Całowanie partnera z błyszczykiem do ust: trend, który wywołuje poruszenie w mediach społecznościowych

Podczas gdy kobiety kiedyś szukały śladów szminki na kołnierzykach koszul swoich partnerów, szukając dowodów niewierności, dziś obsypują swoje partnerki lepkimi pocałunkami, aby sprawdzić poziom ich intymności. W mediach społecznościowych kobiety nakładają błyszczyk i gonią za ustami swoich partnerów, którzy mogą, ale nie muszą, być podatni na ten rozmazany pocałunek o smaku wanilii lub waty cukrowej.

Lakierowany pocałunek, który nie zawsze każdemu się podoba.

W mediach społecznościowych miłość jest w pełni widoczna, a nawet najbardziej intymne gesty czułości stają się publiczne. Kobiety lubią improwizować testy zgodności oparte na pozornie prozaicznych czynnościach, takich jak obieranie pomarańczy czy obserwowanie ptaka w locie . Według ich najnowszej oceny związku, która z pewnością wzbudziłaby zdziwienie seksuologów , para dzieli się wszystkim, łącznie ze słodkimi składnikami świeżo nałożonego błyszczyka do ust.

Metoda jest prosta. Nakładają błyszczyk na usta i niewinnie proszą partnera o pocałunek swoimi jedwabistymi ustami. I nawet jeśli ci panowie nie potrafią odróżnić różu od cienia do powiek, nie dają się zwieść. Zauważają aksamitną konsystencję przed sobą.

W obliczu tego makijażu przypominającego rzep, niektórzy mężczyźni instynktownie się cofają, jakby ich partnerka miała chorobę zakaźną. Inni są bardziej otwarci i reagują na tę prośbę o czułość z czułością. Zazwyczaj jednak panowie zachowują dystans, a nawet rzucają zaniepokojone spojrzenia w stronę kamery. Najbardziej wymownym przykładem jest film @ashleylamarca, na którym ofiara tego kosmetycznego ataku szepcze „pomocy!”. Podczas gdy kobiety zazwyczaj odpierają zaloty partnerów, aby nie zniszczyć sobie makijażu, ten viralowy trend zastawia na nie pułapkę.

Kiedy czuły gest staje się viralową anegdotą

W mediach społecznościowych kobiety grają w kotka i myszkę ze swoimi partnerami, goniąc ich z błyszczykiem w dłoni. Niektórzy partnerzy grają w to i od razu przyznają się do porażki, podczas gdy inni udają, że mają problemy. Najbardziej wrogo nastawione kobiety ocierają usta grzbietem dłoni z obrzydzeniem, jak widać na filmie @évaequentin, ale to najwyraźniej nie psuje nastroju pary.

Niewielu partnerów reaguje nerwowo na odkrycie tej nietypowej faktury w intymnych chwilach . To estetyczne wyzwanie szybko przeradza się w figlarne podśmiewanie się i prowadzi do salw śmiechu. W rzeczywistości, tego typu beztroskie podśmiewanie się jest bardzo korzystne dla zdrowia pary.

Według badania przeprowadzonego przez Appalachian State University (Boone, Kalifornia), spontaniczny śmiech, niezależnie od tego, czy wynika ze złego żartu, dziurawej piżamy czy błyszczyka przeniesionego z twarzy na twarz, wzmacnia chemię między ludźmi.

Techniki unikania plam na ustach

Oczywiście, aby utrzymać ten czuły gest pomimo cukrowego błyszczyka lub wyrazistej szminki, niektórzy stosują dopracowane techniki. Aby uniknąć błyszczących ust przez cały dzień lub wrażenia, że wyszli z cyrku, naśladują pocałunek z daleka, z czymś w rodzaju „pocałunku w powietrzu”. Inni wybierają wzmocnione „przybicie piątki”, inspirowane wieloletnimi przyjaciółmi lub piłkarzami. Pomysł? Stworzenie emocjonalnej więzi pomimo tej jedwabistej bariery.

Co więcej, dla osób, które nie są szczególnie wrażliwe na dotyk, pocałunek nie jest jedynym wskaźnikiem miłości w parze. Ostatecznie każdy z partnerów ma swój własny język miłości, a uczucia wyraża się poprzez dotyk, słowa, konkretne działania, a nawet prezenty. W tym kontekście błyszczyk do ust jest po prostu kolejnym pretekstem do obserwacji tego, co pary robią na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy: dopasowują się, negocjują, szukają obejść i wymyślają drobne rytuały, które ostatecznie stają się ich wspólnymi kodami.

W mediach społecznościowych trend ten prawdopodobnie zniknie tak szybko, jak się pojawił, zastąpiony innym, bardziej absurdalnym lub wyrafinowanym, który ponownie przekształci banalny gest w zjawisko zbiorowe. Ale w relacjach pozostawia trwalszy ślad: przekonanie, że nawet najprostsze gesty mogą stać się placem zabaw, poligonem doświadczalnym, a nawet przestrzenią improwizowanego współudziału.