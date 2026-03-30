Dorastanie ze smartfonami: przewaga IQ dla pokolenia Millenialsów, według badania

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vitaly Gariev / Pexels

Ekrany są częścią naszego codziennego życia, ale ich wpływ na mózg pozostaje przedmiotem debaty. Niektóre badania sugerują, że milenialsi korzystali z bardziej sprzyjającego środowiska dla rozwoju poznawczego. Ta koncepcja jest równie intrygująca, co skłaniająca do refleksji, ukazując naszą relację z technologią.

Pokolenie uwięzione między dwoma światami

Pokolenie milenialsów, urodzone między początkiem lat 80. a połową lat 90., dorastało w przełomowym okresie. Ich dzieciństwo upłynęło bez wszechobecnych smartfonów i mediów społecznościowych, a dostęp do internetu często pojawiał się później i stawał się coraz bardziej ograniczony.

Ten szczegół robi ogromną różnicę. Ich rozwój poznawczy w dużej mierze odbywał się w środowisku mniej nasyconym powiadomieniami, żądaniami i ekranami. W rezultacie jest więcej miejsca na czynności wymagające czasu i uwagi, takie jak czytanie, kreatywna zabawa czy nauka bez ciągłych przerw.

Dla niektórych badaczy ten kontekst mógł sprzyjać większej zdolności koncentracji i dogłębnej analizie. Był to rodzaj spokojniejszego, mentalnego poligonu treningowego, gdzie mózg mógł rozwijać się we własnym tempie.

Ekrany: przyjaciele czy fałszywi przyjaciele uwagi?

Dziś sytuacja się zmieniła. Ekrany są wszędzie, a wraz z nimi mnóstwo szybkich bodźców: wiadomości, filmy, krótkie treści i ciągłe powiadomienia. Neurobiolog Jared Cooney Horvath, specjalista ds. uczenia się, wyjaśnia, że „ta częsta ekspozycja może wpływać na sposób, w jaki mózg przetwarza informacje”. Mózg adaptuje się, ale nie zawsze w kierunku długotrwałej koncentracji.

Niektóre badania sugerują potencjalny wpływ na koncentrację uwagi, pamięć i zdolność do długotrwałego zagłębiania się w temat. Ciągłe przełączanie się między informacjami może skłaniać do przedkładania szybkości nad głębię. Międzynarodowe raporty edukacyjne również wykazały zmiany w wynikach nauczania, co podsyca pytania o rolę narzędzi cyfrowych w nauce.

Zaleta… ale nie absolutna reguła

Czy to oznacza, że millenialsi mają „przewagę w IQ”? Niekoniecznie. Eksperci podkreślają kluczową kwestię: rozwój poznawczy nie zależy wyłącznie od ekranów. Edukacja, środowisko rodzinne, dostęp do kultury, ciekawość osobista i warunki życia odgrywają równie ważną rolę.

Innymi słowy, dorastanie bez smartfona nie gwarantuje automatycznie lepszych zdolności intelektualnych, tak jak dorastanie z ekranami nie wpływa negatywnie na zdolność koncentracji. Badania pokazują trendy, a nie ostateczne wnioski. A przede wszystkim zachęcają nas do refleksji nad tym, jak korzystamy z narzędzi cyfrowych.

Technologia cyfrowa ma również wiele zalet

Bo tak, technologia ma również poważne zalety. Natychmiastowy dostęp do informacji, różnorodne zasoby edukacyjne, interaktywne formaty: ekrany mogą być potężnymi sprzymierzeńcami w nauce, odkrywaniu i rozwijaniu umiejętności.

Wszystko zależy od tego, jak z niego korzystasz. Ciągłe, pasywne oglądanie treści nie daje takiego samego efektu, jak udział w kursie online, czytanie dogłębnego artykułu czy nauka nowej umiejętności. Celem nie jest demonizowanie ekranów, ale znalezienie równowagi, która uwzględnia Twoje tempo, czas skupienia i styl uczenia się.

Ku nowym sposobom uczenia się

Szybki rozwój technologii głęboko zmienił nawyki związane z nauką. Dziś poruszamy się między krótkimi i długimi formatami, między bezpośredniością a refleksją. Ten nowy krajobraz wymaga adaptacji: umiejętności skupienia się pomimo rozproszeń, robienia przerw i wybierania treści, które naprawdę odżywiają umysł.

Teza, że pokolenie milenialsów korzystało z mniej emocjonalnego dzieciństwa, podkreśla tylko jedno: otoczenie wpływa na mózg. Jednak nic nie jest stałe. Twoja zdolność do uczenia się, koncentracji i rozwoju pozostaje żywa, elastyczna i adaptacyjna.

Ostatecznie jest to coś więcej niż kwestia pokoleniowa, to zaproszenie do odzyskania kontroli nad swoimi cyfrowymi nawykami, szacunku do swojego mózgu, swojej energii i swojego wyjątkowego sposobu funkcjonowania.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Dlaczego, według badań, prawie co drugi młody człowiek nie odbiera już telefonu?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

