworzy ogromne więzi międzyludzkie. Ta zaraźliwa solidarność jest również odczuwalna w parach, które rezonują w idealnej harmonii. Piłka nożna pełni wówczas funkcję „więzi”. Na łamach „Psychology Today” specjaliści od psychologii pozytywnej Suzie Pileggi Pawelski i James Pawelski wyjaśniają, że zdrowa para to taka, która potrafi dzielić się swoimi emocjami. Komentarz, spojrzenie, uśmiech lub luźna uwaga to sposoby na powiedzenie: „Podziel się tą chwilą ze mną”.

Mecze piłkarskie tworzą właśnie tę alchemię, zbliżając serca i umysły. Wzmacniają poczucie koleżeństwa . W ostatnich minutach zaciętego meczu trzymacie się za ręce, nawet o tym nie myśląc. Po straconej okazji wymieniacie porozumiewawcze spojrzenie, które mówi: „Razem cierpieliśmy z tego powodu”. Tak wiele mikropołączeń, które podważają obojętność przewijania i łagodzą spór. Bo tak, krzyczenie do zachrypnięcia, stresowanie się o drużynę tak samo jak o egzamin, spontaniczne objęcie po ostatnim gwizdku to również forma wyznania miłości.

Zwycięski moment połączenia, niezależnie od wyniku końcowego

Badanie LELO ujawnia zaskakujące zjawisko: po strzeleniu gola przez swoją drużynę 38% kibiców twierdzi, że odczuwa tak silny przypływ adrenaliny, że odczuwa większą potrzebę bycia bliżej partnera, a nawet dzielenia intymnych chwil. Nic więc dziwnego, że Twój partner może poczuć przypływ czułości pod koniec 90 minut. Messi, Mbappé, Ronaldo… ci doświadczeni strzelcy bramek są warci wszystkich afrodyzjaków dostępnych na rynku.

Ten wskaźnik można wyjaśnić dobrze znanym mechanizmem psychologicznym. Kiedy doświadczamy silnej emocji w towarzystwie kogoś, niezależnie od jej charakteru, nasz mózg ma tendencję do kojarzenia tych pozytywnych uczuć z osobą, z którą dzielimy tę chwilę. Psychologowie nazywają to transferem pobudzenia emocjonalnego.

W praktyce, gdy para wspólnie świętuje decydujący gol, energia chwili nie jest związana wyłącznie z meczem. Może również wzmocnić poczucie więzi między dwojgiem partnerów. Okrzyki radości, spontaniczne uściski, wyciągnięte ręce i porozumiewawcze spojrzenia potęgują tę bliskość. I niezależnie od tego, czy drużyna, dopingowana z takim zapałem, wygra mecz, czy nie, para zawsze wychodzi z niego zwycięsko.

Oczywiście, czasami jeden z zawodników woli się wycofać, żeby lepiej przetrawić porażkę. Jednak reakcja drugiego zawodnika może mieć decydujące znaczenie. Zamiast bagatelizować uczucia przeciwnika, mówiąc: „to tylko piłka nożna, a nie koniec świata”, bądź obecny i okaż zrozumienie.

Więc nie, kobiety nie oglądają piłki nożnej tylko po to, żeby podziwiać lub oceniać zawodników po wyglądzie. Są w pełni zaangażowane, czy to z autentycznego zainteresowania, czy po to, by zadowolić partnera. Ostatecznie kibicowanie tej samej drużynie w piłce nożnej lub gdziekolwiek indziej to romantyczna taktyka jak każda inna.