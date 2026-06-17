Mistrzostwa Świata: Dlaczego kibicki wciąż są przedmiotem debaty?

Feminizm
Léa Michel
@andie_ella / Instagram

Na każdym mundialu trybuny stają się tętniącym życiem i kolorowym widowiskiem. Jednak obecność kobiet wśród kibiców wciąż budzi skrajne reakcje, od podziwu i utrwalonych stereotypów po pytania o ich zasadność. Za tą fascynacją kryje się jedno pytanie: dlaczego ich miejsce na stadionach wciąż jest tak szeroko komentowane?

Syndrom „miodowego strzału”: kiedy obraz przejmuje kontrolę

Od kilku dekad kamery stadionowe nie tylko filmują mecze. Utkwiły też w trybunach, czasami w bardzo precyzyjny sposób. To właśnie nazywa się „honey shot”: te natarczywe ujęcia kibicek uznawanych za „atrakcyjne”, często wyrwane z kontekstu ich sportowej pasji. Praktyka ta, która pojawiła się w latach 70. XX wieku, jest szeroko krytykowana za swoją redukcyjny charakter.

W efekcie kibice (często kobiety) stają się jedynie obiektami wizualnymi, jakby ich obecność musiała być najpierw potwierdzona wyglądem. W obliczu rosnącej krytyki, FIFA zwróciła się w 2018 roku do komentatorów o ograniczenie takich zdjęć. W tym samym roku Getty Images usunął galerię prezentującą „najpiękniejszych kibiców”, uznając to za „niezręczne podejście”.

Podejrzenie „fałszywego kibica”: stale podważana legalność

Na drugim krańcu postrzegania kobiet-kibiców utrzymuje się inny stereotyp: stereotyp „fałszywego kibica”. Wiele kobiet wciąż twierdzi, że musi udowadniać, że zna zasady, zawodników lub historię swojej drużyny. Jakby ich obecność wymagała uzasadnienia. Jakby piłka nożna z założenia pozostawała domeną mężczyzn. To podejrzenie, rzadko stosowane wobec mężczyzn, ujawnia uporczywe uprzedzenie: że kobieca pasja jest zawsze czymś, co trzeba zweryfikować, niemal potwierdzić.

Podwójne standardy, które trzymają się trybun

Fanki znajdują się zatem w stanie ciągłej sprzeczności. Jeśli prezentują starannie wykreowany styl, bywają sprowadzane do poziomu „obecności estetycznej”. Jeśli wyrażają intensywną pasję, mogą być postrzegane jako „przesadne” lub „histeryczne”. Te podwójne standardy dotyczą nie tylko zwykłych kibiców. Celebryci na trybunach również podlegają tej krytyce: ich „prawdziwa” wiarygodność jako kibiców jest regularnie kwestionowana, jakby ich entuzjazm wymagał uzasadnienia bardziej niż entuzjazm innych.

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Rzeczywistość, która ewoluuje powoli, ale systematycznie.

Kibice stanowią obecnie coraz większą część widowni na stadionach i przed ekranami. Kobieca piłka nożna również przeżywa ogromny rozkwit, redefiniując normy sportu, który od dawna postrzegany był jako wyłącznie męski. Dyskurs ewoluuje, napędzany skojarzeniami i stopniową świadomością organów zarządzających. Stereotypy powoli ustępują miejsca coraz bardziej inkluzywnej i asertywnej pasji.

Choć kibicki piłkarskie wciąż są przedmiotem debaty, problemem nie jest ich obecność, ale raczej soczewka, przez którą są postrzegane. Uwięzione między uprzedmiotowieniem a wątpliwościami co do swojej wiarygodności, wciąż funkcjonują w ramach uprzedzeń. Na szczęście trybuny się zmieniają: stają się bardziej zróżnicowane, różnorodniejsze, bardziej żywe. A gdy głos kobiet nabiera rozpędu, stare stereotypy mogą zniknąć z boiska, ustępując wreszcie miejsca wspólnej, prostej i w pełni rozpoznawalnej pasji.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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