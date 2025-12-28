Pozbawione dostępu do edukacji afgańskie dziewczęta ignorują zakaz nauki

Od czasu przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku, afgańskie dziewczęta są masowo wykluczane ze szkół. Pozbawione dostępu do szkolnictwa średniego i wyższego, miliony młodych kobiet pozostają bez perspektyw edukacyjnych. W obliczu tego zakazu, niektóre opierają się, korzystając z nauczania zdalnego lub tajnych zajęć, pomimo ryzyka i przeszkód.

Pokolenie pozbawione edukacji

Afganistan jest obecnie jedynym krajem na świecie, w którym dziewczętom zabrania się uczęszczania do szkół powyżej poziomu podstawowego. Już 12-letnie uczennice są zmuszane do opuszczenia szkoły. Według UNESCO , ponad 2,2 miliona dziewcząt jest dotkniętych tym zakazem. Ten regres niweczy postęp edukacyjny osiągnięty w latach 2001–2021.

To wykluczenie ma poważne konsekwencje: izolację, wczesne małżeństwa, zależność ekonomiczną i utratę autonomii. Dorastające dziewczęta są zmuszane do pozostania w domu, często sprowadzając się do obowiązków domowych. Podstawowe prawo do edukacji jest negowane, co niweczy nadzieje całego pokolenia.

Nauka online jako schronienie

W obliczu tej rzeczywistości rozwijają się tajne sieci kształcenia na odległość. Afgańskie uchodźczynie, szczególnie we Francji i Kanadzie, organizują wirtualne kursy programowania, języków i historii. Uczniowie łączą się pod pseudonimami, z wyłączonymi kamerami, w ciągłym strachu przed rozpoznaniem.

Ograniczony i zawodny dostęp do internetu w wielu obszarach dodatkowo komplikuje ten proces uczenia się. Jednak kursy te oferują ratunek tym, którzy nie chcą rezygnować ze swoich marzeń. Jak zauważa jeden z nauczycieli cytowanych przez Courrier International , „ to forma cichego oporu”.

Zajęcia tajne na miejscu

Tymczasem niektóre organizacje pozarządowe, takie jak Femaid, organizują zajęcia stacjonarne w tajnych lokalizacjach. Organizacja zapewnia edukację na poziomie szkoły średniej dziewczętom w wieku od 11 do 18 lat. Nauczycielki, często same narażone na niebezpieczeństwo, prowadzą zajęcia w domach prywatnych lub w ukryciu.

Te inicjatywy pozwalają kilkuset uczniom kontynuować naukę, ale ich możliwości pozostają ograniczone. Ryzyko aresztowania jest stałe, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Mimo to zajęcia te zapewniają uczestnikom poczucie struktury, nadziei i godności.

Globalna walka o prawo do edukacji

UNESCO, UNICEF i inne organizacje międzynarodowe potępiają to wykluczenie i apelują o wsparcie lokalnych inicjatyw. Dla nich nie chodzi tylko o edukację, ale o fundamentalne prawa człowieka. Dostęp do wiedzy jest niezbędny dla autonomii, zdrowia i rozwoju gospodarczego społeczeństw.

Media edukacyjne również przyczyniają się do tego wysiłku, nadając treści edukacyjne dostosowane do potrzeb młodych Afganek. Jednak te alternatywy nie zastąpią równego i bezpiecznego dostępu do edukacji dla wszystkich.

Stawianie oporu poprzez wiedzę

W kraju, w którym nauka może być aktem buntu , tysiące dziewcząt w Afganistanie nadal uczy się w ukryciu. Pomiędzy kursami online a tajnymi szkołami, ucieleśniają cichy, ale zdecydowany opór. Te inicjatywy, choć kruche, przypominają nam, że żadna opresja nie jest w stanie całkowicie stłumić pragnienia wiedzy.

Bez trwałego wsparcia dla tych alternatyw całe pokolenie ryzykuje dorastanie w cieniu, pozbawione przyszłości. Edukacja nie jest luksusem: to podstawowe prawo, które zasługuje na ochronę, wszędzie i dla każdego.