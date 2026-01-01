W Etiopii kobiety jeżdżące na deskorolkach rzucają wyzwanie patriarchatowi i łamią tradycje.

Na tętniących życiem ulicach Addis Abeby grupa młodych kobiet przekształca betonowy plac zabaw w przestrzeń do samorealizacji. Na deskorolkach wytyczają nową ścieżkę, kwestionując normy płciowe w kraju, w którym przestrzeń publiczna pozostaje w dużej mierze zdominowana przez mężczyzn. Addis Girls Skate to coś więcej niż kolektyw: to ruchomy manifest, gest buntu przeciwko tradycjom ograniczającym wolność kobiet.

Jazda na deskorolce – powiew świeżego powietrza na etiopskim asfalcie

Skateboarding oficjalnie zawitał do Etiopii w 2016 roku wraz z budową pierwszego skateparku w stolicy. Wcześniej niszowa aktywność, często postrzegana jako rozrywka zarezerwowana dla emigrantów, szybko zyskała popularność wśród chłopców. Dziewczęta musiały jednak walczyć o wywalczenie dla siebie przestrzeni.

„Idioto, hańbisz swoją rodzinę!” – rozbrzmiewały na ulicach okrzyki pod adresem Edomawit Ashebir i jej przyjaciół . Krytyka ta nigdy nie ostudziła ich determinacji. Dla nich ślizganie się po asfalcie to coś więcej niż sport: to sposób na potwierdzenie swojego prawa do istnienia w przestrzeni publicznej, na odzyskanie miasta. Każdy trik, każdy skok staje się aktem oporu przeciwko patriarchatowi i społecznym ograniczeniom.

Chwila wolności w każdą sobotę

W każdy sobotni poranek skatepark jest zarezerwowany wyłącznie dla nich. Przez kilka godzin uciekają od rodzinnych i towarzyskich ograniczeń, jeżdżąc na desce pod nogami, ubrani czasem w tradycyjne białe habesha kemis, czasem w wygodne, luźne spodnie i trampki.

Makdelina Desta , współzałożycielka kolektywu Addis Girls Skate, podsumowuje to wyjątkowe uczucie: „Na desce jestem sobą, bez żadnych narzuconych ról”. Dla Lydii, innej skaterki, „dźwięk kółek oczyszcza mi umysł. Nie słyszę już krytyki ani ukradkowych spojrzeń”. Niezależnie od tego, czy próbują wykonać ollie, czy zjeżdżają po rampie na targu Merkato, te młode kobiety zmieniają swoje codzienne życie, zakręt po zakręcie, z odwagą i pewnością siebie.

Siostrzeństwo i wsparcie w świecie pełnym osądów

Choć dezaprobata wciąż jest powszechna, deskorolkowce znajdują bezpieczną przestrzeń w skateparku. Tsion wspomina, jak przechodzień nazwał ją „diablicą”, czekając na jej upadek. Społeczność za rampami jest jednak zupełnie inna: chłopcy i dziewczęta wymieniają się radami i jeżdżą na deskorolkach, budując solidarność, która przekracza uprzedzenia. W kraju, w którym wiele kobiet znika z życia publicznego po ślubie, te interakcje tworzą autentyczną sieć wsparcia i inspiracji.

Burtekan, ikona dla wszystkich pokoleń

Burtekan, nazywana „Mamy”, to 43-letnia samotna matka i ikona ruchu. Pomimo wyśmiewania jej wieku, wciąż towarzyszy nastoletnim dziewczynom: „Nie umarłam. Wciąż mam powody, dla których warto żyć”. Jej obecność dowodzi, że żaden etap życia nie powinien zmuszać do wycofania się ani wymazywania. Dla młodszego pokolenia uosabia możliwość odzyskania kontroli nad swoim życiem, niezależnie od ograniczeń społecznych.

Zniszczyć patriarchat: perspektywa międzynarodowa

Szwajcarska fotografka Chantal Pinzi udokumentowała te deskorolkowce w swoim projekcie „Shred the Patriarchy”, w którym spotykają się dziewczyny z tak różnych krajów, jak Maroko, Indie i Etiopia. Według niej, jazda na deskorolce uczy odporności: upadania, wstawania i zaczynania od nowa. W Hawassa wspiera Shurrube, jedyną deskorolkarkę w swoim mieście, przywożąc jej deskorolki z Berlina. Te gesty pokazują, że odwaga i determinacja dziewcząt przekraczają granice i kultury.

Lekcje życia na kółkach

Jazda na deskorolce to nie tylko sport; to szkoła życia. Dzięki Ethiopian Girl Skaters, założonej przez Sosinę Challę, młodzi ludzie otrzymują wsparcie akademickie i emocjonalne. Edomawit ujmuje to prosto: „Przestałam słuchać tych, którzy mówią, że to nie dla nas. Teraz jeżdżę na deskorolce”.

Każdy trik wykonany przez te młode Etiopki przełamuje barierę, obala stereotyp. Ich rozwiane włosy, przenikliwe spojrzenie, swobodne manewry uosabiają pokolenie, które odrzuca wszelkie ograniczenia. W Addis Abebie dźwięk kół na betonie nie jest już tylko miejskim hałasem: to hymn nowo odkrytej wolności i nowego przeznaczenia. Te deskorolkowniczki udowadniają, że odwaga bycia sobą, nawet w konserwatywnym kontekście, może odmienić miasto, a być może i świat, deska po desce.