Gisèle Pelicot, która stała się światowym symbolem odwagi, została odznaczona przez premiera Hiszpanii.

Gisèle Pelicot, symboliczna postać w walce z przemocą ze względu na płeć, otrzymała 3 marca 2026 roku hiszpański Order Zasługi Cywilnej z rąk premiera Pedra Sáncheza. To odznaczenie jest wyrazem uznania dla jej uniwersalnej walki o „zdejmowanie wstydu z osób stosujących przemoc”.

Uroczysty hołd w Madrycie

Podczas wzruszającej ceremonii Pedro Sánchez pochwalił „determinację” Gisèle Pelicot w przekształcaniu „ciszy w zbiorową świadomość”. Wyraził „głęboki szacunek” dla tej kobiety, która odważyła się podnieść głos przeciwko „nieznośnej męskiej przemocy”, rozszerzając swój aktywizm poza granice Francji.

Hiszpański przywódca uhonorował siedemdziesięciolatkę za jej pionierską rolę w „przemianie kulturowej, niezbędnej dla całego społeczeństwa” poprzez jej działania na rzecz praw i wolności kobiet. To oficjalne uznanie ustanawia Gisèle Pelicot sztandarową postacią globalnej sprawy.

Z Mazan do stolic europejskich

Po przełomowym procesie jej byłego męża w Mazan, gdzie 50 mężczyzn zostało skazanych za zbiorowe gwałty pod wpływem narkotyków, Gisèle Pelicot wielokrotnie pojawiała się publicznie na arenie międzynarodowej. Jej książka „Et la joie de vivre” (I radość życia), która sprzedała się już w setkach tysięcy egzemplarzy, opowiada o jej dramatycznych przeżyciach i odporności.

Przyjęty przez królową Kamillę w Londynie

Niedawno uhonorowana przez królową Kamilę w Wielkiej Brytanii, która powiedziała, że jest „zszokowana” jej historią, Gisèle Pelicot odbywa obecnie serię spotkań w całej Europie. Od Madrytu po Londyn niesie uniwersalne przesłanie: wstyd musi spaść na sprawców, a ofiary muszą zabrać głos.

Przyznając Gisèle Pelicot medal, Pedro Sánchez oddaje hołd kobiecie, która przekształciła proces Mazana w globalny punkt zwrotny w społeczeństwie. Jako symbol niezłomnej odwagi, przypomina nam, że przekształcenie cierpienia w zbiorową walkę może zmienić sposób myślenia. To zasłużone wyróżnienie dla kogoś, kto odrzuca teraz etykietkę ofiary.

