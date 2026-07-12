Te kobiety twierdzą, że dzięki psu czują się bezpieczniej: filmy wywołują burzę w mediach społecznościowych

Podczas gdy niektóre kobiety uważają swoje psy za adoptowane dzieci, inne postrzegają je raczej jako osobistych ochroniarzy. W mediach społecznościowych te kobiety, obawiające się nękania lub znalezienia się w dziale kryminalnym gazet, mogą liczyć na to, że ich psy torują im drogę przez niebezpieczne ulice. Niezależnie od tego, czy mają duże psy wielkości młodego dorosłego, czy kieszonkowego pieska, czują się bezpieczniej ze smyczą w dłoni.

Psy, aniołowie stróże kobiet w przestrzeni publicznej

Pies, najlepszy przyjaciel człowieka od zarania dziejów Homo sapiens, zajmuje szczególne miejsce w domach i sercach. A na spacerach wzbudza powszechne uczucie. Poza tym, że jest źródłem miłości, jest również niezwykle skutecznym stróżem. Chociaż psy często przyciągają niechcianą uwagę przechodniów, warcząc, szczekając lub zachowując się agresywnie, mogą odstraszyć podejrzane osoby na kilka metrów.

Z psem na czele kobiety nie przechodzą już przez ulicę ani nie odwracają się w ciemności. Ta psia obecność wystarcza, by odstraszyć drapieżniki, natarczywych adoratorów i profesjonalnych gwizdków. W mediach społecznościowych kobiety, które mają dość wychodzenia z domu z opuszczoną głową i zasłoniętymi twarzami, uczą swoje psy atakować na komendę.

Twórczyni treści @celinetails udostępniła kilka klipów z tej sesji samoobrony, w której doszło do obmawiania. Jej pies, już dość duży, pokazał pełnię swojej furii. Wczepił się w wyściełane ramię instruktora i skoczył na niego z taką siłą, że omal nie upadł. Na TikToku są setki podobnych filmików z zastraszaniem, a @sydmckae udzieliła kilku wyjaśnień. „To pies obronny! Nie gryzie ani nie atakuje nikogo, chyba że mu się każe” – wyjaśniła, mając u stóp swojego owczarka belgijskiego malinois. Wyraziła wdzięczność swojemu psu, wyszkolonemu w radzeniu sobie z niebezpieczeństwem i w odpędzaniu strachu. „Dzięki mojemu psu znów czuję się pewnie, wychodząc z domu” – dodała.

Ilustracja zbiorowego niepokoju kobiet

Choć osoby biegle posługujące się ironią mogłyby wyśmiewać ten „trend” z miniaturowymi rasami, które wydają się nieszkodliwe, a ich odgłosy są ledwo słyszalne, wszystkie podzielają ten sam sentyment. W społeczeństwie, w którym kobiety trzymają się na uboczu, traktują swoje perfumy jak substytut gazu łzawiącego, udają, że dzwonią przez telefon przy najmniejszym podejrzanym dźwięku i tworzą kastet z kluczy, pies przypomina chodzący radar, psią tarczę.

Od samego początku ich rycerz na białym koniu nigdy nie był człowiekiem, lecz obdarzonym łapami, futrem i wywieszonym językiem. Według sondażu Ifop przeprowadzonego w 20 krajach, 75% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego w miejscach publicznych przynajmniej raz w życiu. Zamiast skupiać się na sednie problemu, projektujemy dziewczęce akcesoria do samoobrony , aplikacje SOS i zachęcamy kobiety do uprawiania sportów walki. Pies, znany ze swojej lojalności i oddania, symbolizuje przywilej: przywilej wyjścia z domu bez obawy o życie.

Te filmy, inscenizowane niczym filmy akcji lub nagrane kamerami monitoringu, wszystkie wspierają tę samą ideę: psy mogą zapobiec wielu seksistowskim tragediom. Jednak wykorzystywanie psa do osobistych korzyści, na przykład tasera, nie jest powszechnie akceptowane wśród miłośników zwierząt.

#belgijskimalinoisofiktok #SA #biegajjakdziewczyna ♬ dźwięk oryginalny - •Lynoverlays• @sydmckae To osobisty PIES OBRONY! Nie gryzie ani nie atakuje ludzi, chyba że mu się na to pozwoli. Życzę każdej dziewczynie, która znalazła się w takiej sytuacji, takiej samej szansy jak ja. Mój pies sprawił, że znów mogę bez obaw wychodzić z domu. Jestem mu dozgonnie wdzięczna za tego psa. (Został wyszkolony przez profesjonalistę, a nie przeze mnie) #piesochronny

Niebezpieczeństwa związane z adopcją psa wyłącznie w celu „ochrony”

Pod filmami, na których widać rottweilery, pitbulle i owczarki belgijskie malinois w akcji, z ich przekrwionymi ciałami i ostrymi zębami, pojawiają się komentarze chwalące tę taktykę ochronną. „Serio, to powinno być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, biorąc pod uwagę, jak niebezpieczni jesteśmy na zewnątrz” – sugeruje jeden z użytkowników. Inni porównują to do swoich psów, które atakują tylko kapcie i poduszki albo podwijają ogony i skomlą, gdy tylko wyczują nasz dyskomfort.

Adopcja psa tylko po to, by wydawać mu polecenia i szkolić go jak psa sił specjalnych, jest równoznaczna z traktowaniem go jak „niewolnika naszego dobra”. Nie traktujemy go jak równego sobie, ale jak podwładnego. I mamy wobec niego wysokie oczekiwania. Jeśli nie reaguje na nasze polecenia w krytycznej sytuacji, możemy mieć do niego pretensje, a co gorsza, pozbyć się go. Sprowadzenie go do roli stałego ochroniarza grozi przedłożeniem jego misji nad jego dobrostan. I dopóki miejsca publiczne nie będą bezpieczne, kobiety będą nadal spacerować ze swoimi psami jako zwiadowczynie.

Ostatecznie te filmy nie tylko pokazują, że psy mogą odstraszać drapieżniki. Ujawniają przede wszystkim bardziej niepokojącą rzeczywistość: skoro tak wiele kobiet czuje się pewniej ze zwierzęciem u boku, to dlatego, że same nie czują się wystarczająco bezpiecznie. Pies staje się wtedy symbolem ochrony, a nie tylko towarzyszem. Jednak bez względu na to, jak bardzo jest lojalny, nigdy nie powinien rekompensować tego, czego wciąż brakuje przestrzeni publicznej: prawa do swobodnego poruszania się bez strachu.