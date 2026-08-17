Zastąpienie imprezy urodzinowej wycieczką: pomysł zyskuje na popularności

Społeczeństwo
Émilie Laurent
Image d'illustration : JiangHua/Pexels

Urodziny zazwyczaj świętuje się tortem, w otoczeniu świecidełek i upominków. Jednak coraz więcej kobiet zamienia tradycyjny kartonowy kapelusz na buty trekkingowe i decyduje się na przekąski w butelkach wielokrotnego użytku. Zbaczają z utartych szlaków w każdym tego słowa znaczeniu i świętują ten wyjątkowy dzień na utartych szlakach. To sposób na odświeżenie tego dnia i uczynienie go chwilą introspekcji, z dala od hashtagów i nieprzejrzystych tłumów nocnych klubów.

Wędrówka urodzinowa na szczyt szczęścia

W dzieciństwie urodziny były po prostu małym spotkaniem w ogrodzie. Popijaliśmy domowej roboty lemoniadę między grami w krzesełka. Gdy weszliśmy w okres dojrzewania, stały się poważniejszym wydarzeniem. Urodziny były okazją, by pokazać się znajomym i zwiększyć swoją popularność. Czasami przybierały formę piżamowego przyjęcia przerywanego plotkami, piankami i grą w „prawda czy wyzwanie”, innym razem przypominały luksusową dyskotekę w wiejskiej sali.

Wtedy nie mogliśmy się doczekać osiemnastki, żeby wznieść toast czymś innym niż musujący sok jabłkowy i zatańczyć pod kulami dyskotekowymi. Teraz, z wiekiem, tęsknimy za spokojniejszymi urodzinami, z dala od aparatów w telefonach i inscenizowanych historii. Chcemy spędzić ten symboliczny dzień, delektując się brunchem, grając w karty lub lepiąc garnki w ciszy i spokoju. Twórczyni treści @jasminmace proponuje inną opcję: zanurzenie się w naturze. Odkłada widelce i kieliszki na nóżkach i sięga po kije. Jej plan na te urodziny? Użyć stóp, nie po to, żeby wskoczyć na parkiet i go podpalić, ale żeby pokonać kilometry wzniesień.

To, co niektórzy mogą uznać za przykry obowiązek lub rytuał dręczenia, dla innych jest chwilą zawieszenia, sposobem na ponowne połączenie się z tym, co naprawdę ważne, i pozostawienie trwałego śladu. Nie chodzi o bicie rekordów ani o tę zawrotną podróż, by zapełnić Instagrama, ale o tworzenie nowych wspomnień, akceptację nieoczekiwanego i puszczenie wodzy fantazji.

Świętowanie inaczej, bez przesady

Z kolorowymi, spiczastymi kapeluszami na głowach jako punktem odniesienia, grupa dziewcząt wyrusza na leniwy spacer. Przede wszystkim jednak doświadczają relaksującego śpiewu ptaków, który miesza się z dźwiękiem krowich dzwonków. To sesja terapeutyczna połączona ze śmiechem i kontemplacją. Nikt nie próbuje wypełnić ciszy ani zakłócić panującego spokoju. Każda z nich wita ją z pogodą ducha, a w tym wszystkim jest coś niemal uroczystego. Najdrobniejszy szczegół staje się widowiskiem: motyl lądujący na kwiecie, drapieżny ptak szybujący w blasku słońca, koza galopująca po łąkach.

Oczywiście, nie chodzi o to, by milczeć aż do kolacji, chyba że po to, by oszczędzić oddech. Poza tym, wszystkie drobne incydenty, które uświetniają wędrówkę, staną się później pamiętnymi anegdotami, historią kryjącą się za „pamiętasz?”. A to wyraźnie kłóci się z oczekiwaniami społeczeństwa co do porządnych urodzin. W zbiorowej wyobraźni urodziny nieuchronnie wiążą się z wyzwaniami alkoholowymi, eleganckimi strojami i nocnym wyjściem do klubu. Ta impreza, rzekomo replika filmu „Projekt X”, przeradza się w monumentalne przedstawienie. Jednak słowo „cieszyć się” ma wiele znaczeń i w pewnym wieku nie ma już tego samego znaczenia co w wieku 18 lat.

Bo dobra zabawa niekoniecznie oznacza picie do świtu i śpiewanie do upadłego. Bo impreza nie musi być rewelacyjna, żeby była niezapomniana. Czasami najlepszym sposobem na świętowanie jest zjedzenie domowej kanapki z widokiem na surowe szczyty i wzniesienie toastu z butelek wody w towarzystwie przyjaciół.

Luksus nieplanowania niczego

Jednym z uroków tego podejścia jest brak presji. Nie trzeba rezerwować stolika z sześciotygodniowym wyprzedzeniem, szukać stroju godnego opowieści ani upewniać się, że wszyscy są dostępni w tym samym czasie. Wystarczy wybrać trasę dostosowaną do poziomu grupy, spakować przekąski i w drogę.

Ta prostota może nawet stać się formą luksusu. Przez kilka godzin powiadomienia leżą na dnie torby, a telefon służy bardziej do fotografowania krajobrazów niż do dokumentowania każdej minuty dnia. Spacerujemy, rozmawiamy, żartujemy, czasami milczymy. I nikt nie patrzy na zegarek, żeby wiedzieć, o której godzinie przejść do kolejnej czynności.

Wędrówki z pewnością nie zastąpią wszystkich sposobów świętowania urodzin . Niektórzy wolą tańczyć całą noc, inni zjeść kolację w ulubionej restauracji, a jeszcze inni zgromadzić całą rodzinę przy dużym stole. Być może kluczem jest właśnie to, by przestać uważać jeden sposób świętowania za normę.

W końcu niekoniecznie potrzebujesz konfetti, żeby uczcić tę okazję. Czasami szlak, plecak i kilku przyjaciół wystarczą w zupełności, aby ten nowy rok stał się niezapomnianym wydarzeniem.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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