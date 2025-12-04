Search here...

Już wkrótce nastąpi rój meteorów. To rzadkie zjawisko, którego nie można przegapić.

Neale LaSalle/Pexels

W nocy z 13 na 14 grudnia 2025 roku niebo rozświetli się jednym z najbardziej spektakularnych rojów meteorów w roku: Geminidami. Przewiduje się, że na niebie będzie przelatywać nawet 150 meteorów na godzinę , tworząc hipnotyzujący widok.

Ważne wydarzenie astronomiczne w grudniu

Wbrew powszechnemu przekonaniu, roje meteorów nie ograniczają się do lata. Geminidy, aktywne zazwyczaj od 4 do 17 grudnia, dorównują intensywnością słynnym Perseidom w sierpniu. Ten rój powstaje z pyłu pozostawionego przez asteroidę 3200 Phaethon, ciało stałe otoczone chmurą skalistych cząstek, które zapalają się po wejściu w ziemską atmosferę.

Wyjątkowa liczba spadających gwiazd

W tym roku widowisko będzie wyjątkowo intensywne, a jego szczyt szacuje się na 150 meteorów na godzinę, około godziny 3 nad ranem 14 grudnia. Tak wysoka częstotliwość pozwala na obserwację imponującej częstotliwości jasnych, spadających gwiazd – niektóre białe, inne zabarwione na żółto, niebiesko, czerwono lub zielono.

Wskazówki dotyczące obserwacji Geminidów

Aby w pełni docenić magię nieba, przygotuj się na chłodną noc, zabierając ciepłe ubrania i koce. Wskazane jest również opuszczenie obszarów miejskich z silnym zanieczyszczeniem światłem i skierowanie wzroku w stronę konstelacji Bliźniąt, skąd prawdopodobnie pochodzą meteory. Szczęście i cierpliwość będą Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami, gdy zechcesz spełnić życzenie, patrząc na spadającą gwiazdę podczas tego wyjątkowego zjawiska na niebie.

Podsumowując, Geminidy to coroczne wydarzenie, którego nie można przegapić, rzadki moment piękna, który zamyka rok 2025 rozświetlając nocne niebo.

Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Wybiera zły numer telefonu w Święto Dziękczynienia... i nawiązuje nietypową przyjaźń, która trwa już 10 lat.

