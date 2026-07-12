„Czy możemy znormalizować owłosienie ciała kobiet?”: Internauci dzielą się swoimi opiniami

Feminizm
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Samson Katt / Pexels

Kobiety mają owłosienie na ciele. Mężczyźni również. Jednak ta biologiczna rzeczywistość wciąż podsyca debaty i komentarze, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Proste pytanie opublikowane niedawno w internecie ponownie rozpaliło dyskusję, która wykracza daleko poza kwestię owłosienia: chodzi o wolność robienia ze swoim ciałem tego, co się chce, bez presji i osądu.

Czy owłosienie ciała kobiet nie stanowi problemu?

Wszystko zaczęło się od prostego pytania: „Czy możemy znormalizować owłosienie ciała kobiet?”. W ciągu kilku godzin reakcje mnożyły się. Tysiące internautów podzieliło się swoimi perspektywami, doświadczeniami i odczuciami na temat wciąż obecnej presji związanej z owłosieniem ciała kobiet . Ostatecznie wielu uważa, że nie ma potrzeby w ogóle o tym dyskutować. Owłosienie ciała jest częścią ludzkiego ciała, niezależnie od płci. Kobiety rodzą się z włosami na nogach, pod pachami lub w innych częściach ciała i jest to całkowicie normalne.

Wybór osobisty, a nie obowiązek

Wśród świadectw uporczywie powtarza się jedno przesłanie: każda kobieta powinna móc robić to, co jej odpowiada, bez konieczności usprawiedliwiania się. Niektóre kobiety lubią się golić lub depilować woskiem, bo tak czują się lepiej. Inne wolą zachować naturalne owłosienie. I nie ma „właściwego” ani „złego” sposobu na to. Najważniejsze jest to, że ten wybór wynika z osobistych pragnień, a nie ze strachu przed tym, jak inni je odczują, ani ze standardów piękna, które wciąż często narzucają „idealnie gładką” skórę jako „kobiecy ideał”.

Te nakazy są nadal bardzo aktualne.

Chociaż nastawienie się zmienia, wiele osób twierdzi, że dorastało w przekonaniu, że kobieta „powinna” być bezowłosa. Niektórzy tłumaczą, że zaczęli to robić bardzo wcześnie, czasami już w okresie dojrzewania, aby uniknąć dokuczania i komentarzy. Inni internauci przyznają, że nadal odczuwają niepokój przed pójściem na plażę lub założeniem ubrań odsłaniających nogi lub pachy. Do tego dochodzą komentarze w mediach społecznościowych, gdzie samo zdjęcie kobiety z owłosionym ciałem wciąż może wywołać falę krytyki. Wielu potępia ten nawyk oceniania ciał innych osób (zwłaszcza kobiet), podczas gdy jest to cecha naturalna.

Owłosienie ciała nie ma nic wspólnego z higieną.

Inną szeroko kwestionowaną w dyskusjach tezą jest związek między owłosieniem ciała a brakiem higieny. Użytkownicy internetu podkreślają, że owłosienie ciała nie oznacza braku czystości. Higiena zależy od nawyków pielęgnacyjnych, a nie od obecności lub braku owłosienia. To uporczywe zamieszanie przyczynia się jednak do podsycania pewnych uprzedzeń.

Reprezentacja ciała, które ewoluuje

Coraz więcej twórców treści, modelek i osób publicznych decyduje się na pokazywanie owłosienia bez prób jego ukrywania. Takie wizerunki pozwalają niektórym kobietom dostrzec swoje odbicie w bardziej zróżnicowanych wizerunkach ciała. Nie narzucając nowego ideału, ta widoczność po prostu przypomina nam, że istnieją różne sposoby na życie w ciele i że wszystkie zasługują na taki sam szacunek.

@sirenessence Odpowiadając na @MG No dalej, pokochajmy nasze owłosienie ❤️❤️ #owłosienieciała #feminizm #dlaciebie #fyp ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

A co, gdybyśmy po prostu przestali osądzać?

Ostatecznie ta dyskusja nie dotyczy tylko owłosienia. Kwestionuje ona naszą relację z ciałem, standardy piękna i wolność jednostki. Golenie, depilacja woskiem, depilacja woskiem tylko w określonych porach lub całkowity brak depilacji: wszystkie te opcje są uzasadnione. Jednak to, co nie powinno być już uważane za normalne, to nakazy dyktujące, jak powinno wyglądać kobiece ciało, ani osądy, które wciąż towarzyszą tym, którzy odstępują od tych norm.

Bo ostatecznie owłosienie ciała nie powinno być przedmiotem kontrowersji. To część ludzkiego ciała. Prawdziwy problem leży gdzie indziej: pozwolić każdemu na swobodne dokonywanie własnych wyborów, bez presji społecznej i bez konieczności znoszenia komentarzy ze strony obcych, zarówno w życiu realnym, jak i w mediach społecznościowych.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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