Dorastanie ze smartfonami: przewaga IQ dla pokolenia Millenialsów, według badania

Ekrany są częścią naszego codziennego życia, ale ich wpływ na mózg pozostaje przedmiotem debaty. Niektóre badania sugerują, że milenialsi korzystali z bardziej sprzyjającego środowiska dla rozwoju poznawczego. Ta koncepcja jest równie intrygująca, co skłaniająca do refleksji, ukazując naszą relację z technologią.

Pokolenie uwięzione między dwoma światami

Pokolenie milenialsów, urodzone między początkiem lat 80. a połową lat 90., dorastało w przełomowym okresie. Ich dzieciństwo upłynęło bez wszechobecnych smartfonów i mediów społecznościowych, a dostęp do internetu często pojawiał się później i stawał się coraz bardziej ograniczony.

Ten szczegół robi ogromną różnicę. Ich rozwój poznawczy w dużej mierze odbywał się w środowisku mniej nasyconym powiadomieniami, żądaniami i ekranami. W rezultacie jest więcej miejsca na czynności wymagające czasu i uwagi, takie jak czytanie, kreatywna zabawa czy nauka bez ciągłych przerw.

Dla niektórych badaczy ten kontekst mógł sprzyjać większej zdolności koncentracji i dogłębnej analizie. Był to rodzaj spokojniejszego, mentalnego poligonu treningowego, gdzie mózg mógł rozwijać się we własnym tempie.

Ekrany: przyjaciele czy fałszywi przyjaciele uwagi?

Dziś sytuacja się zmieniła. Ekrany są wszędzie, a wraz z nimi mnóstwo szybkich bodźców: wiadomości, filmy, krótkie treści i ciągłe powiadomienia. Neurobiolog Jared Cooney Horvath, specjalista ds. uczenia się, wyjaśnia, że „ta częsta ekspozycja może wpływać na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje”. Mózg adaptuje się, ale nie zawsze w kierunku długotrwałej koncentracji.

Niektóre badania sugerują potencjalny wpływ na koncentrację uwagi, pamięć i zdolność do długotrwałego zagłębiania się w temat. Ciągłe przełączanie się między informacjami może skłaniać do przedkładania szybkości nad głębię. Międzynarodowe raporty edukacyjne również wykazały zmiany w wynikach nauczania, co podsyca pytania o rolę narzędzi cyfrowych w nauce.

Zaleta… ale nie absolutna reguła

Czy to oznacza, że millenialsi mają „przewagę w IQ”? Niekoniecznie. Eksperci podkreślają kluczową kwestię: rozwój poznawczy nie zależy wyłącznie od ekranów. Edukacja, środowisko rodzinne, dostęp do kultury, ciekawość osobista i warunki życia odgrywają równie ważną rolę.

Innymi słowy, dorastanie bez smartfona nie gwarantuje automatycznie lepszych zdolności intelektualnych, tak jak dorastanie z ekranami nie wpływa negatywnie na zdolność koncentracji. Badania pokazują trendy, a nie ostateczne wnioski. A przede wszystkim zachęcają nas do refleksji nad tym, jak korzystamy z narzędzi cyfrowych.

Technologia cyfrowa ma również wiele zalet

Bo tak, technologia ma również poważne zalety. Natychmiastowy dostęp do informacji, różnorodne zasoby edukacyjne, interaktywne formaty: ekrany mogą być potężnymi sprzymierzeńcami w nauce, odkrywaniu i rozwijaniu umiejętności.

Wszystko zależy od tego, jak z niego korzystasz. Ciągłe, pasywne oglądanie treści nie daje takiego samego efektu, jak udział w kursie online, czytanie dogłębnego artykułu czy nauka nowej umiejętności. Celem nie jest demonizowanie ekranów, ale znalezienie równowagi, która uwzględnia Twoje tempo, czas skupienia i styl uczenia się.

Ku nowym sposobom uczenia się

Szybki rozwój technologii głęboko zmienił nawyki związane z nauką. Dziś poruszamy się między krótkimi i długimi formatami, między bezpośredniością a refleksją. Ten nowy krajobraz wymaga adaptacji: umiejętności skupienia się pomimo rozproszeń, robienia przerw i wybierania treści, które naprawdę odżywiają umysł.

Teza, że pokolenie milenialsów korzystało z mniej emocjonalnego dzieciństwa, podkreśla tylko jedno: otoczenie wpływa na mózg. Jednak nic nie jest stałe. Twoja zdolność do uczenia się, koncentracji i rozwoju pozostaje żywa, elastyczna i adaptacyjna.

Ostatecznie jest to coś więcej niż kwestia pokoleniowa, to zaproszenie do odzyskania kontroli nad swoimi cyfrowymi nawykami, szacunku do swojego mózgu, swojej energii i swojego wyjątkowego sposobu funkcjonowania.