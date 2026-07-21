Dlaczego kobiety mają czasami bardziej wrażliwy zmysł węchu niż mężczyźni?

Społeczeństwo
Julia Perez
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Powszechnie uważa się, że kobiety mają lepszy węch niż mężczyźni. Ale co na to nauka? Kilka badań potwierdza, że kobiety średnio wypadają lepiej niż mężczyźni w testach węchowych, niezależnie od tego, czy wykrywają, identyfikują, czy rozróżniają zapachy. W jednym z badań zaproponowano nawet wyjaśnienie biologiczne. Przyjrzyjmy się temu bliżej, pamiętając, że są to uśrednione trendy, a nie absolutne reguły.

Różnica obserwowana w wielu testach

Liczne badania z zakresu psychologii percepcji wskazują na niewielką przewagę kobiet w różnych zadaniach węchowych: rozpoznawaniu znanego zapachu, nazywaniu go, ocenie jego intensywności czy odróżnianiu od innych. Naukowcy wskazują również, że kobiety często wykazują większe zainteresowanie zapachami. Różnice te pozostają jednak niewielkie i różnią się w zależności od osoby, stosowanych metod i kultury.

Wskazówka w mózgu: cebulka węchowa

W 2014 roku zespół z Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro , kierowany przez neurobiologa Roberto Lenta, przedstawił biologiczne wyjaśnienie tego zjawiska. Analizując mózgi pośmiertne (7 mężczyzn i 11 kobiet), naukowcy zmierzyli liczbę komórek w opuszce węchowej, pierwszym obszarze mózgu odbierającym informacje z nosa. Rezultat: kobiety miały średnio o około 43% więcej komórek i prawie o 50% więcej neuronów niż mężczyźni. Według autorów, ten kontrast może stanowić anatomiczną podstawę różnic we wrażliwości węchowej.

Wyjaśnienia, które wciąż są przedmiotem debaty

Skąd taka różnica? Istnieje kilka hipotez, ale żadna nie zyskała powszechnej akceptacji. Często wspomina się o powiązaniu hormonalnym, ponieważ estrogen może wpływać na percepcję zapachów. Inni badacze proponują wyjaśnienie ewolucyjne: wyostrzony węch mógł odgrywać rolę w niektórych zachowaniach reprodukcyjnych, takich jak nawiązywanie więzi z niemowlęciem czy rozpoznawanie krewnych. Autorzy badania zauważają również, że ponieważ mózg nabywa niewiele komórek w ciągu życia, te dodatkowe neurony byłyby obecne od urodzenia. Pozostaje jednak pytanie: czy ta dodatkowa liczba komórek rzeczywiście wystarczy, aby wyjaśnić różnicę w wydajności?

Na podstawie aktualnej wiedzy możemy stwierdzić, że kobiety uzyskują średnio lepsze wyniki w testach węchowych, a anatomiczna specyfika opuszki węchowej stanowi wiarygodne wyjaśnienie. Wyniki te opisują jednak trendy statystyczne: wielu mężczyzn ma wysoko rozwinięty zmysł węchu, a trening, wiek, stan zdrowia i palenie tytoniu silnie wpływają na nasze zdolności. Biologia zatem nie niweluje znaczącej różnorodności indywidualnej.

Julia Perez
Julia Perez
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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