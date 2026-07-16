W wieku 101 lat ta kobieta nadal pływa i dzieli się swoją wizją „długiego i aktywnego życia”.

W wieku 101 lat Betty Morris inspiruje swoją energią i radością życia. Mieszkanka Michigan nadal codziennie pływa, uczęszcza na zajęcia zumby i pozostaje w pełni niezależna. Jej sekret? Rutyna składająca się z ruchu, kontaktu z ludźmi i drobnych przyjemności. Dzieli się swoimi czterema złotymi zasadami.

1. Ruszaj się każdego dnia, nie dążąc do wydajności

Od prawie czterdziestu lat Betty Morris zakłada kostium kąpielowy, aby udać się na basen YMCA w Jackson w stanie Michigan. Ten nawyk zrodził się dzięki radzie przyjaciółki i z czasem stał się prawdziwym sposobem na życie. „Nie mogłabym bez niego żyć. Za każdym razem, gdy ktoś pyta mnie, dlaczego żyję tak długo, odpowiadam: »To dzięki sportowi«. Woda nie wybiera. W basenie można robić wszystko” – powiedziała w wywiadzie dla NBC.

Dla niej pływanie to coś więcej niż tylko aktywność fizyczna. Uważa YMCA za drugi dom i przypisuje dużą część swojego dobrego samopoczucia tej regularnej praktyce. Jej motto jest jasne: w wodzie każdy może robić postępy we własnym tempie, bez oceniania. W każdą sobotę stulatka uczestniczy również w zajęciach zumby i lubi spacerować z córką.

2. Pielęgnuj wdzięczność każdego dnia

Poza aktywnością fizyczną, Betty Morris podkreśla nastawienie, które zawsze jej towarzyszyło: życie z wdzięcznością. Według niej, rozpoczynanie każdego dnia z wdzięcznym sercem pomaga dostrzegać pozytywy i w pełni cieszyć się chwilą obecną. Jej córka potwierdza, że ta postawa jest integralną częścią jej osobowości. Zawsze uśmiechnięta i pełna entuzjazmu, Betty uwielbia dzielić się chwilami z innymi i emanuje ciepłą energią.

3. Relacje społeczne – prawdziwa siła napędowa

Dla tej stulatki utrzymywanie kontaktu z innymi jest równie ważne, jak dbanie o swoje ciało. Na basenie i w kościele znajduje czas na pogawędki z napotkanymi ludźmi, a nawet zapamiętuje ich imiona. Ta szczera ciekawość innych wzbogaca jej codzienne życie i podtrzymuje silną sieć relacji. To dowód na to, że wymiana myśli, rozmowy i wspólne aktywności również przyczyniają się do bogatego i satysfakcjonującego życia.

4. Rozkoszuj się sobą bez poczucia winy

Betty Morris nie prowadzi stylu życia opartego na wyrzeczeniach. Choć owoce i warzywa odgrywają ważną rolę w jej diecie, nie rezygnuje ze smakołyków, które lubi. Do jej ulubionych należą tosty hojnie polane domowym dżemem truskawkowym, chleb, który piecze co tydzień, oraz krem z masłem orzechowym, którym delektuje się z przyjemnością. To sposób na przypomnienie nam, że zrównoważona równowaga może obejmować również produkty, które przynoszą nam radość.

Aby uczcić swoje 101. urodziny, Betty Morris naturalnie zdmuchnęła świeczki w YMCA, w otoczeniu bliskich. To zdjęcie doskonale oddaje jej filozofię: iść naprzód, pielęgnować ważne relacje i doceniać drobne radości życia. Jej historia przypomina nam, że długie i aktywne życie niekoniecznie zależy od sztywnych zasad.