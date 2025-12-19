Rzeczy, o których nigdy się nie mówi w kontekście życia kobiet przedsiębiorców

Za inspirującymi portretami przedsiębiorczych kobiet, często podkreślanymi, kryje się codzienna rzeczywistość, bardziej złożona i trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Choć dane wskazują na wzrost przedsiębiorczości kobiet, wciąż istnieje wiele przeszkód systemowych. Finansowanie, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, obciążenie psychiczne, izolacja: to wszystko czynniki, które komplikują ich drogę, wykraczając daleko poza narracje o sukcesie.

Dostęp do finansowania: utrzymująca się poważna przeszkoda

Według barometru TPE Actu z 2025 roku, 48% kobiet przedsiębiorców uważa dostęp do finansowania za poważną przeszkodę, w porównaniu z 29% mężczyzn. Różnica ta wynika w szczególności z utrzymujących się uprzedzeń, niedoreprezentowania w sieciach inwestorów oraz modeli biznesowych niesłusznie uznawanych za mniej rentowne. Z powodu braku zewnętrznych zasobów wiele kobiet decyduje się na samodzielne finansowanie lub zakłada mniejsze firmy, co ogranicza ich długoterminowy rozwój.

Podwójny ciężar obciążenia psychicznego

Daleko od wizerunku absolutnej autonomii, przedsiębiorczość kobiet oznacza również łączenie obowiązków zawodowych z obowiązkami domowymi. Prawie 50% przedsiębiorczyń zgłasza wypalenie zawodowe, często związane z nadmiernym obciążeniem pracą i nierównym podziałem obowiązków rodzinnych. Wśród kobiet na stanowiskach kierowniczych – profil podobny do profilu przedsiębiorczyń – 85% zgłasza negatywny wpływ na swoje zdrowie psychiczne, w porównaniu z 77% mężczyzn.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: nieustanne wyzwanie

Elastyczność, często uznawana za zaletę przedsiębiorczości, może obrócić się przeciwko kobietom. Praca z domu zaciera granice między życiem osobistym a zawodowym, zwiększając ryzyko wypalenia zawodowego. Badanie przeprowadzone w 2024 roku przez INED (Francuski Narodowy Instytut Badań Demograficznych) pokazuje, że 85% kobiet uważa, że zmęczenie związane z pracą wpływa na ich życie osobiste, w porównaniu z 78% mężczyzn.

Izolacja, ograniczone sieci i pewność siebie

Kolejną poważną przeszkodą jest brak profesjonalnych sieci kontaktów dla kobiet, które wciąż w dużej mierze opierają się na relacjach zdominowanych przez mężczyzn. Utrudnia to dostęp do mentoringu, możliwości i widoczności. Jednocześnie syndrom oszusta znacząco dotyka kobiety-przedsiębiorczynie: 25% z nich wskazuje na brak pewności siebie jako barierę, często związaną z brakiem wsparcia, a nawet seksizmem w otoczeniu.

Pojawia się kilka sposobów na poprawę warunków kobiet przedsiębiorców. Na poziomie indywidualnym delegowanie zadań, wprowadzenie ścisłych godzin pracy i wsparcie ze strony sieci kobiet mogą zmniejszyć wypalenie zawodowe i poprawić produktywność. Na poziomie zbiorowym, bardziej inkluzywna polityka publiczna, dedykowane finansowanie i inicjatywy mentorskie mogłyby przyspieszyć wyrównywanie szans w przedsiębiorczości.