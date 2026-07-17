„Różowy podatek”: dlaczego niektóre produkty „damskie” są droższe

Być może natknąłeś się już na dwa niemal identyczne produkty… z tą różnicą, że ten, skierowany do kobiet, jest droższy. Maszynki do golenia, szampony, dezodoranty i akcesoria: to zjawisko, nazywane „różowym podatkiem”, jest tematem dyskusji od kilku lat. Oto, co musisz wiedzieć, pośród badań, debat i wskazówek dotyczących bardziej świadomej konsumpcji.

Czym właściwie jest „podatek różowy”?

Pomimo swojej nazwy, „różowy podatek” nie jest podatkiem w sensie fiskalnym. Kobiety nie są obciążane żadnym dodatkowym podatkiem. W rzeczywistości jest to praktyka handlowa stosowana w przypadku niektórych produktów codziennego użytku. Zasada jest prosta: dwa bardzo podobne, a nawet identyczne produkty są oferowane w różnych cenach, w zależności od grupy docelowej . Często zmieniają się tylko niektóre cechy, takie jak kolor, zapach czy wygląd opakowania. Różowa maszynka do golenia może zatem kosztować więcej niż jej niebieski odpowiednik, nie zauważając różnicy w wydajności.

Badanie, które wywarło trwałe wrażenie.

Problem zyskał na znaczeniu dzięki szeroko zakrojonemu badaniu przeprowadzonemu przez Departament Spraw Konsumenckich miasta Nowy Jork. Badacze porównali blisko 800 produktów ponad 90 marek z 35 różnych kategorii, analizując ich wersje dla mężczyzn i kobiet. Ich wniosek był uderzający: produkty reklamowane jako przeznaczone dla kobiet były średnio o 7% droższe. W przypadku produktów higienicznych i pielęgnacyjnych różnica sięgała nawet 13%. Co jeszcze bardziej zaskakujące, w 30 z 35 analizowanych kategorii, wersja „damska” miała najwyższą cenę.

Dodatkowy koszt, który może kumulować się przez lata

Badanie pokazuje również, że ta różnica w cenach nie ogranicza się do kosmetyków. Może pojawić się na różnych etapach życia, od ubranek i zabawek dziecięcych, przez akcesoria, kosmetyki, a nawet niektóre urządzenia dla seniorów. Patrząc na nie z osobna, różnice te mogą wydawać się niewielkie, ale powtarzane przy codziennych zakupach, mogą się sumować do znacznej sumy w ciągu kilku dekad.

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Zjawisko, które wciąż jest przedmiotem debaty

Chociaż „różowy podatek” jest szeroko udokumentowany, nie jest on powszechnie akceptowany. Amerykańscy naukowcy opublikowali w 2021 roku badanie, które przedstawiało bardziej szczegółowe wyniki. Według ich analizy, produkty reklamowane „dla kobiet” nie były już systematycznie droższe, a ta różnica w cenie występowała tylko w niektórych badanych kategoriach.

Te rozbieżności podkreślają, że zjawisko to zależy od wielu czynników: marek, linii produktów, krajów, a nawet strategii marketingowych. Nie można zatem stwierdzić, że dotyczy to wszystkich produktów sprzedawanych jako „damskie”, ale kwestia uczciwości cen pozostaje istotnym problemem.

Jak uniknąć płacenia więcej?

Dobra wiadomość jest taka, że istnieje kilka prostych kroków, które możesz podjąć, aby podejmować świadome decyzje. Porównanie składników, ilości i cech produktu, zanim jeszcze spojrzysz na jego opakowanie, często pomaga w znalezieniu równie odpowiednich alternatyw. Poza ceną, priorytetem pozostaje jakość, skuteczność i zaspokojenie rzeczywistych potrzeb. W końcu produkt nie musi być różowy ani oznaczony płcią, aby był skuteczny.

„Różowy podatek” ma przede wszystkim zachęcać konsumentów do uważnego przyglądania się etykietom. Porównując różne wersje tego samego produktu, można czasem zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie promować bardziej przejrzyste i sprawiedliwe praktyki biznesowe.