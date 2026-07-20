Oto środki ostrożności, które podejmuje wiele kobiet biegających samotnie.

Założenie trampek, zaczerpnięcie świeżego powietrza i chwila dla siebie: to właśnie dla wielu znaczy bieganie. Jednak dla wielu kobiet ta przerwa wiąże się również z szeregiem odruchów mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Australijska kampania ponownie zwraca uwagę na tę rzeczywistość.

Uciekaj, ale cały czas bądź czujny.

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Kobiet 2026, australijska marka odzieży sportowej LSKD uruchomiła kampanię zatytułowaną „Ona biega, ale nigdy po prostu nie biega”. Jej cel jest prosty: pokazać, co kryje się za bieganiem, daleko odbiegając od często promowanych w reklamach wizerunków wolności.

Przesłanie opiera się na uderzającej obserwacji: według kampanii 92% kobiet deklaruje, że martwi się o swoje bezpieczeństwo podczas biegania. Ta statystyka ilustruje powszechną rzeczywistość, niezależnie od umiejętności sportowych czy doświadczenia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Shelley Zalis (@shelleyzalis)

Przygotowanie wykraczające daleko poza rozgrzewkę

Jeszcze przed rozpoczęciem biegu wiele biegaczek podejmuje szereg środków ostrożności, które stały się niemal automatyczne. Sprawdzanie, czy telefon jest wystarczająco naładowany, wybieranie dobrze oświetlonej i zatłoczonej trasy, unikanie określonych miejsc lub pór dnia, informowanie bliskiej osoby o swojej trasie... te nawyki stanowią dodatek do tradycyjnego przygotowania fizycznego.

Podczas wyścigu do głosu dochodzą inne odruchy: trzymanie kluczy w zasięgu ręki, ściszanie muzyki, aby zachować świadomość otoczenia, a nawet zmiana trasy w niekomfortowej sytuacji. Pojedynczo te działania mogą wydawać się nieistotne. Jednak razem świadczą o nieustannej czujności.

Często niewidoczne obciążenie psychiczne

Poza praktycznymi środkami ostrożności, kampania podkreśla bardziej subtelną rzeczywistość: hiperczujność. Obserwowanie przechodniów, przewidywanie zachowań, przechodzenie przez ulicę, przyspieszanie lub zwalnianie w zależności od okoliczności… dla wielu kobiet te kalkulacje są niemal instynktowne. Stanowią integralną część ich wyjścia, niekiedy trwającą latami. Ta ciągła uwaga pochłania energię i przekształca moment, który miał być synonimem dobrego samopoczucia, w ćwiczenie, w którym bezpieczeństwo pozostaje zawsze obecne w tle.

Wiadomość, która rzuca wyzwanie całemu społeczeństwu

Hasło kampanii podsumowuje jej ambicje: „Bezpieczeństwo nie powinno być strategią”. Zamiast przypominać kobietom o środkach ostrożności, LSKD zachęca je do zmiany perspektywy. Chodzi o podkreślenie, że odpowiedzialność za tzw. bezpieczną przestrzeń publiczną nie może spoczywać wyłącznie na kobietach, które z niej korzystają.

Marka zachęca zatem każdego do przyjmowania postaw pełnych szacunku: unikania postaw, które mogą być odebrane jako zastraszające, interweniowania w przypadku niewłaściwego zachowania lub kwestionowania wpływu własnych działań.

Kampania, która wywołuje szeroki oddźwięk

Inicjatywa, udostępniona w mediach społecznościowych, szybko wywołała liczne reakcje. Tysiące kobiet podzieliło się swoimi doświadczeniami i opisało nawyki, które wypracowały, aby biegać spokojniej. Problem ten wykroczył nawet poza granice Australii. Uwypukla on rzeczywistość, którą wiele osób dostrzega i która została już poruszona w innych kampaniach, szczególnie w świecie sportu.

Dając biegaczom głos, inicjatywa ta pomaga uwidocznić doświadczenie, które często jest pomijane. Otwiera również szerszą dyskusję na temat tego, jak uczynić przestrzenie publiczne miejscami, w których każdy może uprawiać aktywność fizyczną z większym spokojem ducha.

Ostatecznie przesłanie jest uniwersalne: bieganie powinno być przede wszystkim chwilą wolności, przyjemności i pewności siebie, a bezpieczeństwo nie powinno być stałą troską.