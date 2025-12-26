Search here...

Ta kobieta opowiada o mizoginistycznym nękaniu, którego doświadcza na co dzień.

Feminizm
Léa Michel
Na TikToku twórczyni treści znana jako Jessie (@jessie.song) niedawno podzieliła się poruszającym świadectwem pewnej Chinki, opisującej nękanie i seksizm, których doświadcza na co dzień. W kilku mocnych zdaniach ta relacja podkreśla ukryte mechanizmy codziennego seksizmu, który opiera się nie tylko na słowach, ale i na milczeniu.

Mrożąca krew w żyłach obserwacja na temat reakcji mężczyzn

W swoim zeznaniu Jessie (@jessie.song) wyjaśnia, że według jej doświadczenia, na 10 mężczyzn obecnych podczas opowiadania mizoginicznego żartu:

  • 1. Fakt,
  • Dwóch z nich się z tego śmieje.
  • Trzy osoby nie uważają tego za śmieszne, ale i tak się śmieją, żeby nie czuć się wykluczonymi.
  • Czterech z nich milczy i udaje, że nic nie słyszało.

„Ani jeden mnie nie broni, ani jeden nie próbuje go powstrzymać” – podsumowuje. Z tej obserwacji Jessie (@jessie.song) wyciąga gorzki wniosek: nawet ci, którzy nie biorą jawnego udziału w tych zachowaniach, nieświadomie przyczyniają się do podtrzymywania wrogiego środowiska dla kobiet.

„Bycie po właściwej stronie” to za mało

Jessie (@jessie.song) wyjaśnia, że z męskiej perspektywy wielu uważa się za „po właściwej stronie” po prostu dlatego, że sami się nie śmieją ani nie wygłaszają seksistowskich uwag. Z jej perspektywy – i perspektywy wielu kobiet – nie ma realnej różnicy między osobą żartującą a tymi, którzy nie reagują. Śmiech, unikanie wzroku i milczenie tworzą ten sam system: system, który normalizuje pogardę dla kobiet. „Mężczyźni, świadomie lub nieświadomie, chronią system, który jest przeciwko nam. Kiedy więc kobiety mówią: »wszyscy mężczyźni są tacy sami«, to właśnie to mają na myśli” – twierdzi.

@jessie.song Nie wszyscy mężczyźni, ale ich cisza współtworzyła to środowisko ♬ oryginalny dźwięk - Jessie

Silne reakcje w komentarzach

Pod filmem Jessie (@jessie.song) mężczyźni wyrazili swoje przemyślenia: „Szczerze mówiąc, jako facetowi, dało mi to zupełnie nową perspektywę. Kiedyś myślałem, że nie śmiejąc się, nie popieram tego typu żartów, ale teraz rozumiem, że to tak, jakby nic nie robić”. Inny skomentował: „A jeśli mężczyzna stanie w obronie kobiety, wszyscy inni nazwą go kaczką”.

Wypowiedź Jessie (@jessie.song) odbiła się echem wśród tysięcy internautów. Ujawnia, jak ciche współudział – nawet nieumyślny – może wzmacniać wszechobecny seksizm. Dla wielu nagranie Jessie było jak sygnał ostrzegawczy: przypomniało, że walka z seksizmem to nie tylko brak zaangażowania, ale także odwaga, by się mu przeciwstawić.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Rzeczy, o których nigdy się nie mówi w kontekście życia kobiet przedsiębiorców

Rzeczy, o których nigdy się nie mówi w kontekście życia kobiet przedsiębiorców

Za inspirującymi portretami przedsiębiorczych kobiet, często podkreślanymi, kryje się codzienna rzeczywistość, bardziej złożona i trudniejsza, niż mogłoby się...

Kobiety łączą się, aby kandydować i są nękane przez mężczyzn

Bieganie powinno być źródłem wolności, radości i odbudowy więzi z własnym ciałem. Jednak dla wielu kobiet ta prosta...

Dlaczego coraz więcej kobiet nie chce już żyć w parach?

Coraz więcej heteroseksualnych kobiet decyduje się na pozostanie singielkami, zmęczone trudnościami i brakiem równowagi w związkach z mężczyznami....

Dlaczego w Brazylii tak wiele kobiet pada ofiarą przemocy? Przerażające odkrycia ekspertów

Brazylijskie media zostały ostatnio zszokowane serią tragicznych przypadków, które uwypuklają wciąż rosnącą bezbronność kobiet. W ciągu zaledwie kilku...

„Widziałeś swój strój?”: Zastraszeni sportowcy przerywają milczenie na temat mizoginii w sporcie

W świecie sportu mizoginia wciąż jest obecna, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie wiele kobiet potępia seksistowskie uwagi, z...

