„Mężczyźni chcą kobiety, która zostaje w domu”: słowa tej streamerki wywołują kontrowersje

Asmongold, niezwykle popularny streamer znany jako „Zack Asmongold”, niedawno wywołał ogromną debatę w Internecie, wyjaśniając, jego zdaniem, „dlaczego gwiazdy streamingu, takie jak Cinna i Pokimane, pozostają singlami”.

Kontekst: reakcja na „samotność streamerów”

W niedawnym streamie Asmongold odpowiedział na skargi streamerek dotyczące ich życia miłosnego. Jego prowokacyjne stwierdzenie – „Mężczyźni chcą kobiety, która zostaje w domu, opiekuje się dziećmi i gotuje” – natychmiast wywołało oburzenie. Wygłoszone na żywo, głęboko podzieliło społeczność graczy i nie tylko. Według niego, te niezależne, nastawione na karierę influencerki nie spełniają tradycyjnych oczekiwań wielu mężczyzn, których opisuje jako „przywiązanych do modelu kobiecości skoncentrowanego na domu, rodzinie i obowiązkach domowych”.

Szeroko udostępniany na TikToku i X (dawniej Twitterze), film w ciągu zaledwie kilku dni zgromadził miliony wyświetleń, wywołując oburzenie, debatę i ostre reakcje. Wielu potępiło go jako zacofaną, seksistowską i mizoginistyczną wizję, wskazując, że w 2025 roku sprowadzanie wartości lub atrakcyjności kobiety do jej roli domowej jest nie tylko przestarzałe, ale i głęboko problematyczne.

Oczywiście, nadal istnieją mężczyźni, którzy tak myślą, ale normalizowanie lub prezentowanie tego poglądu jako większościowego męskiego oczekiwania oznacza spychanie kobiet do roli, która nie odpowiada ani ewolucji społeczeństwa, ani aspiracjom milionów z nich. Kobieta nie jest „stworzona” do opieki nad domem: może być niezależna, ambitna, nastawiona na karierę, twórczynią treści, matką, albo nie – albo wszystkim tym naraz – w zależności od własnych wyborów.

Asmongold dzieli się swoją opinią na temat tego, dlaczego niektóre najlepsze streamerki, takie jak Cinna i Pokimane, nadal są singielkami 😳👀 „Faceci chcą kobiety, która zostanie w domu, zajmie się dziećmi i ugotuje”. 😭💀 pic.twitter.com/xy7kabeMR2 — veizau (@veizau) 31 grudnia 2025 r

Starcie dwóch obozów: tradycji i nowoczesności

Oświadczenie to wywołało gorącą debatę:

Zwolennicy „tradycyjnego” podejścia: wielu mężczyzn zgadza się z tym, argumentując, że współczesne społeczeństwo utraciło stabilne wartości rodzinne. „Mężczyźni chcą partnerki, która stawia dom na pierwszym miejscu, a nie rywala zawodowego” – czytamy w jednym z komentarzy.

Przeciwnicy: inni potępiają seksistowską i wsteczną wizję. „To czysta mizoginia: sprowadzanie kobiet do roli gospodyń domowych” – odpowiadają. W popularnym tweecie podsumowano to następująco: „Wolę umrzeć samotnie, niż być gospodynią domową”.

Na X (dawniej Twitter) i Reddicie toczą się ożywione dyskusje, w których sprzeciwiają się niezależności kobiet i rolom płciowym, które niektórzy uważają za naturalne.

Pokimane, częsty cel mizoginistycznej krytyki

Od debiutu na platformach streamingowych, Pokimane – której prawdziwe nazwisko to Imane Anys – nieustannie spotyka się z seksistowską krytyką. Jako znana postać na Twitchu i YouTube, uosabia kobiecy sukces w świecie wciąż w dużej mierze zdominowanym przez mężczyzn. Niestety, tej popularności regularnie towarzyszą mizoginistyczne ataki, od komentarzy na temat jej wyglądu po nieuzasadnione kwestionowanie jej umiejętności.

Nie zniechęcając się, Pokimane nauczyła się z odwagą radzić sobie z tymi powtarzającymi się atakami, publicznie potępiając wszechobecny seksizm i apelując o lepszą moderację treści online. Jej doświadczenie ilustruje specyficzne przeszkody, z jakimi borykają się kobiety tworzące treści, i podkreśla potrzebę głębokich zmian w kulturze cyfrowej.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez pokimane (@pokimanelol)

Streamer Asmongold, znany ze swoich konserwatywnych poglądów i krytycznego nastawienia, nie szczędzi komentarzy. Ten komentarz wpisuje się w jego powtarzające się analizy „męskiej samotności” i dynamiki płci na Twitchu.